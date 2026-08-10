El Farmers’ Almanac predice un invierno de “sorpresas” en EE. UU.: ¿dónde caerá más nieve y frío?

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El noreste alista pala y botas para el invierno. Foto: A. Mansavage / Shutterstock

El invierno 2026-2027 en Estados Unidos podría ser una temporada marcada por sorpresas. Según pronostica el Farmers’ Almanac, se esperan cambios bruscos de temperatura en distintas zonas del país, influenciados por el fenómeno de El Niño, que se intensificará en el Pacífico a finales de año.

Traducido al español, el Farmers’ Almanac significa “Almanaque del Agricultor”, una publicación anual que desde 1818 ofrece pronósticos meteorológicos para Estados Unidos y Canadá.

Se llama así porque fue diseñado para ser una guía práctica para los granjeros, de modo que puedan planificar sus tareas del campo: saber cuándo sembrar o cosechar, anticipándose a las condiciones del tiempo a largo plazo.

Desde su sitio web oficial, informa que para la próxima temporada invernal habrá “una intensa actividad de tormentas en el sur, breves nevadas y frío intenso en el norte, y una combinación impredecible de lluvia, aguanieve, hielo y nieve húmeda y pesada en el noreste”.

Incluso, aconseja tener a mano una pala, botas para la lluvia y un rascador de hielo, agurando que el invierno “depara nuchas sorpresas”.

¿Dónde podría caer más nieve?

El noreste aparece entre las zonas que deberán prepararse para episodios importantes de nieve. Según el pronóstico, las comunidades del interior podrían enfrentar varias rondas de nieve intensa y húmeda, especialmente durante enero y febrero.

Por su parte, en las zonas costeras podría haber una mayor presencia de lluvia y precipitaciones mixtas.

“Pequeños cambios en la trayectoria de las tormentas y las temperaturas podrían marcar la diferencia entre lluvia, aguanieve, lluvia helada y nieve acumulada”, se lee en Farmers’ Almanac. “Los residentes deben estar preparados para que los pronósticos cambien rápidamente a medida que se acercan las tormentas”, añade.

Las Montañas Rocosas del sur también podrían registrar buenas condiciones para las nevadas de montaña, dentro de un escenario más húmedo de lo habitual.

El sur tendrá más humedad y episodios de frío

Asimismo, pronostica condiciones más húmedas de lo normal desde el sureste hasta Texas, el suroeste desértico y el sur de California.

La combinación de humedad abundante y entradas periódicas de aire frío podría generar episodios de lluvia, aguanieve, lluvia helada e incluso nieve en determinados lugares.

Aunque el sur no está tradicionalmente asociado con grandes temporales de nieve, algunas zonas podrían experimentar precipitaciones invernales cuando coincidan las condiciones adecuadas.

¿Qué pasará en el norte y el noroeste de EE. UU.?

En el oeste, las grandes llanuras del norte, el alto medio oeste y la región de los Grandes Lagos, las temperaturas promedio podrían mantenerse cerca de lo normal. Sin embargo, esto no significa que el invierno vaya a ser tranquilo.

Las grandes llanuras del norte y el alto medio oeste podrían presentar una tendencia más seca, pero seguirían siendo posibles episodios de frío intenso, fuertes vientos y nieve.

En el noroeste del Pacífico, el Farmers’ Almanac anticipa una temporada de nieve más variable e impredecible. La región podría experimentar cambios importantes en las condiciones meteorológicas a lo largo de la temporada.

Cabe aclarar que estas predicciones corresponden a un pronóstico estacional de largo plazo, por lo que las condiciones concretas de cada tormenta solo podrán conocerse con mayor precisión conforme avance el invierno.

La recomendación es mantenerse atento a los pronósticos de agencias federales especializadas, como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y el National Weather Service (NWS). Asimismo, la National Hurricane Center (NHC), que ya informa cómo afectará a California el huracán Genevieve.

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