Back to school: ayudas gubernamentales y programas para útiles escolares en 2026 en Estados Unidos

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Te decimos las ayudas que da el Gobierno en Back to School 2026. Foto Leonardo.ai.

El regreso a clases suele venir acompañado de emoción, pero también de cuentas que no dejan de crecer. Mochilas, cuadernos, uniformes y computadoras representan un gasto importante para millones de familias. La buena noticia es que existen programas que ayudan a pagar útiles escolares en Estados Unidos en 2026, además de organizaciones y beneficios estatales que pueden aliviar el presupuesto antes de que inicie el ciclo escolar.

¿Qué programas ayudan a pagar útiles escolares en Estados Unidos en 2026?

No todas las ayudas funcionan igual. Algunas entregan dinero directamente a las familias, mientras que otras distribuyen mochilas, materiales escolares o permiten ahorrar gracias a incentivos fiscales.

Uno de los errores más comunes es pensar que estos apoyos sólo existen para familias en situación de pobreza extrema. En realidad, muchos programas tienen criterios distintos según el estado, el distrito escolar o la organización que los administra.

Entre los principales programas que ayudan a pagar útiles escolares en Estados Unidos en 2026 destacan los siguientes.

Programas estatales con fondos para gastos educativos

Cada vez más estados de Estados Unidos impulsan cuentas de ahorro educativo o programas de financiamiento que permiten cubrir gastos relacionados con la escuela.

Uno de los más amplios es el de Texas, donde las Cuentas de Libertad Educativa (TEFA) contemplan apoyos de hasta 10 mil 474 dólares por estudiante, cifra que puede llegar a 30 mil dólares para alumnos con discapacidad y a 2 mil dólares para educación en casa. Los recursos pueden utilizarse para comprar libros, materiales escolares, uniformes obligatorios y otros artículos educativos.

En Florida, la organización Step Up For Students, mediante el Programa de Crédito Fiscal para la Libertad Educativa, ofrece apoyos que pueden destinarse a tecnología, libros y materiales didácticos para estudiantes elegibles.

Estados como Arizona, Utah y West Virginia también cuentan con Cuentas de Ahorro Educativo (ESA) que ayudan a cubrir útiles escolares, computadoras y otros gastos académicos.

¿Dónde conseguir útiles escolares gratis en Estados Unidos?

No todo depende del Gobierno.

Cada verano, organizaciones nacionales realizan campañas para que miles de estudiantes comiencen el ciclo escolar con una mochila completamente equipada.

Entre las más conocidas se encuentran:

The Salvation Army , que organiza la campaña Stuff the Bus , mediante la cual entrega mochilas, cuadernos, lápices, tijeras y otros artículos escolares. La inscripción suele realizarse directamente en las oficinas locales

, que organiza la campaña , mediante la cual entrega mochilas, cuadernos, lápices, tijeras y otros artículos escolares. La inscripción suele realizarse directamente en las oficinas locales Kids In Need Foundation , que abastece escuelas públicas con altos niveles de estudiantes beneficiarios del programa de almuerzo gratuito mediante centros de distribución de materiales escolares

, que abastece escuelas públicas con altos niveles de estudiantes beneficiarios del programa de almuerzo gratuito mediante centros de distribución de materiales escolares United Way, que coordina campañas comunitarias en distintas ciudades para entregar útiles escolares esenciales antes del inicio de clases

La disponibilidad cambia según la localidad, por lo que conviene consultar con la oficina local o con el distrito escolar correspondiente.

¿Las escuelas públicas también ofrecen ayuda para útiles escolares?

Sí, y muchas familias no lo saben.

Diversos distritos escolares entregan paquetes básicos de materiales durante los primeros días del ciclo escolar a estudiantes cuyos padres acreditan dificultades económicas. Aunque el contenido varía, normalmente incluye cuadernos, lápices, carpetas y otros artículos indispensables.

Además, el programa federal SUN Bucks (Summer EBT 2026) no financia útiles escolares directamente, pero entrega 120 dólares por menor elegible para alimentos durante el verano. Ese apoyo permite que muchas familias destinen parte de sus propios ingresos a comprar uniformes, zapatos o materiales para la escuela.

¿Cómo ahorrar en útiles escolares durante el regreso a clases 2026?

Una estrategia que suele pasar desapercibida son los Tax-Free Weekends o fines de semana libres de impuestos.

Cada año, numerosos estados eliminan temporalmente el impuesto sobre las ventas para la compra de útiles escolares, ropa, calzado, mochilas e incluso computadoras, lo que representa un ahorro aproximado de entre 5% y 10% en la compra total.

No resolverá por completo el costo del regreso a clases, pero sí puede marcar una diferencia cuando se combina con becas educativas, donaciones comunitarias y programas estatales.

Después de todo, cada dólar que una familia logra ahorrar en agosto puede convertirse en un respiro cuando llegan las siguientes facturas del año escolar.

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