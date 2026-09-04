Caso de Lindsay Clancy: mató a sus tres hijos pequeños, pero jurado no logra veredicto y juez anulará juicio

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Lindsay Clancy mató a sus tres hijos pequeños. Foto: Reuters

Un juez de Massachusetts, Estados Unidos, anunció que declarará la anulación del juicio contra Lindsay Clancy, una mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023, después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto.

Los 12 integrantes del jurado llevaban siete días deliberando y enviaron una tercera nota durante la semana para informar que no podían llegar a un acuerdo.

Jurado no logra acuerdo en caso de Lindsay Clancy

El juez William Sullivan anunció que pospondría durante una hora la declaración formal de la anulación del juicio, para permitir que la defensa presentara una apelación de emergencia y solicitara que el jurado continuara deliberando.

La Fiscalía apoyó la anulación del juicio, lo que le permitiría decidir posteriormente si vuelve a presentar el caso contra Clancy.

Horas antes, Sullivan rechazó una petición de la defensa para retirar a uno de los integrantes del jurado. Según una nota enviada por el portavoz en representación de 11 miembros, uno de los jurados tenía dudas, pero se negaba a aplicarlas al momento de votar.

¿De qué acusaban a Lindsay Clancy?

Clancy, de 36 años, está acusada de matar a sus tres hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, en enero de 2023, en el sótano de su casa en Duxbury.

La acusación sostiene que los estranguló con bandas elásticas de ejercicio. Después, Clancy, exenfermera de obstetricia del Hospital General de Massachusetts, se hirió con un cuchillo y saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio que la dejó paralizada.

El abogado defensor, Kevin Reddington, argumentó que la mujer atravesaba un episodio de psicosis posparto y que no debía ser considerada penalmente responsable.

El juicio fue televisado y duró casi seis semanas. Además, reavivó un debate sobre cómo se aborda la salud mental posparto de las mujeres en Estados Unidos y cómo el sistema legal del país trata los casos en los que las madres matan a sus hijos

Previo al asesinato de sus hijos, Lindsay Clancy envió a Patrick, su esposo, a recoger un pedido de comida y pasar a la farmacia, luego de haber calculado cuánto tiempo tardaría él en regresar a casa.

De acuerdo con Patrick, la mujer tuvo un comportamiento “normal”. Además, detalló que mientras se encontraba en la farmacia, habló brevemente por teléfono con su esposa. Sin embargo, al regresar, la encontró tendida en el suelo del patio trasero con cortes en las muñecas y el cuello.

La mujer le habría aceptado su intento de suicidio. En medio del caos, Patrick preguntó dónde estaban los niños y ella respondió que se encontraban en el sótano.

Después de llamar al 911 y de que llegaran los servicios de emergencia, Patrick Clancy dijo que corrió al sótano y los encontró con bandas elásticas de ejercicio atadas al cuello.

Fiscalía y defensa discreparon sobre su salud mental

La Fiscalía no negó que Clancy enfrentara problemas de salud mental, pero sostuvo que podía comprender que matar a sus hijos era ilegal y que actuó deliberadamente.

Un psicólogo presentado por los fiscales declaró que, tras examinarla, concluyó que Clancy había planeado suicidarse y decidió matar a sus hijos porque creía que sufrirían sin ella.

Por su parte, el abogado de Clancy señaló que el ataque a sus hijos ocurrió mientras ella sufría psicosis posparto.

Durante el juicio, familiares y hasta su ahora exesposo, Patrick, señalaron que la mujer había luchado con su salud mental en los meses posteriores al nacimiento de su tercer hijo.

Incluso, dijeron, a Lindsay se le recetaron una gran variedad de medicamentos.

Semanas antes de acabar con la vida de sus hijos, Lindsay Clancy había recibido el alta de un hospital psiquiátrico y no mostraba señales de planear hacerse daño a sí misma o a sus hijos.

Varios testigos, incluido Patrick Clancy, declararon que más tarde, mientras Lindsay Clancy estaba hospitalizada, habló de haber escuchado la voz de un hombre que le decía que, si no actuaba, perdería la oportunidad.

El caso generó comparaciones con Andrea Yates, quien fue declarada no culpable por razón de demencia en 2006 tras matar a sus cinco hijos.

Ahora, la Fiscalía deberá determinar si busca realizar un nuevo juicio contra Lindsay Clancy.

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