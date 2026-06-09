Tus hijos nacidos en EE.UU. pueden recibir SNAP aunque tú no tengas documentos: cómo solicitarlo sin arriesgar tu estatus migratorio

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Solo se requiere la información del beneficiario. Foto: AFP

Uno de los miedos más comunes entre familias inmigrantes en Estados Unidos es acercarse a solicitar beneficios gubernamentales sin contar con un estatus migratorio regular. Sin embargo, existe una realidad que muchos desconocen: los hijos nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos y tienen derecho a recibir beneficios como SNAP, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Un padre o madre sin documentos puede presentar la solicitud de SNAP en nombre de su hijo sin revelar su propio estatus migratorio, sin dar su número de seguro social y sin que esa información llegue al ICE o al USCIS. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la agencia encargada del programa, solo se requiere la información de la persona que recibirá los beneficios.

Qué dice la ley sobre los hijos ciudadanos en hogares de estatus mixto

Según el USDA y el American Immigration Council, en casos de hogares mixtos donde pueden convivir padres indocumentados e hijos con ciudadanía estadounidense, los niños ciudadanos califican para SNAP bajo las mismas reglas que cualquier otro ciudadano, siempre que el hogar cumpla con los límites de ingresos establecidos.

El monto del beneficio se calcula únicamente en función de los miembros elegibles del hogar, no de todos los que viven en él. Eso significa que una familia donde solo los hijos califican recibirá un monto menor al que correspondería si todos fueran elegibles.

Un punto importante que aclara Propel, plataforma especializada en beneficios federales, es que los beneficiarios del programa DACA, conocidos como “Dreamers“, no califican para SNAP bajo las reglas federales actuales, ya que no son considerados no ciudadanos calificados bajo las normas del programa.

La solicitud de SNAP no se comparte con ICE ni USCIS. Foto: AFP

Solicitar SNAP no pone en riesgo el estatus migratorio

Según lo establecido por USDA y el American Immigration Council, SNAP no forma parte de la regla de “carga pública”, que es el criterio que las autoridades migratorias usan para evaluar si una persona podría depender económicamente del gobierno. Por lo anterior, participar en el programa no afecta ningún trámite migratorio futuro, incluyendo la solicitud de una Green Card o el proceso de naturalización.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no comparte con el ICE ni con el USCIS la información de quienes solicitan o reciben SNAP. El padre o madre que presenta la solicitud en nombre de su hijo no tiene que proporcionar su propio número de seguro social ni documentar su estatus. Esa información solo se requiere para la persona que recibirá los beneficios.

La ley federal también obliga a las agencias estatales de SNAP a ofrecer sus servicios en múltiples idiomas, por lo que no hablar inglés no es un impedimento para solicitar ni recibir el beneficio.

Cómo es el proceso para solicitar SNAP en nombre de un hijo ciudadano

El trámite sigue los mismos pasos que cualquier otra solicitud de SNAP:

Reunir la información del hijo: nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguro social del menor que recibirá los beneficios.

nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguro social del menor que recibirá los beneficios. Reportar los ingresos del hogar: se deben declarar todos los ingresos que entran al hogar, sin importar de quién provengan, incluyendo los del padre o madre indocumentado.

se deben declarar todos los ingresos que entran al hogar, sin importar de quién provengan, incluyendo los del padre o madre indocumentado. Presentar la solicitud: se puede hacer en línea a través del portal del SNAP en cada estado, en persona en la oficina local o por correo.

se puede hacer en línea a través del portal del SNAP en cada estado, en persona en la oficina local o por correo. Completar una entrevista: la agencia estatal programa una entrevista telefónica o presencial para verificar la información.

la agencia estatal programa una entrevista telefónica o presencial para verificar la información. Esperar la resolución: el estado tiene un máximo de 30 días para determinar si el menor califica y comunicar el monto del beneficio.

En casos de emergencia, si el hogar tiene ingresos mensuales de $150 o menos y menos de $100 en efectivo, es posible solicitar un proceso acelerado y recibir los beneficios en siete días o menos.

Qué no se puede pedir y qué no tienes que entregar

Para evitar confusiones durante el proceso, recuerda estos puntos:

El padre o madre que presenta la solicitud en nombre del hijo no está obligado a proporcionar su propio número de seguro social.

Tampoco se le puede exigir que declare su estatus migratorio si no está solicitando beneficios para sí mismo.

La información entregada en la solicitud no se comparte con el ICE ni con el USCIS.

Recibir SNAP no cuenta como carga pública y no puede usarse para negar una solicitud de residencia permanente o ciudadanía.

Si durante el proceso la agencia solicita información que no corresponde a los miembros elegibles del hogar, se tiene derecho a consultar con un abogado de inmigración antes de responder.

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