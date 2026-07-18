Taylor Farms, la empresa y gigante de los vegetales en EE. UU. que terminó señalada por el brote de Cyclospora

GENERANDO AUDIO...

Taylor Farms fabrica ensaladas empaquetadas. Foto: Justin Sullivan / AFP

Taylor Farms, un proveedor con sede en California y reconocida como gigante de los vegetales en EE. UU., está siendo señalada en las investigaciones por el brote de Cyclospora. Aunque Ohio y Nueva York han reportado un gran número de infecciones, más de 5 mil casos ya se han registrado en Michigan.

La historia de Taylor Farms

Conocida legalmente como Taylor Fresh Foods, la industria fue fundada en 1995 por Bruce Taylor, miembro de la tercera generación de una familia dedicada al sector de productos frescos. Taylor Farms fabrica ensaladas y alimentos frescos, distribuyéndolos en presentaciones cortadas y empacadas en bolsas.

Algunos de los productos que comercializa son vegetales como brócoli, espinacas y coliflor, además de un variado catálogo de ensaladas listas para consumir. Algunas de ellas son: ensalada asiática, aderezo ranch, césar, primavera y de esquites, entre otras. Con el paso de los años, ha lanzado nuevas combinaciones de sabores y tendencias.

Según el sitio web oficial, Taylor Farms abastece a múltiples cadenas de supermercados y restaurantes de servicio de alimentos en Estados Unidos. Dos de ellas son McDonald’s y Chipotle Mexican Grill. Actualmente, cuenta con más de 20 mil empleados, quienes operan plantas de procesamiento en distintas ubicaciones.

“Desde nuestros humildes comienzos en 1995, buscamos ser el fabricante favorito de ensaladas y alimentos saludables y frescos de los Estados Unidos”, se lee en el portal.

¿Cómo Taylor Farms acabó señalada por el brote de Cyclospora?

La empresa emitió este viernes un comunicado para informar que está retirando toda la lechuga iceberg del mercado estadounidense, procedente del centro de México. La medida fue tomada después de un pronunciamiento que hizo el jueves la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

“La investigación de rastreo de la FDA ha identificado una convergencia en un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México, utilizada por los establecimientos de Taco Bell donde personas enfermas la consumieron antes de enfermar”, se lee en el informe de la agencia.

A través de un comunicado Taylor Farms fijó posición y respondió a las investigaciones. Si bien están retirando voluntariamente toda la lechuga iceberg, como parte del protocolo sanitario, aclararon: “Ninguna ensalada ni kit de ensalada de la marca Taylor Farms está relacionado con este brote. Ningún kit de ensalada de la marca Taylor Farms contiene lechuga iceberg”.

FDA y CDC instan a no consumir lechuga rallada de Taco Bell

De acuerdo con un reporte de Reuters, la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) relacionan el brote de Cyclospora con la lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Durante el proceso, una fuente anónima de Taylor Farms informó a la agencia de noticias que la industria llamó el jueves al propietario de Taco Bell y al distribuidor de alimentos Sysco para que la lechuga rallada no fue distribuida.

Según la FDA, el producto se empaca en bolsas de cinco libras (2.27 kg). La misma fuente agregó que la lechuga se producía en las instalaciones de Taylor Farms en Guanajuato. Luego Sysco las distribuye ampliamente a hospitales, estadios de béisbol y cadenas de comida rápida.

¿Cuáles son los síntomas de la cyclosporiasis?

La cyclosporiasis es la enfermedad provocada por el parásito Cyclospora, que de acuerdo con los CDC, puede causar síntomas como diarrea acuosa, fatiga y pérdida de apetito. Hasta el momento, la FDA no ha reportado muertes a causa del brote.

Los síntomas suelen manifestarse una semana después de contraer la infección. Sin tratamiento, estos signos pueden durar desde unos pocos días hasta un mes.

La agencia de salud aclara en su sitio web que la ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de persona a persona. En cambio, “pueden infectarse al consumir alimentos o agua que contengan el parásito”.

No es la primera vez que Taylor Farms se ve involucrada en un brote importante de Cyclospora en Estados Unidos. Según precisa Reuters, citando a los CDC, en 2013 se enfermaron más de 600 personas en 25 estados y la investigación condujo hasta una mezcla de ensalada de la industria, producida en México.