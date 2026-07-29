Por qué el brote de Cyclospora en Estados Unidos es tan difícil de rastrear

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Taylor Farms fabrica ensaladas empaquetadas. Foto: Justin Sullivan / AFP

El brote de Cyclospora en Estados Unidos ya supera los mil 645 casos confirmados en 34 estados y mantiene a las autoridades sanitarias frente a un problema poco común. Mientras el CDC, la FDA y expertos en seguridad alimentaria investigan el origen, la biología del parásito impide reconstruir con rapidez la cadena de contagios, justo cuando miles de reportes continúan bajo análisis.

¿Por qué está costando tanto?

Cuando ocurre un brote de Salmonella o E. coli, los investigadores suelen seguir un camino relativamente conocido. Analizan el material genético del microorganismo, comparan muestras y terminan relacionando los casos con un alimento específico.

Con Cyclospora, la historia cambia por completo.

El CDC explica que la ciclosporiasis puede tardar entre dos y 14 días en manifestarse. Ese intervalo parece pequeño sobre el papel, pero representa un enorme obstáculo para los epidemiólogos. Después de dos semanas, muy pocas personas recuerdan con precisión qué ensalada comieron, en qué restaurante estuvieron o dónde compraron sus verduras.

Ese es el verdadero enemigo del rastreo: la memoria humana.

¿Qué hace diferente al parásito Cyclospora?

Reuters recoge una explicación del excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, que ayuda a entender el problema.

A diferencia de otras bacterias transmitidas por alimentos, Cyclospora no puede cultivarse en laboratorio. Eso significa que los científicos no disponen de una secuenciación genómica completa para comparar infecciones y conectar cada caso con un productor o un lote específico.

En palabras de Gottlieb, la FDA depende normalmente de esa tecnología para identificar con precisión el origen de un brote. Con este parásito, simplemente esa herramienta no existe.

Según explicó también Fox News, los investigadores terminan dependiendo casi exclusivamente de las entrevistas con los pacientes. Deben reconstruir qué alimentos consumieron días antes de enfermar, un proceso mucho menos preciso que una prueba genética.

Para complicar aún más el panorama, los especialistas deben generar copias sintéticas del ADN del organismo. Ese procedimiento puede producir falsos positivos, como ocurrió durante una inspección de la FDA relacionada con productos de Taylor Farms en la frontera entre Estados Unidos y México.

¿La lechuga iceberg sigue siendo la principal sospechosa?

Hasta ahora, sí.

La investigación epidemiológica del CDC y la FDA, citada por Reuters, apunta a lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell y abastecida desde operaciones mexicanas de Taylor Farms como uno de los focos más importantes del brote registrado en Michigan, Indiana, Kentucky, Ohio y West Virginia.

La empresa retiró voluntariamente los productos provenientes de la planta bajo investigación.

Sin embargo, las autoridades todavía no consideran cerrado el caso.

Gottlieb estima que ese conglomerado representa cerca del 60% del brote multiestatal, lo que deja abierta la posibilidad de que existan otras fuentes de contaminación aún sin identificar.

¿Por qué podrían seguir aumentando los casos de Cyclospora?

Aquí aparece otro dato importante.

El CDC emitió recientemente una alerta dirigida a médicos y laboratorios para que soliciten pruebas específicas de Cyclospora cuando un paciente presente diarrea acuosa persistente. Los análisis convencionales para parásitos pueden pasarla por alto.

Eso significa que probablemente aparecerán más diagnósticos durante las próximas semanas.

Pero no necesariamente habrá nuevos contagios.

Craig Hedberg, especialista en seguridad alimentaria de la Universidad de Minnesota, explicó a Fox News que la lechuga posiblemente contaminada ya habría salido hace tiempo de la cadena comercial debido a la rapidez con la que se distribuyen los productos frescos.

Su previsión resulta interesante: veremos un aumento considerable de casos registrados, aunque eso no implique que el brote siga creciendo en tiempo real.

¿Qué síntomas deben poner en alerta?

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir al médico si aparecen:

Diarrea acuosa prolongada

Náuseas

Pérdida de apetito

Fatiga intensa

Pérdida de peso

Distensión abdominal

El CDC recuerda que el tratamiento oportuno reduce las complicaciones y aconseja lavar frutas y verduras con agua corriente, aunque advierte que los desinfectantes comerciales no eliminan completamente el parásito.

En este brote, quizá la cifra más preocupante no sea únicamente la de los más de mil 600 casos confirmados, sino los más de 5 mil 100 reportes que siguen bajo revisión.

Esa diferencia refleja algo que pocas veces se ve con tanta claridad: cuando el enemigo es un parásito como Cyclospora, la ciencia necesita mucho más que tecnología. También depende de la memoria de miles de personas, y esa, desafortunadamente, nunca es una prueba perfecta.

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