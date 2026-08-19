Cómo es el primer día de escuela en Estados Unidos: lo que debes saber si tu hijo recién empieza

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Si tu hijo recién llega a Estados Unidos y está por tener su primer día de escuela este 20 de agosto, conocer cómo funciona una jornada típica puede ayudar a reducir la incertidumbre y prepararlo para su primer día.

Aunque existen características comunes, no todas las escuelas funcionan exactamente igual. Los horarios, las materias, los períodos de almuerzo, las actividades y el calendario dependen del estado, el distrito escolar y el nivel educativo.

Por eso, antes de que comiencen las clases, también es recomendable consultar directamente el calendario y las reglas del distrito donde estudia el niño.

¿Cómo se deben organizar los útiles escolares para el primer día de escuela en Estados Unidos?

Una diferencia que puede sorprender a las familias que llegan por primera vez a una escuela en Estados Unidos es que no todos los útiles son de uso exclusivo del estudiante.

En muchos salones, materiales como lápices, crayones, tijeras y pegamento se dejan en un espacio común para que los utilicen todos los niños. Estos son conocidos como community supplies. Por eso, si la lista escolar pide 12 lápices o cuatro barras de pegamento, esa cantidad puede estar destinada al salón completo y no solamente a un estudiante.

Por otra parte, los materiales personales, como la mochila, la lonchera, los audífonos y la botella de agua, sí deben llevar el nombre del niño para evitar confusiones en el salón. Lo mismo ocurre con los cuadernos, carpetas u otros artículos que la lista identifique como individuales.

También es normal que durante el año se soliciten algunos materiales nuevamente como lápices, pegamento, papel o pañuelos pueden agotarse y el maestro puede pedir a las familias que los repongan.

Para guardar sus pertenencias, los estudiantes de primaria suelen tener un espacio asignado en el salón, conocido como cubby. Allí pueden colocar la mochila, el abrigo o la lonchera. En grados superiores es más común encontrar lockers con combinación.

¿A qué hora comienza y termina la escuela en Estados Unidos?

No existe un horario único para todas las escuelas de Estados Unidos. Cada distrito establece sus propios horarios y estos pueden cambiar incluso entre escuelas de una misma ciudad.

En términos generales, las escuelas pueden comenzar alrededor de las 7:00 am o 8:00 am y terminar entre las 2:00 pm y las 4:00 pm, dependiendo del nivel y del distrito.

La jornada promedio es cercana a siete horas. De acuerdo con datos del National Center for Education Statistics (NCES), las escuelas tienen en promedio una jornada de alrededor de 6.8 horas, mientras que los requisitos mínimos de tiempo escolar varían considerablemente entre los estados.

Esto significa que los padres no deben asumir que el horario de una escuela será igual al de otra. Lo más recomendable es revisar la página oficial del distrito escolar para conocer la hora exacta de entrada y salida.

¿Qué ocurre cuando el estudiante llega en el primer día de escuela en Estados Unidos?

La forma de llegar también depende de la edad y de las reglas de cada escuela.

En primaria, muchos niños llegan acompañados por sus padres o utilizan el clásico autobús escolar amarillo. Algunas escuelas cuentan con zonas específicas para que los adultos dejen a los estudiantes antes del comienzo de las clases.

En middle school y high school también es común utilizar el autobús, caminar o llegar en automóvil.

Una vez dentro, el estudiante se dirige al salón asignado o al espacio indicado por la escuela. En algunas escuelas existe un período inicial para anuncios, asistencia u otras actividades antes de comenzar las clases.

¿Los estudiantes tienen que hacer el Juramento a la Bandera?

El Pledge of Allegiance o Juramento de Lealtad a la bandera se realiza en muchas escuelas públicas, aunque las prácticas pueden variar.

Los estudiantes tienen derechos relacionados con su participación desde el primer día de escuela. La Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido que las escuelas públicas no pueden obligar a un estudiante a participar en el juramento.

Por eso, una familia recién llegada al país no debe asumir que el niño está obligado a recitarlo.

¿Cómo son las clases en el primer día de escuela?

La organización cambia de acuerdo con el nivel educativo.

En Elementary School, los estudiantes suelen pasar buena parte de la jornada con un maestro principal. Allí pueden estudiar materias como:

Inglés y artes del lenguaje

Matemáticas

Ciencias

Estudios sociales

También pueden tener clases especiales como educación física, música, arte o tecnología.

En general, lo que puede llamar la atención es que los estudiantes no tienen “recreos” en los que salen del aula durante la mañana, sino que hacen pequeños descansos entre tareas siempre dentro del aula.

En Middle School y High School, la dinámica suele ser diferente. Los estudiantes normalmente tienen distintos profesores y cambian de salón durante el día para asistir a cada materia.

Las clases pueden incluir matemáticas, inglés, ciencias, historia, idiomas, educación física y diferentes materias electivas.

El horario exacto depende de cada escuela.

¿Cuándo almuerzan los estudiantes en el primer día de escuela?

El almuerzo suele formar parte de la jornada escolar desde el primer día de escuela en Estados Unidos y se realiza en un horario establecido por la escuela.

Los estudiantes pueden tener diferentes opciones. Algunos llevan comida preparada desde casa, mientras que otros compran el almuerzo en la cafetería.

Las escuelas públicas también participan en programas de alimentación escolar. Las familias que cumplen determinados requisitos pueden solicitar beneficios a través de programas federales administrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

También es importante revisar las reglas de cada escuela. Algunas tienen restricciones sobre determinados alimentos debido a alergias u otras condiciones de seguridad.

¿Hay recreo en las escuelas de Estados Unidos?

En Elementary School es común que los niños tengan uno o más períodos de recreo, aunque su duración y frecuencia dependen de la escuela y del distrito.

Durante este tiempo pueden salir al patio para jugar o realizar actividades físicas.

En Middle school y High school normalmente no existe un recreo equivalente al de primaria. En cambio, los estudiantes suelen tener períodos cortos para trasladarse de un salón a otro entre clases.

¿Qué hacen los estudiantes después de clases?

La jornada académica no necesariamente termina cuando suena el timbre de salida.

Muchas escuelas ofrecen programas después de clases, conocidos como after-school programs, además de actividades extracurriculares.

Entre las opciones pueden encontrarse:

Deportes

Música

Teatro

Robótica

Clubes académicos

Arte

Tutorías

Gobierno estudiantil

Estas actividades no son iguales en todas las escuelas y algunas pueden tener un costo adicional o requerir inscripción previa.

Para las familias recién llegadas, participar en estas actividades también puede ser una manera de que los niños conozcan a otros estudiantes y se adapten al nuevo entorno.

¿Cómo se califican las materias?

El sistema de calificaciones puede ser diferente al utilizado en otros países.

En muchas escuelas se utiliza una escala de letras, aunque no todos los distritos aplican exactamente los mismos criterios.

De forma general:

A representa un desempeño excelente.

representa un desempeño excelente. B corresponde a un buen desempeño.

corresponde a un buen desempeño. C representa un desempeño promedio.

representa un desempeño promedio. D indica un nivel bajo, aunque en algunos sistemas todavía puede considerarse aprobatorio.

indica un nivel bajo, aunque en algunos sistemas todavía puede considerarse aprobatorio. F generalmente significa que la materia no fue aprobada.

Las escuelas pueden entregar reportes de calificaciones durante el año y muchas también utilizan plataformas digitales donde los padres pueden consultar notas, asistencia y tareas.

¿Cómo se comunican los padres con la escuela?

La participación de los padres es una parte importante de la vida escolar.

Las familias pueden recibir información mediante correos electrónicos, aplicaciones, llamadas telefónicas, cartas, reuniones y plataformas digitales.

También pueden existir conferencias entre padres y maestros, en las que se conversa sobre el rendimiento académico, la asistencia y el comportamiento del estudiante.

Si el padre o tutor no domina el inglés, puede solicitar apoyo lingüístico para comunicarse con la escuela. Las obligaciones específicas pueden depender del distrito y del tipo de comunicación, pero las escuelas deben cumplir con las normas federales de acceso lingüístico aplicables.

¿Cuándo comienzan las clases y cuáles son las vacaciones?

El calendario escolar no es igual en todo Estados Unidos.

En muchos lugares, el año académico comienza en agosto o septiembre y termina en mayo o junio. También suele haber periodos de vacaciones durante el invierno y la primavera, además de días sin clases establecidos por cada distrito.

Incluso las fechas de inicio y finalización pueden variar entre ciudades cercanas.

Por ejemplo, los datos del NCES muestran que los estados tienen diferentes requisitos sobre el número de días y horas de instrucción.

Por eso, para conocer las fechas exactas, la fuente más confiable es el calendario del distrito escolar donde está inscrito el niño.

¿Qué deben saber los padres inmigrantes?

Una de las principales preocupaciones de algunas familias recién llegadas es si el estatus migratorio puede impedir que sus hijos asistan a la escuela pública.

La decisión de la Corte Suprema en Plyler v. Doe estableció que los estados no pueden negar a los niños el acceso a la educación pública primaria y secundaria debido a su estatus migratorio.

Por ello, las familias no deben asumir que un niño queda excluido de la escuela por ser inmigrante.

También es importante preguntar al distrito cuáles son los documentos específicos necesarios para completar la inscripción, los requisitos de vacunación, las opciones de transporte y los programas disponibles para estudiantes que están aprendiendo inglés.

¿Qué hacer antes del primer día?

Para que la adaptación sea más sencilla, los padres pueden preparar algunos aspectos con anticipación:

Revisar el horario: Confirma la hora de entrada, salida y los días en que no habrá clases.

Conocer el transporte: Pregunta si el estudiante puede utilizar el autobús escolar y dónde está la parada correspondiente.

Consultar el programa de alimentación: Averigua si puede recibir el almuerzo escolar y cómo funciona el sistema de comidas.

Preguntar por programas de inglés: Si el niño todavía está aprendiendo el idioma, pregunta por los servicios disponibles para estudiantes de inglés.

Guardar los contactos: Ten a mano el número de teléfono de la escuela, del maestro y del distrito.

Revisar la página del distrito. Allí suelen publicarse el calendario académico, horarios, requisitos de inscripción, menús, actividades y avisos importantes.

Departamento de Educación de Estados Unidos y USA.gov en español, sección de educación también ofrecen información general sobre el sistema educativo.

Para conocer los horarios y reglas que realmente aplican a tu hijo, la referencia principal debe ser el distrito escolar local, ya que muchas de estas decisiones se toman a nivel estatal o local y no existe un único calendario para todo el país.

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