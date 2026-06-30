Nueva York entra al top 20 de las mejores ciudades para comer en el mundo: la única de Estados Unidos 

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NY en top 20 de lugares para comer. Creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

Hay ciudades que se visitan por sus monumentos y otras que se recuerdan por lo que sirven en el plato. Nueva York acaba de demostrar que su identidad también se construye a través de la comida. La Gran Manzana fue incluida en el top 20 de las mejores ciudades para comer en el mundo, elaborado por Time Out para 2026, convirtiéndose en la única ciudad de Estados Unidos que logró un lugar en la prestigiosa clasificación.

El listado, difundido por Time Out y retomado por CNN Travel, fue elaborado a partir de una encuesta aplicada a 24,000 residentes de 150 ciudades, quienes calificaron aspectos como la calidad de los restaurantes, la diversidad gastronómica, la relación entre precio y experiencia, además de la cultura culinaria de cada destino. Después, chefs, críticos y editores especializados complementaron el análisis para elegir únicamente a la ciudad mejor posicionada de cada país.

¿Por qué Nueva York está en el top 20 de las mejores ciudades para comer en el mundo?

Si algo deja claro este reconocimiento es que Nueva York no conquistó el ranking por tener restaurantes de lujo. Lo hizo porque pocas ciudades cuentan su historia a través de la comida con tanta naturalidad.

Time Out explica que la inmigración moldeó la cocina neoyorquina, hasta convertirla en un enorme mosaico de sabores donde conviven recetas de prácticamente cualquier rincón del planeta.

Una caminata por la ciudad puede convertirse en un recorrido gastronómico sin salir del mismo barrio. En apenas unas calles es posible encontrar:

Pizza estilo neoyorquino

Bagels tradicionales

Sándwiches de pastrami

Pernil asado

Fideos artesanales

Empanadas de pescado

Cocina latina, asiática, europea y de Medio Oriente

Más que una suma de platillos, cada receta refleja las historias de resiliencia, emprendimiento y adaptación de millones de inmigrantes que encontraron en Nueva York un nuevo hogar.

¿Qué hace diferente a la gastronomía de Nueva York?

La encuesta de Time Out revela cifras que ayudan a entender por qué Nueva York en el top 20 de las mejores ciudades para comer en el mundo no es una casualidad.

Casi el 91% de los neoyorquinos calificó la oferta gastronómica de su ciudad como “buena” o “increíble”. Además, el 77% considera que posee la escena culinaria más diversa del listado y un 78% la describe como emocionante.

Eso sí, también hay un detalle que cualquiera que haya visitado la ciudad conoce perfectamente: comer bien en Nueva York rara vez resulta barato. Apenas el 34% de los encuestados considera que salir a comer es accesible económicamente, mientras que solo el 27% define la ciudad como acogedora.

Quizá ese contraste forma parte de su personalidad. Nueva York exige mucho al visitante, pero casi siempre recompensa el esfuerzo con una experiencia difícil de olvidar.

¿Qué ciudades lideran el ranking mundial de Time Out?

Aunque Nueva York fue la única ciudad estadounidense que consiguió entrar en la clasificación, el liderazgo quedó en manos de América Latina.

Lima, Perú, ocupó el primer lugar gracias a una cocina reconocida internacionalmente por especialidades como el ceviche y la causa limeña. Además, Time Out destacó que también figura entre las ciudades más accesibles para disfrutar de una buena comida.

El resto del Top 5 quedó conformado por:

Lima, Perú Bangkok, Tailandia Ciudad de México, México Londres, Reino Unido Barcelona, España

La lista también incluye destinos como Melbourne, Beijing, Osaka, Lisboa, Buenos Aires, Medellín y Copenhague, reflejando que la excelencia gastronómica ya no pertenece únicamente a Europa, sino que se reparte entre ciudades que han sabido transformar su diversidad cultural en identidad culinaria.

¿Qué significa que Nueva York sea la única ciudad de Estados Unidos en el ranking?

Más allá del puesto número 15, Nueva York en el top 20 de las mejores ciudades para comer en el mundo envía un mensaje interesante sobre la gastronomía estadounidense.

Mientras otros destinos pueden presumir ingredientes locales o recetas centenarias, Nueva York demuestra que su mayor fortaleza es la diversidad. Su cocina no responde a una sola tradición, sino a cientos de ellas conviviendo en el mismo espacio.

Virginia Gil, editora de Time Out para Estados Unidos, resumió esa idea al explicar que las ciudades seleccionadas no solo ofrecen buena comida, sino que poseen tradiciones culinarias que han influido durante décadas en la forma de comer alrededor del mundo. Para la publicación, cada destino cuenta una historia marcada por la migración, los ingredientes locales y las costumbres que siguen evolucionando generación tras generación.

En un momento en que viajar también significa descubrir culturas a través del paladar, Nueva York mantiene intacta una de sus mayores virtudes: permitir que cualquiera pueda recorrer el mundo… sin salir de la misma ciudad.

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