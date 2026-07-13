Fair Fares NYC: cómo viajar en el metro a mitad de precio sin importar tu estatus migratorio

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Foto: AFP

Viajar en el metro de Nueva York puede costar la mitad para miles de residentes que cumplen con los requisitos de ingresos del programa Fair Fares NYC.

El beneficio está disponible sin importar el estatus migratorio. Esto significa que una persona indocumentada también puede solicitar el descuento si cumple con las demás condiciones.

En 2026, el programa permite pagar 1.50 dólares por un viaje sencillo, en lugar de la tarifa completa de 3 dólares.

El descuento también se aplica a autobuses elegibles y otros servicios de transporte incluidos en el programa.

Fair Fares NYC: quiénes pueden recibir el descuento del 50%

Fair Fares NYC está dirigido a personas de bajos ingresos que residen en cualquiera de los cinco distritos de Nueva York.

Para solicitarlo, debes cumplir estas condiciones:

Vivir en la ciudad de Nueva York

Tener entre 18 y 64 años

Cumplir con los límites de ingresos establecidos para 2026

No recibir otro descuento incompatible para el transporte público

El programa está disponible para residentes de Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island.

Uno de los puntos más importantes para la comunidad inmigrante es que no existe un requisito de estatus migratorio para participar.

Fair Fares NYC no exige tener un estatus migratorio específico

La ciudad establece expresamente que Fair Fares NYC está disponible para residentes elegibles independientemente de su estatus migratorio.

Por lo tanto, ser indocumentado no descalifica automáticamente a una persona del programa. La elegibilidad se concentra principalmente en la residencia dentro de Nueva York, la edad y los ingresos del hogar. Los solicitantes sí deben presentar documentos que permitan verificar su identidad, edad, residencia e ingresos.

Límites de ingresos de Fair Fares NYC en 2026

Los límites dependen del número de personas que integran el hogar.

Para 2026, estos son los ingresos anuales máximos:

1 persona: 23.940 dólares

2 personas: 32.460 dólares

3 personas: 40.980 dólares

4 personas: 49.500 dólares

5 personas: 58.020 dólares

6 personas: 66.540 dólares

7 personas: 75.060 dólares

8 personas: 83.580 dólares

Para hogares con más de ocho integrantes, se agregan 8.520 dólares por cada persona adicional.

Cumplir con el límite de ingresos no garantiza automáticamente la aprobación. La ciudad revisará la información presentada durante la solicitud.

Cómo solicitar Fair Fares NYC y pagar la mitad en el metro

La solicitud puede completarse por internet mediante el portal oficial de Fair Fares NYC.

Después de iniciar el trámite, el solicitante puede utilizar ACCESS HRA para presentar los documentos que sean requeridos.

La ciudad permite realizar el proceso de la siguiente manera:

Verificar la elegibilidad Completar la solicitud de Fair Fares NYC Presentar los documentos solicitados Esperar la evaluación de la Administración de Recursos Humanos de Nueva York Recibir la tarjeta Fair Fares NYC OMNY si la solicitud es aprobada

La ciudad también ofrece asistencia presencial para quienes necesiten ayuda con el proceso.

Qué documentos pueden pedir para solicitar Fair Fares NYC

Para aprobar una solicitud de Fair Fares NYC, la ciudad puede pedir documentos que permitan comprobar la identidad del solicitante, su edad, su residencia en Nueva York y los ingresos del hogar.

Para comprobar la identidad, los solicitantes pueden presentar documentos oficiales como:

Pasaporte vigente

Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por un estado de Estados Unidos

Tarjeta IDNYC

Certificado de nacimiento

Las personas extranjeras también pueden presentar documentos emitidos por su país de origen, como un pasaporte vigente u otra identificación oficial válida.

Para demostrar la residencia en la ciudad de Nueva York, pueden aceptarse documentos que incluyan el nombre del solicitante y su dirección actual, como:

Contrato de alquiler o carta del propietario de la vivienda

Factura reciente de servicios públicos

Estado de cuenta bancario

Carta oficial de una agencia gubernamental

Documentos de seguro o correspondencia oficial con la dirección del solicitante

Además, Fair Fares NYC puede solicitar comprobantes de ingresos del hogar, como:

Talones de pago

Carta del empleador

Declaración de impuestos

Documentos de beneficios públicos u otros registros de ingresos

Los documentos requeridos pueden variar según la situación de cada solicitante. Si la ciudad solicita información adicional, los archivos pueden enviarse mediante la plataforma o la aplicación ACCESS HRA.

Cómo funciona la tarjeta Fair Fares NYC OMNY

Los beneficiarios del descuento para metro y autobuses utilizan una Fair Fares NYC OMNY Card.

La tarjeta puede recargarse con dinero y está programada para descontar únicamente la mitad de la tarifa correspondiente cada vez que el usuario la utiliza.

Además, existe otro beneficio importante.

Después de realizar 12 viajes pagados dentro de un periodo de siete días con la misma tarjeta, los viajes adicionales durante ese período pasan a ser gratuitos.

Para obtener ese beneficio, todos los viajes deben realizarse utilizando la misma tarjeta Fair Fares NYC OMNY, la tarjeta OMNY regular o consistentemente el mismo medio de pago, es decir, la misma tarjeta de crédito.

Qué transportes tienen descuento con Fair Fares NYC

El beneficio no se limita únicamente al subway.

La ciudad indica que el descuento del 50% puede utilizarse en:

Metro de Nueva York

Autobuses elegibles

Staten Island Railway

Roosevelt Island Tram

Hudson Rail Link

Fair Fares también ofrece un descuento del 50% para viajes de Access-A-Ride, aunque su funcionamiento es diferente.

Los usuarios de Access-A-Ride no utilizan la tarjeta Fair Fares OMNY para esos viajes. El descuento se aplica cuando ambas cuentas están correctamente vinculadas.

Quiénes pueden quedar fuera de Fair Fares NYC

No todas las personas que cumplen con el límite de ingresos pueden utilizar el descuento para metro y autobús. Quienes ya reciben una tarifa reducida mediante determinados programas de la MTA o de la ciudad pueden no ser elegibles para ese mismo beneficio.

Por ejemplo, una persona inscrita en otro programa de tarifa reducida puede tener que utilizar el descuento que ya recibe. Las personas mayores de 64 años también pueden tener acceso a otros programas específicos de tarifa reducida.

Dónde solicitar Fair Fares NYC

La solicitud puede realizarse en línea a través del portal oficial de Fair Fares NYC. Quienes necesiten ayuda también pueden llamar al 311 o acudir a una oficina del programa en uno de los cinco distritos. La ciudad mantiene centros de atención en El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

Fair Fares NYC puede representar un ahorro importante para quienes utilizan diariamente el transporte público. Para los inmigrantes, la clave es que el estatus migratorio no determina por sí solo la elegibilidad: lo que cuenta es cumplir con las reglas de residencia, edad e ingresos establecidas por la ciudad.

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