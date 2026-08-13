USCIS marca una nueva fecha límite para miles de salvadoreños con TPS que siguen esperando su permiso de trabajo

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La nueva fecha es el 9 de septiembre.

Miles de salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) que aún esperan la renovación de su permiso de trabajo podrán seguir laborando de forma automática, sin hacer ningún trámite adicional, hasta el 9 de septiembre de 2026 —la misma fecha en que vence toda la designación de TPS para El Salvador—. Así lo confirmó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en una alerta oficial publicada el 12 de agosto.

Según el último conteo disponible, de marzo de 2025, el programa ha protegido a 170,125 personas de El Salvador, de acuerdo con datos del National Immigration Forum. Muchos de ellos llevan meses —o incluso años— esperando que se procese la renovación de su permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés).

Para no dejarlos sin autorización mientras esperan, USCIS decidió extender automáticamente la validez de los permisos ya vencidos hasta el 9 de septiembre.

Sin embargo, la medida aplica solo a quienes cumplen dos condiciones: siguen siendo elegibles para TPS y todavía no han recibido su nuevo permiso con los códigos de categoría A-12 o C-19, aunque ya lo solicitaron.

¿A quién le sirve esta extensión?

La extensión de USCIS cubre permisos vencidos en estas fechas específicas:

9 de marzo de 2025

30 de junio de 2024

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

9 de septiembre de 2019

9 de marzo de 2018

Si tu permiso venció en alguna de esas fechas y tu renovación sigue pendiente, USCIS enviará un aviso por correo postal y, si tienes cuenta en myUSCIS, también de forma electrónica.

Esta es la situación del TPS para salvadoreños: ayer, 12-08-26, USCIS confirmó que los permisos de trabajo otorgados a tepesianos expiran el 9 de septiembre. La Casa Blanca aún puede anunciar una extensión antes de esa fecha, pero es poco probable. 🪡 1/4 — Héctor Silva Ávalos (@HsilvAvalos) August 13, 2026

Qué deben hacer los empleadores

Los trabajadores pueden presentar su EAD vencido junto con el aviso de extensión de USCIS como comprobante válido de autorización laboral. Al llenar el Formulario I-9, el empleador debe anotar “9 de septiembre de 2026” como fecha de vencimiento en las secciones 1 y 2, agregar una nota en el apartado de información adicional, y adjuntar tanto el aviso como la página de USCIS sobre la extensión automática. En el sistema E-Verify se ingresa esa misma fecha.

La alerta no menciona ningún litigio ni orden judicial de por medio: es un trámite puramente administrativo, ligado al calendario propio de la designación de TPS, no a ninguna demanda en curso.

El Departamento de Seguridad Nacional todavía no ha anunciado si extenderá el TPS de El Salvador más allá del 9 de septiembre o si dejará que termine. Esa decisión determinará el futuro migratorio de los más de 170,000 salvadoreños protegidos por el programa.

¿Qué puedes hacer mientras tanto?

Mientras se define si el TPS de El Salvador se extiende o termina, hay algunas medidas que los especialistas en inmigración recomiendan tomar cuanto antes:

Guarda una copia de tu EAD vencido junto con el aviso de extensión de USCIS. Te sirve como comprobante ante tu empleador y como respaldo si tienes algún problema laboral relacionado con tu estatus.

Te sirve como comprobante ante tu empleador y como respaldo si tienes algún problema laboral relacionado con tu estatus. Mantén actualizada tu dirección con USCIS (Formulario AR-11) y, si tienes un caso abierto en la corte de inmigración, también con la corte (Formulario EOIR-33/IC). Un aviso que no te llega por un cambio de domicilio puede complicar tu caso.

(Formulario AR-11) y, si tienes un caso abierto en la corte de inmigración, también con la corte (Formulario EOIR-33/IC). Un aviso que no te llega por un cambio de domicilio puede complicar tu caso. Busca ayuda legal únicamente con abogados acreditados u organizaciones reconocidas por el Departamento de Justicia. USCIS lo advierte explícitamente: evita a quien te ofrezca “garantías” o cobre por trámites que no requieren abogado, una práctica común de fraude migratorio.

USCIS lo advierte explícitamente: evita a quien te ofrezca “garantías” o cobre por trámites que no requieren abogado, una práctica común de fraude migratorio. Consulta si calificas para otra vía migratoria —por ejemplo, por tener hijos o cónyuge ciudadanos, o por años de residencia— antes de que termine la protección, ya que explorar esas opciones con tiempo suele dar más alternativas que esperar a último momento.

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