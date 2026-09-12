Diésel supera los 6 dólares por galón en EE. UU. por primera vez en la historia

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Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Los precios del diésel superaron los 6 dólares por galón por primera vez en la historia de EE. UU., lo que aumenta el riesgo de una mayor inflación, de acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil.

Según Bloomberg, dicha asociación situó una media nacional de 6.05 dólares por galón, aunque en California costaba cerca de 8 dólares.

El diésel es fundamental para la economía, ya que se utiliza en la generación de electricidad, la calefacción doméstica, maquinaria agrícola y en camiones de remolque.

Bloomberg señaló que los estadounidenses no se ven directamente afectados; sin embargo, el incremento repercutirá en los precios de los alimentos, el costo del transporte y la construcción, así como en una mayor inflación.

¿Por qué suben los precios del diésel en EE. UU.?

Los precios actuales del diésel son consecuencia de la inestabilidad geopolítica, misma que ha reducido la capacidad mundial de producir y transportar cantidades suficientes de este combustible.

En Rusia, los ataques de drones ucranianos en refinerías derivaron en una prohibición de exportación de diésel.

En cambio, en Medio Oriente, el traslado de combustibles se ve afectado por el cierre del estrecho de Ormuz, la ruta marítima por donde circulaba el 25% del petróleo diario.

Actualmente, Irán mantiene el control del estrecho, mientras que Washington insiste militarmente en reabrirlo. Están paralizadas las negociaciones para terminar este conflicto.

El aumento de los costos también impacta al gobierno de Donald Trump, a dos meses de las elecciones intermedias y en plena caída de aprobación.

Bloomberg señaló que Maine sería uno de los estados clave, ya que tiene la mayor proporción de hogares que utilizan diésel para calentar sus viviendas.

Para reducir los precios internos, el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, afirmó que analizan nuevas liberaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo o prohibir las exportaciones de diésel. Sin embargo, señaló que estas medidas han provocado subidas de precio en otras ocasiones.