Seguro Social: por qué tus números podrían ser aleatorios o regionales

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Tarjeta del Seguro Social de Estados Unidos. Foto Leonardo.ai.

Hay documentos que terminan formando parte de nuestra vida sin que sepamos realmente cómo funcionan. Uno de ellos es la tarjeta del Seguro Social de Estados Unidos. Si alguna vez te preguntaste qué significan sus números, la respuesta depende de un detalle importante: el año en que fue emitida.

Lo que antes seguía una lógica muy específica hoy es completamente distinto por una decisión de la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Qué significan los números de tu tarjeta en la actualidad?

Durante muchos años existió la creencia de que los nueve dígitos del Número de Seguro Social (SSN) escondían información personal del titular. En parte era cierto.

Sin embargo, la SSA cambió las reglas el 25 de junio de 2011. Desde esa fecha, los nuevos números se asignan de forma totalmente aleatoria. Esto significa que los dígitos ya no indican el estado donde obtuviste la tarjeta, tu región ni ningún otro dato personal, una medida que buscó dificultar el robo de identidad.

La agencia federal explica que el SSN sigue siendo un identificador único para registrar los ingresos laborales, el pago de impuestos y determinar la elegibilidad para beneficios como la jubilación, discapacidad y otros programas gubernamentales.

¿Qué significaban antes los números del Seguro Social?

Si recibiste tu tarjeta antes de junio de 2011, tu número probablemente sí conserva la estructura utilizada durante décadas.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social y especialistas de W.G. Alexander & Associates, el número estaba dividido en tres partes:

Los primeros tres dígitos correspondían al llamado Número de Área , relacionado con el estado o región donde se emitía originalmente la tarjeta

correspondían al llamado , relacionado con el estado o región donde se emitía originalmente la tarjeta Los dos números centrales formaban el Número de Grupo , utilizado para organizar administrativamente los registros de la SSA

formaban el , utilizado para organizar administrativamente los registros de la SSA Los últimos cuatro dígitos eran el Número de Serie, asignado de forma consecutiva para identificar a cada persona dentro de ese grupo

Ese sistema facilitaba la administración de millones de registros. También terminó convirtiéndose en un problema.

¿Por qué la SSA decidió cambiar el sistema de asignación del SSN?

La lógica de los antiguos números permitía que los delincuentes hicieran estimaciones sobre posibles combinaciones válidas.

Era un riesgo demasiado alto.

Por esa razón, la SSA implementó la “aleatorización” del Número del Seguro Social, eliminando cualquier patrón predecible. La intención fue reforzar la protección contra el fraude y el robo de identidad, un delito que sigue afectando a miles de personas cada año en Estados Unidos.

Hoy, observar los números de una tarjeta moderna ya no permite conocer información sobre su propietario.

¿Por qué debes proteger tu número del Seguro Social?

Más allá de la curiosidad sobre su significado, el verdadero valor del Número del Seguro Social está en todo lo que permite hacer.

Con ese dato pueden:

Abrir líneas de crédito de manera fraudulenta

Presentar declaraciones falsas de impuestos

Suplantar tu identidad para obtener beneficios financieros

Intentar acceder a servicios o cuentas personales

La propia SSA recomienda tratar el SSN como información confidencial, guardar la tarjeta en un lugar seguro y evitar llevarla diariamente en la cartera, salvo que sea estrictamente necesario.

También recuerda que la agencia nunca llama, envía mensajes o correos electrónicos para pedirte que verifiques tu número de Seguro Social, por lo que cualquier contacto inesperado con ese argumento debe considerarse una posible estafa.

Al final, qué significan los números de tu tarjeta del Seguro Social de Estados Unidos ya no es la pregunta más importante. La realmente relevante es otra: qué tan bien estás protegiendo uno de los datos personales más sensibles de tu vida financiera. Ese pequeño número abre muchas puertas. Justamente por eso también es uno de los principales objetivos de los estafadores.

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