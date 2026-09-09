Jurados del caso Lindsay Clancy hablan: sus comentarios más polémicos sobre el juicio

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Lindsay Clancy mató a sus tres hijos en enero de 2023. Foto: Greg Derr / AFP

Los tres miembros del jurado que no alcanzaron un veredicto en el caso de Lindsay Clancy, lo que derivó en la nulidad del juicio, accedieron a hablar públicamente. Tras siete días de deliberaciones no lograron unanimidad en la responsabilidad penal o inocencia de la mujer, acusada de matar a sus hijos pequeños en enero de 2023.

El juez William Sullivan formalizó la decisión el 4 de septiembre, después de que la Corte Judicial Suprema de Massachusetts rechazara una apelación de emergencia que la defensa presentó para detener la declaratoria de nulidad, según informó la estación de TV KSL.

¿Qué dijeron los miembros del jurado tras el juicio de Lindsay Clancy?

En una entrevista concedida a NBC10 Boston, la presidenta del jurado, Roni Carlson, reveló que estuvieron muy cerca de declarar a Lindsay Clancy no culpable por razones de salud mental. Sin embargo, un integrante se negó a respaldar ese veredicto y rompió la unanimidad.

“Él admitió que tenía una duda razonable después de que vimos el video de la entrevista. Había tres formularios que tenía que llenar, firmé cada uno de ellos, pero entonces él dijo: ‘Aun así, no voy a decir que ella no es culpable por razón de insanidad mental'”, contó la maestra jubilada de educación especial de quinto grado.

Junto a ella deliberaron Paula Devlin, una excontratista del gobierno, y Kellie Farina, una chef en Plymouth. En total, el jurado estuvo compuesto por nueve mujeres y tres hombres, pero uno de ellos causó la división de 11-1, lo que condujo a la nulidad del juicio.

“Fue muy arrogante. Realmente no tomaba en cuenta nada de lo que los demás decíamos”, señaló una de ellas.

En los tribunales penales de Estados Unidos, casi siempre se requiere unanimidad para declarar a alguien culpable o inocente. Sin embargo, depende también del tipo de juicio.

Para delitos graves, como el caso de Lindsay Clancy, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó en 2020 (Ramos v. Louisiana) que la Constitución exige que el jurado sea completamente unánime: 12-0 para condenar o 12-0 para absolver.

Si incluso un solo miembro del jurado no está de acuerdo, como sucedió recientemente, el jurado se considera “estancado”. Al no haber unanimidad, no hay veredicto legal, por lo que el juicio se anula y la fiscalía debe decidir si repite todo el proceso con un jurado nuevo.

“Nunca pudo superar que Lindsay asesinó a sus hijos”

Durante las deliberaciones, estos tres miembros del jurado detallan que la frustración era parte de las reuniones. No obstante, recalcan que el integrante que se opuso al veredicto “no quería interactuar”.

“Durante esas horas de frustración, nos levantábamos y recorríamos la sala porque ya no podíamos seguir sentados. Todos íbamos al carrito donde estaban las pruebas. Creo que él solo se levantó una vez, muy brevemente, y regresó a su asiento”, recordó una de ellas.

“No quería interactuar con nosotros ni tratar de entender nuestro punto de vista. En numerosas ocasiones le leímos la definición de duda razonable de las instrucciones del juez William Sullivan”.

En la entrevista soltó: “Lo que nunca pudo superar fue el hecho de que Lindsay asesinó brutalmente a sus hijos”. Incluso, consideraron que la fiscalía no mostró compasión hacia Clancy, sosteniendo la postura de que la mujer actuó deliberadamente en los asesinatos de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

“Simplemente me pareció muy duro, muy, muy duro”, dijo. “El hecho de que no presentaran testigos sobre el carácter de Lindsay para demostrar que era una mala madre, me pareció parcial”, agregó.

Roni Carlson, la presidenta del jurado, aseguró que los testimonios y pruebas evidenciaron que “ella amaba a sus hijos, así que tuvon que sufrir un colapso mental”.

¿Sale libre Lindsay Clancy?

No. Clancy no queda en libertad tras el juicio nulo y continúa bajo custodia en un hospital psiquiátrico estatal de Massachusetts, donde ha permanecido internada desde poco después de los hechos, en 2023, según PBS NewsHour.

La mujer de 36 años, quien trabajaba como enfermera de parto en el Massachusetts General Hospital, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos, ocurrida el 24 de enero de 2023 en su casa de Duxbury. Los niños murieron por asfixia luego de ser estrangulados con bandas elásticas de ejercicio; Callan falleció tres días después por complicaciones derivadas de esa asfixia.

Su defensa argumentó durante el juicio que Clancy atravesaba un cuadro de psicosis posparto y trastorno bipolar severo que la habría dejado sin responsabilidad penal por sus actos, mientras que fiscalía y defensa presentaron semanas de testimonios médicos, familiares y policiales, entre ellos los relatos más impactantes escuchados en la sala.

Su esposo, Patrick Clancy, encontró a los niños al volver a casa esa tarde y testificó sobre el deterioro de la salud mental de su esposa en los meses previos.

¿Qué escenarios legales siguen abiertos?

Independientemente de la vía que elija la fiscalía, los especialistas consultados por PBS NewsHour, entre ellos el abogado penalista Brad Bailey, coinciden en que el desenlace legal de Clancy podría tomar distintas formas si el caso continúa:

Ser declarada culpable de asesinato en primer grado, lo que conllevaría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima prevista en Massachusetts para ese delito

Ser hallada culpable de un cargo menor mediante un acuerdo con la fiscalía

Ser declarada no responsable penalmente por razón de enfermedad mental, un veredicto que no equivale a la libertad, sino a un posible compromiso psiquiátrico indefinido

Ser absuelta si un futuro jurado no encuentra pruebas suficientes para condenarla.

Clancy permanece internada mientras la fiscalía del condado de Plymouth analiza sus opciones. Hasta el momento, no existe una fecha establecida para una nueva audiencia o para un eventual segundo juicio.

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