Los incendios se multiplican: Ross en Texas, Newhall en California y el Hawk visto desde el espacio

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Ocurren en el momento más crítico de la temporada de incendios 2026. Foto: AFP

El incendio Ross se salió de control esta semana en el norte de Texas, donde arrasó más de 50 mil acres en menos de 24 horas y forzó evacuaciones en dos condados. Se trata del más reciente de tres incendios de gran magnitud que se multiplicaron esta semana en el país, junto con el Hawk, en la frontera entre Nevada y California, y el de Newhall, en el sur de California, cada uno con un origen y un comportamiento completamente distinto entre sí.

Los tres ocurren en el momento más crítico de la temporada de incendios de 2026, con el Nivel 5 de preparación nacional activado —el más alto de la escala— y 86 incendios de gran magnitud sin controlar en todo el país, según el más reciente reporte del Centro Nacional Interagencial de Coordinación de Incendios (NIFC).

Solo en lo que va del año, el fuego ya consumió más de 7 millones 800 mil acres en territorio estadounidense, una cifra que equivale a 166% del promedio de la última década, y las autoridades todavía investigan qué provocó cada uno de los tres incendios que se multiplican esta semana.

¿Qué tan grande es el incendio Ross en Texas y qué zonas evacuó?

El incendio Ross arrancó la tarde del lunes cerca de la autopista estatal 180 y el camino Ross Watson, en el condado de Palo Pinto, y para la mañana del martes 25 de agosto ya había quemado 50 mil acres entre ese condado y el vecino condado de Jack, con apenas 5% de contención, de acuerdo con Fox Weather.

La combinación de temperaturas de tres dígitos, humedad baja y una sequía que ya cubre a 77% del territorio texano disparó su crecimiento en cuestión de horas.

RAGING FLAMES 🔥: The Ross Fire continues to wreak havoc in northern Texas, burning 50,000 acres with only 5% containment. Video shows the smoke and fire-filled skies on Monday as firefighters worked to continue the blaze. pic.twitter.com/MVPi5jCkBr — FOX Weather (@foxweather) August 25, 2026

Las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de los residentes al sur del condado de Jack, cerca de la comunidad de Bartons Chapel, y habilitaron un centro de evacuación en el Twin Lakes Recreation Center de Jacksboro, según la misma fuente. Un tramo de la autopista estadounidense 180 permanece cerrado hasta el momento mientras las cuadrillas trabajan para contener el fuego.

El Servicio Forestal de Texas A&M reportó que, el lunes, recibió 17 solicitudes de asistencia para incendios que en conjunto quemaban 52 mil 867 acres en todo el estado, lo que retrata qué tan cargada está la temporada en esa región.

¿Por qué el incendio Hawk se pudo ver desde el espacio y qué zonas de Reno evacuó?

El incendio Hawk se originó el 22 de agosto al oeste y noroeste de Reno, Nevada, y su expansión fue tan violenta que saturó los sensores infrarrojos de onda corta del satélite GOES-18 durante casi seis horas, según el blog de satélites del CIMSS, el centro de estudios satelitales de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El sistema de detección de incendios de nueva generación (NGFS) registró temperaturas de hasta 137.88 grados centígrados esa madrugada, antes de que la señal térmica empezara a disminuir horas después.

El fuego, cuyo origen las autoridades atribuyen a la actividad humana, ya había quemado más de 15 mil acres y llegó a 27% de contención hacia el martes, de acuerdo con ABC News.

DAY AND NIGHT 🔥: Satellite imagery captures the Hawk Fire burning northwest of Reno, Nevada, where the wildfire has scorched more than 15,000 acres, and prompted evacuation orders and alerts for tens of thousands of residents. pic.twitter.com/EpFCOEqACL — FOX Weather (@foxweather) August 25, 2026

Al menos 32 viviendas quedaron destruidas y seis más resultaron dañadas, y siete personas —cuatro civiles y tres socorristas— resultaron heridas. El jefe de bomberos Richard Edwards, del Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows, confirmó que no había fuentes naturales de ignición en la zona, lo que descarta un origen climático como un rayo.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, declaró el estado de emergencia para el condado de Washoe. Las autoridades pidieron la evacuación de 42 mil personas al inicio del incendio, cifra que bajó a 23 mil hacia el lunes conforme el fuego perdía fuerza, aunque otras 40 mil seguían bajo advertencia de evacuación, según ABC News. El cambio climático ya intensifica la temporada de incendios forestales en California, un patrón que ahora también alcanza el lado de Nevada de esa misma frontera.

¿Qué tipo de incendio fue el de Newhall en California, si no fue uno forestal?

A diferencia de los anteriores, el incendio de Newhall, en el histórico distrito comercial de Old Town, en Santa Clarita, consiste en un fuego estructural que alcanzó la tercera alarma y consumió un edificio comercial de más de 100 años de antigüedad.

Se originó a las 2:55 de la madrugada del lunes en la cuadra 24000 de la avenida North Main, de acuerdo con reportes de MyNewsLA.

El siniestro obligó a desplegar a 112 bomberos y 58 unidades del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, que subió la alerta a segunda alarma a las 3:07 a.m. y a tercera alarma a las 4:42 a.m. El fuego destruyó por completo tres negocios emblemáticos de la zona —el teatro MAIN, el restaurante Newhall Refinery y un taller mecánico—, según la misma fuente. “Prácticamente consumió todo el edificio comercial”, declaró Keith Navarre, oficial de información pública del Departamento de Bomberos, citado por ese medio.

NOW: Third-alarm fire destroys century-old building in Old Town Newhall



A massive third-alarm fire destroyed a century-old building in the heart of Old Town Newhall early Monday morning, consuming several businesses and leaving business owners watching as years of work went up… pic.twitter.com/JNBG3KCNGW — Austin Dave (@AustinDave_) August 24, 2026

Una persona fue trasladada a un hospital casi seis horas después de que se reportó el incendio, aunque no hay indicios de que la lesión haya ocurrido durante el siniestro. La causa del fuego permanece bajo investigación.

Mientras estos tres incendios acaparan la atención informativa, el saldo nacional de la temporada sigue creciendo en varios frentes a la vez. El reporte del NIFC detalla la magnitud del despliegue federal para hacerle frente:

22 mil 183 personas desplegadas en incendios activos de todo el país.

19 equipos de manejo de incidentes complejos (CIMT) y un equipo nacional de manejo de incidentes (NIMO) coordinando la respuesta.

Dos equipos de apoyo de 15 integrantes cada uno, enviados desde Australia y Nueva Zelanda.

Personal militar de la Base Conjunta Lewis-McChord, en el estado de Washington, asignado al incendio Little Giant, en el noroeste del país.

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