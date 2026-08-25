Pago del Seguro Social de Estados Unidos: quién recibirá su cheque este 26 de agosto

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Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán esta semana la última tanda de pagos programados para agosto de 2026. El depósito del miércoles 26 de agosto corresponde a una parte específica de los beneficiarios. La fecha se determina principalmente según el día de nacimiento de la persona cuyo historial de trabajo da derecho al beneficio.

¿Quién recibirá el pago del Seguro Social el 26 de agosto?

El pago del 26 de agosto corresponde a los beneficiarios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el 31 del mes.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece tres grupos para quienes comenzaron a recibir beneficios después del 30 de abril de 1997. Las personas nacidas del 1 al 10 reciben su pago el segundo miércoles del mes, quienes nacieron del 11 al 20 lo reciben el tercer miércoles y quienes nacieron del 21 al 31 reciben el pago el cuarto miércoles.

Por lo tanto, el 26 de agosto es el último miércoles de pago del Seguro Social correspondiente a este ciclo de agosto.

¿Quiénes ya recibieron su pago este mes?

Las personas cuyo cumpleaños está entre el 1 y el 10 recibieron su pago el 12 de agosto, mientras que quienes nacieron entre el 11 y el 20 lo recibieron el 19 de agosto.

Existe además otro calendario para determinados beneficiarios. Las personas que comenzaron a recibir beneficios antes del 1 de mayo de 1997 normalmente reciben su pago el día 3 de cada mes. También existen excepciones para algunos beneficiarios que reciben simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

¿Los beneficiarios de SSI reciben un pago el 26 de agosto?

No. El pago de SSI correspondiente a agosto ya fue enviado el 31 de julio.

Esto ocurrió porque el 1 de agosto de 2026 cayó sábado. La SSA adelanta los pagos de SSI cuando el primer día del mes coincide con un fin de semana o un feriado federal.

Por esa razón, quienes reciben únicamente SSI no deben esperar otro pago de este programa el 26 de agosto.

El siguiente pago de SSI está programado para el 1 de septiembre, que cae martes y es un día hábil.

¿Cuándo serán los próximos pagos del Seguro Social en septiembre?

Después del pago del 26 de agosto, el calendario continuará en septiembre con las siguientes fechas para los principales grupos de beneficiarios.

1 de septiembre — SSI

3 de septiembre — beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios que reciben Seguro Social y SSI

9 de septiembre — personas nacidas del 1 al 10

16 de septiembre — personas nacidas del 11 al 20

23 de septiembre — personas nacidas del 21 al 31

Las fechas corresponden al calendario de pagos de la SSA para 2026.

¿Cómo saber cuándo llegará mi pago?

La SSA recomienda consultar el calendario oficial de pagos o ingresar a la cuenta personal my Social Security para verificar la fecha correspondiente a cada beneficiario.

La agencia también ofrece un servicio telefónico automatizado disponible las 24 horas en inglés y español. El número es 1-800-772-1213 y, para personas sordas o con dificultades auditivas, el TTY es 1-800-325-0778.

Es importante recordar que la fecha de pago no determina cuánto recibirá cada persona. El monto depende de factores como el historial de ingresos, el momento en que se solicitaron los beneficios y el tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

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