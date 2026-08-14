Mamdani reveló qué le pidió a Trump sobre el TPS de una comunidad clave para Nueva York

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Mamdani confirmó que habló Trump para revertir el fin del TPS a Haití. Foto: AFP

El alcalde Zohran Mamdani confirmó el lunes 10 de agosto que habló directamente con el presidente Donald Trump para pedirle que revierta el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) de los inmigrantes haitianos, luego de que la ciudad se viera obligada a despedir a decenas de trabajadores municipales que perdieron su autorización de empleo.

“Hablé con el presidente y le dejé muy claro que esto es de una importancia inmensa para esta ciudad, para nuestra economía y para el bienestar de todos los que la consideran su hogar”, declaró el alcalde.

Mamdani explicó que su petición tenía dos caminos posibles, porque solo la Casa Blanca puede resolverlo: “El presidente es la única persona que tiene la autoridad para extender el TPS o para otorgar la salida diferida por aplicación de la ley (deferred enforcement departure)”, dijo, según la transcripción oficial de la conferencia de prensa publicada por la oficina del alcalde.

¿Qué provocó la llamada?

El gobierno de Trump publicó el aviso de terminación del TPS para los haitianos en noviembre de 2025, con una fecha de salida fijada originalmente para el 3 de febrero de 2026. Sin embargo, esa fecha nunca se cumplió, porque el caso pasó por varios tribunales antes de resolverse en definitiva. Así se fueron dando los hechos clave:

Noviembre de 2025: el gobierno publica el aviso de terminación, con salida prevista para el 3 de febrero de 2026.

el gobierno publica el aviso de terminación, con salida prevista para el 3 de febrero de 2026. Febrero de 2026: una jueza federal bloquea esa terminación casi de inmediato mediante una orden judicial, y el TPS se mantiene vigente mientras el caso avanza.

una jueza federal bloquea esa terminación casi de inmediato mediante una orden judicial, y el TPS se mantiene vigente mientras el caso avanza. 25 de junio de 2026: la Corte Suprema falla a favor del gobierno y despeja el camino para que la terminación avance.

la Corte Suprema falla a favor del gobierno y despeja el camino para que la terminación avance. 27 de julio de 2026: la terminación se hace efectiva. Tanto el estatus de TPS como los permisos de trabajo pierden validez para cerca de 350,000 haitianos en todo el país.

En Nueva York, el golpe llegó de inmediato: la ciudad tuvo que revisar la autorización de trabajo de sus propios empleados municipales haitianos, cuyos permisos comenzaron a vencer a fines de julio. Como consecuencia, la ciudad tuvo que separar de sus puestos a decenas de empleados municipales, aunque ninguna fuente oficial ha dado una cifra exacta hasta ahora.

Mayor Mamdani says he directly implored Trump to undo ending TPS for Haitians:



“I made it very clear that this is something of immense importance to this city, to our economy & to the welfare of [NYers] & that [he] is the only person that has the authority to extend TPS” pic.twitter.com/cAb3oFm4JJ — Josie Stratman (@JosieStratman) August 10, 2026

¿Qué le pidió exactamente a Trump?

Mamdani fue enfático en que la decisión de separar a esos trabajadores de sus puestos no fue una elección de su administración, sino algo a lo que la ciudad se vio forzada. “Solo estamos tomando las acciones que nos vemos obligados a tomar. Lo que queremos ver en esta ciudad y en este país es la extensión del TPS”, dijo el alcalde, según la misma transcripción oficial.

Para ilustrar lo que está en juego, Mamdani compartió una anécdota personal: unas semanas antes, mientras esperaba el tren en una estación de Brooklyn, una joven se le acercó y rompió en llanto al contarle que era una neoyorquina haitiana con TPS. “Estaba aterrada”, relató el alcalde, y agregó que la misma situación se repite entre miles de familias haitianas que llevan años construyendo su vida en la ciudad.

En un comunicado oficial de su oficina publicado días antes, el alcalde ya había destacado el papel de la comunidad haitiana en la ciudad: “La comunidad haitiana es una parte indispensable de la ciudad de Nueva York”, escribió, subrayando sus aportes en los sectores de salud, construcción y hospitalidad como parte de la fuerza económica local.

¿Qué apoyo ofrece la ciudad a los trabajadores afectados?

Mientras la respuesta final depende de Washington, la alcaldía anunció un paquete de medidas para acompañar a los empleados que perdieron su puesto por el fin del TPS. Según el comunicado de la oficina del alcalde, los trabajadores afectados pueden acceder a:

Consultas legales gratuitas , para evaluar si califican para otra forma de autorización de trabajo

, para evaluar si califican para otra forma de autorización de trabajo Ayuda para navegar su seguro médico y otros recursos mientras resuelven su situación migratoria

y otros recursos mientras resuelven su situación migratoria La opción de una separación no disciplinaria o una renuncia voluntaria, en lugar de un despido convencional

o una renuncia voluntaria, en lugar de un despido convencional Una posibilidad de reincorporación a su puesto si su estatus legal cambia más adelante

Es decir, quienes pierdan su empleo ahora no cierran necesariamente la puerta a regresar, si Trump termina por restaurar el TPS o conceder la salida diferida que pidió Mamdani.

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