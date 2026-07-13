La Taylor Swift más latina: sorprendió a todos con un vestido peruano

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Taylor Swift provoca orgullo en la comunidad peruana. Foto: Frazer Harrison / AFP

La moda latina acaparó un escenario internacional de la mano de Taylor Swift. La famosa cantante lució un vestido de la firma peruana “Escvdo” cuando asistió a la fiesta del lanzamiento de “I Knew It, I Knew You”, tema para la banda sonora de Toy Story 5.

En el exclusivo evento, que tuvo lugar el 5 de junio en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, la artista de 36 años lució la pieza que consiste en un vestido largo de crochet, sin mangas, perteneciente a la colección “Solar Primavera/Verano 2026”.

Su elección despertó el orgullo de los peruanos, incluyendo medios locales, y de la comunidad peruana y latina que vive en los Estados Unidos.

Taylor Swift usó un vestido hecho a mano por artesanas peruanas

La elección de Taylor Swift, que registró su voz e imagen para protegerse de la IA, representa el trabajo de aproximadamente 21 artesanas. El vestido fue elaborado por mujeres pertenecientes a la ciudad de Huaraz, en un taller llamado “Tejiendo Esperanza”.

Según detalla el diario República de Perú (RPP), la pieza fue confeccionada completamente a mano con algodón pima peruano, una de las fibras naturales más emblemáticas del país.

El vestido destaca por un patrón geométrico en tonos marfil y marrón, una combinación que refleja la propuesta estética de la marca y su apuesta por la moda sostenible.

Chiara Macchiavello, fundadora de la firma “Escvdo”, contó al mismo medio que la aparición de Taylor Swift con una de sus creaciones les tomó completamente por sorpresa

“Ha sido una sorpresa para nosotros. No hemos tenido contacto con ella ni con su stylist”, aseguró la empresaria.

Además, agregó que probablemente el vestido lo hayan adquirido debido a que es parte de la nueva colección que está a la venta internacionalmente. “Fue una sorpresa increíble”, expresó Macchiavello.

Recientemente, Taylor Swift se casó con la estrella de la NFL Travis Kelce, en una lujosa boda celebrada en Nueva York. Sus fans pagaron hasta 25 dólares por piezas de basura recogidas cerca del lugar donde se realizó el evento.

Una pieza inspirada en la cultura Nazca

El característico patrón en zigzag del vestido nació tras una investigación sobre los textiles de la cultura Nazca, que floreció entre los años 100 y 800 d.C. en el actual departamento de Ica.

A partir de esa referencia ancestral, la diseñadora desarrolló una serie de prendas tejidas en crochet. Con el paso de los años se convirtieron en uno de los sellos distintivos de “Escvdo”.

Este mismo patrón ya había alcanzado notoriedad internacional con Katy Perry. La cantante estadounidense utilizó una versión de manga larga en el videoclip de su tema “Electric”.

De acuerdo con el diario El Popular, la reconocida periodista peruana Magaly Medina contó que el vestido de Perry fue creado por Elisa Luzdivina, una artesana oriunda de Huaraz y que forma parte de “Misión Huascarán”, un proyecto que busca ayudar a ciudadanos peruanos en zonas rurales.

Por su parte, Chiara Macchiavello aseguró que el objetivo de sus creaciones siempre ha sido apostar por piezas atemporales, es decir, que sean capaces de mantenerse vigentes más allá de las tendencias de moda pasajeras.

Asimismo, destacó que ver a una artista de la talla de Taylor Swift usando una creación peruana tiene un valor cultural que va mucho más allá del aspecto comercial. En este sentido, la cantante nacida en Pensilvania se ganó el corazón de todo un país.