Nueva York enviará cheques de hasta 200 dólares: 3 datos clave que debes conocer

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Foto: BAY ISMOYO / AFP

Para muchas familias de Nueva York, abrir el buzón en los próximos meses podría traer una pequeña pero bienvenida sorpresa. El estado comenzará a enviar cheques de reembolso de hasta 200 dólares para ayudar a aliviar el impacto de las crecientes facturas de electricidad, calefacción y aire acondicionado.

La medida fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y beneficiará a millones de contribuyentes que cumplen ciertos requisitos de ingresos y residencia. La ayuda comenzará a distribuirse este mismo año y llegará directamente por correo, sin necesidad de llenar formularios adicionales.

We're putting money back in New Yorkers' pockets.



Starting next week, STAR credits will begin arriving across New York.



Join me live: https://t.co/pyYFFrHCty — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 16, 2026

La iniciativa forma parte del programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER), incluido dentro de un paquete presupuestario de aproximadamente mil millones de dólares diseñado para amortiguar el golpe que los costos energéticos siguen representando para los hogares neoyorquinos.

¿Cuándo llegará el cheque de reembolso de 200 dólares en Nueva York?

Este es probablemente el dato que más interesa a quienes esperan el dinero.

Los pagos no se enviarán de inmediato. El estado informó que los cheques comenzarán a distribuirse entre septiembre y diciembre de 2026. La entrega se realizará por correo tradicional mediante un sistema de cheques de crédito anticipados.

Eso significa que los beneficiarios no recibirán un depósito directo ni tendrán que acudir a una oficina estatal para reclamar el dinero.

Simplemente llegará al buzón de la dirección registrada en la declaración fiscal.

¿Quién recibirá el cheque de reembolso de energía en Nueva York?

La cantidad dependerá de los ingresos y del tipo de declaración presentada ante las autoridades fiscales estatales.

De acuerdo con el programa POWER:

Las parejas que presentaron una declaración conjunta y reportaron ingresos inferiores a 150 dólares recibirán 200 dólares.

Los matrimonios con ingresos entre 150 dólares y 300 dólares obtendrán 150 dólares.

Los contribuyentes individuales con ingresos menores a 150 dólares recibirán 100 dólares.

Durante una entrevista con Telemundo 47, Hochul explicó que la ayuda busca responder a una preocupación que escucha constantemente entre los residentes: el aumento continuo de las facturas de servicios públicos.

La gobernadora sostuvo que el costo de la calefacción durante el invierno y el uso intensivo del aire acondicionado en verano se han convertido en una presión financiera cada vez más difícil de manejar para muchas familias trabajadoras.

¿Necesito solicitar el cheque de 200 dólares de Nueva York?

Aquí está la mejor noticia para muchos contribuyentes.

No hay que presentar ninguna solicitud.

No existe un formulario especial ni un portal de inscripción adicional.

Si cumples con los requisitos establecidos para el año fiscal 2024, el cheque se enviará automáticamente.

Para ser elegible, debes haber:

Presentado a tiempo tu declaración de impuestos estatal de Nueva York correspondiente a 2024.

Ser residente de tiempo completo del estado durante ese año fiscal.

Tener ingresos dentro de los límites fijados por el programa.

No haber sido reclamado como dependiente en la declaración de otra persona.

La administración estatal estima que alrededor de 8.5 millones de hogares se beneficiarán de esta medida.

Puede que 100 o 200 dólares no transformen las finanzas de una familia. Sería ingenuo pensarlo.

Sin embargo, en una época marcada por el aumento persistente de los costos de vida, cualquier ayuda destinada a cubrir gastos básicos como la electricidad o la calefacción suele llegar en el momento justo. Y para millones de neoyorquinos, ese alivio llegará en un sobre que aparecerá, sin previo aviso, entre septiembre y diciembre.

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