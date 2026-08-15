Marvel revela a su nueva generación de X-Men, muestra otro adelanto de Avengers: Doomsday y más sorpresas

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Marvel trajo varias sorpresas a la D-23. Foto: AFP

Marvel presentó en la convención D23, en California, a la nueva generación de X-Men que llegará al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con Adam Driver, Sadie Sink, Inde Navarrette y Kit Connor entre las principales incorporaciones.

Durante la primera noche de la reunión bienal de Disney, el presidente de Marvel, Kevin Feige, subió al escenario del Honda Center junto con el director Jake Schreier y parte del elenco de la producción, cuyo estreno está previsto para mayo de 2028.

The X-Men are coming to the MCU:



Sadie Sink is Jean Grey

Kit Connor is Cyclops

Christopher Abbott is Professor Charles Xavier

Samara Weaving is Emma Frost

Inde Navarrette is Rogue

Maya Boyd is Storm

Adam Driver is Nathaniel Milbury



Only in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

¿Quiénes serán los nuevos X-Men?

Sadie Sink retomará su papel como Jean Grey, después de interpretarla en Spider-Man: Un nuevo día. A ella se suman Inde Navarrette, como Rogue; Kit Connor, como Cíclope; Samara Weaving, como Emma Frost; Christopher Abbott, como Profesor Xavier, y Maya Boyd, como Storm.

Una de las grandes sorpresas fue Adam Driver, quien apareció de manera virtual para confirmar que interpretará al villano Nathaniel Milbury.

“Kevin y yo hemos hablado por años sobre unirme al Universo Cinemático de Marvel. Y creo que finalmente encontramos la película perfecta en el momento perfecto”, dijo Driver en un video presentado durante la convención.

La presentación ofreció a los más de 10 mil asistentes un adelanto de la producción que prepara el estudio para ampliar la presencia de los mutantes dentro del UCM.

Avengers: Doomsday también presume novedades

He used to be different.



Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get your tickets now: https://t.co/J5PUbxvAkc pic.twitter.com/OUutSMZneq — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

Kevin Feige también aprovechó la D23 para mostrar imágenes de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas de Marvel.

Avengers: Doomsday. Foto: AFP

La cinta reunirá en la pantalla a los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los guerreros de Wakanda, quienes se enfrentarán al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Ryan Gosling llega a Star Wars

Presentación de Star Wars. Foto: AFP

La presentación también tuvo espacio para Star Wars. Lucasfilm mostró una primera mirada a Ryan Gosling en Star Wars: Starfighter, producción que llegará en 2027, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera película de La guerra de las galaxias.

welcome to our galaxy, Ryan.



Star Wars: Starfighter, directed by Shawn Levy and starring Ryan Gosling, arrives in theaters May 28, 2027. pic.twitter.com/3wHmjoqbAR — Star Wars (@starwars) August 15, 2026

Pixar apuesta por nuevas historias y secuelas

Pixar presentó durante la D23 su fábula italiana Gatto y su primera historia sobrenatural, Ghost Market. El estudio también adelantó sus proyectos de Los increíbles 3 y Coco 2.

Disney, por su parte, mostró novedades de Lilo & Stitch 2, que reveló a Angel, la contraparte rosa de Stitch; La era del hielo: Mundo de Lava y Frozen III, con la presencia de Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad.

“Todo es una secuela aquí”, comentó a AFP Gary Aurin, un asistente de 63 años que acudió acompañado de su hijo.

Oswald, el antecesor de Mickey, regresa

Otro de los anuncios estuvo a cargo de Jon Favreau, quien presentó Oswald: The Lucky Rabbit, miniserie que llegará el próximo año a Disney+.

El proyecto tendrá como protagonista a Oswald, el conejo suertudo, personaje creado por Walt Disney y Ub Iwerks en 1927 para Universal Pictures y que un año después quedó en manos de ese estudio.

The Walt Disney Company recuperó los derechos de autor de Oswald en 2006, lo que permitió el regreso del personaje a la compañía que lo vio nacer.

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