El tráiler de “Avengers: Doomsday” confirma filtraciones y une a los X-Men; ¿qué viene ahora?

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El verdadero Multiverso de la Locura. Foto: Marvel Studios

Marvel Studios finalmente liberó el primer tráiler oficial (no teaser) de “Avengers: Doomsday“, y sí, confirmó lo que muchos sospechaban desde que un avance comenzó a filtrarse en internet hace algunos meses, prácticamente todas las escenas eran reales.

Con poco más de dos minutos de duración, el adelanto reúne a héroes de distintas generaciones del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y deja claro que la batalla más grande desde “Avengers: Endgame” está por comenzar.

El regreso de Thor, Loki, el Profesor X, Magneto, los X-Men, Los 4 Fantásticos, Shuri, Namor y los nuevos Vengadores marca el inicio de una guerra donde el multiverso parece estar al borde del colapso.

“Avengers Doomsday”: un tráiler que confirma el mayor crossover de Marvel

El avance abre con una Mansión X completamente destruida, el Profesor X percibe que una amenaza se aproxima mientras observa una enorme explosión a la distancia. Antes de que termine la escena dice que antes de que termine el día deberán tomar una decisión“.

La siguiente secuencia reúne por primera vez a una alineación que hace apenas unos años parecía imposible de imaginar en la pantalla grande. Thor junto a Los 4 Fantásticos, los Thunderbolts, Ant-Man, Cassie Lang y el nuevo Capitán América.

Mientras observa a los héroes reunidos, el “Dios del trueno” comenta que “ha luchado junto a los mejores guerreros… más fuertes que ustedes. Y murieron enfrentando enemigos que aterraban menos que esta amenaza”.

A partir de ese momento comienza un montaje de combates donde Marvel parece decirle a los fans “sí, casi todos los superhéroes están aquí“.

Foto: Marvel SDtudios

Shuri aparece defendiendo Wakanda junto al pueblo de Talokan; Cyclops vuelve al campo de batalla; Shang-Chi se enfrenta a Gambito; Loki observa preocupado desde la AVT; Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm luchan como equipo por primera vez dentro del UCM; mientras Mystique utiliza sus poderes para transformarse en Yelena Belova y combatir contra la propia asesina.

Aunque el avance presenta decenas de personajes, es Thor quien carga con el peso emocional del tráiler; pues su narración acompaña prácticamente todas las escenas mientras insiste en que la única oportunidad de sobrevivir será permanecer unidos, pues la fuerza de Dr. Doom es tan grande que detiene con absoluta facilidad un ataque del dios del trueno.

La escena final muestra a Thor reencontrándose con Steve Rogers quien agarra el Mjölnir.

¿Si las filtraciones son reales, qué viene ahora en “Avengers Doomsday”?

Foto: Marvel Studios

El primer tráiler oficial no solo confirmó varias de las escenas filtradas hace meses, también revivió las teorías sobre el supuesto guion completo de “Avengers: Doomsday”. En redes sociales, insiders y creadores de contenido como Junpl4y aseguran que el avance apenas mostró el inicio de una historia mucho más grande.

Dr. Doom habría iniciado las incursiones para tener el poder de Loki y encontrar un universo donde su esposa e hijo esten vivos, esto se refuerza con el nuevo flyer lanzado por Marvel.

Según esa filtración, Loki rescataría a Steve Rogers y lo enviaría a la Tierra-828, donde conocería a Doctor Doom y Los 4 Fantásticos. Juntos descubrirían que las incursiones están destruyendo los universos y comenzarían a reunir a los héroes para intentar evitar el colapso del multiverso.

Más adelante, Avengers y X-Men unirían fuerzas, aunque terminarían cayendo en una trampa orquestada por Doom, quien aprovecharía el conflicto para atacar la AVT, quedarse con el poder de Loki y dar paso al nacimiento de un nuevo universo gobernado por él, tal como ocurre con Emperor Doom en los cómics.

Sobre Dr. Doom, de acuerdo con usuarios de redes sociales, el rostro, de Tony Stark es usado únicamente por Dr. Doom como un arma para que los vengadores confíen en él; sin embargo, al final de la cinta se verá su verdadera cara.

Aunque ninguna de estas filtraciones ha sido confirmada por Marvel Studios, el hecho de que el primer tráiler coincidiera con varias de las escenas que circularon durante meses hizo que muchos fans comenzaran a creer que el resto del supuesto guion podría revelar, con bastante anticipación, el destino de los héroes del UCM.

¿Cuándo se estrena “Avengers Doomsday”?

La película llegará a los cines de México el próximo 18 de diciembre, aunque el primer vistazo ya provocó que las redes sociales explotaran con teorías, referencias ocultas y el inevitable “te lo dijimos” de quienes aseguraban que las filtraciones eran auténticas.

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