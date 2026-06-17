10 pueblos que los latinos aman en Estados Unidos

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Foto por KYLE RIVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

En todo Estados Unidos, los latinos han encontrado en ciertos pueblos y ciudades pequeñas un lugar para establecerse, trabajar o incluso vacacionar. Estas localidades destacan por su calidad de vida, crecimiento económico y comunidades latinas consolidadas, lo que las convierte en puntos clave dentro del mapa migratorio y cultural del país.

A continuación, una selección de pueblos y ciudades pequeñas que se han vuelto especialmente populares entre la comunidad latina por distintas razones, desde empleo hasta estilo de vida, de acuerdo con un análisis de Pew Research Center:

¿Cuáles son los pueblos más populares entre los latinos en Estados Unidos?

Greer (Carolina del Sur)

Es una de las localidades con mayor crecimiento del sureste de Estados Unidos gracias a su industria manufacturera y automotriz. Muchos latinos encuentran oportunidades laborales en Carolina del Sur sin enfrentar los altos costos de vida de otros estados más tradicionales para la migración hispana.

Nampa (Idaho)

El poblado ha visto crecer rápidamente su población latina en los últimos años. El costo de la vivienda en Idaho y las oportunidades en construcción, agricultura y servicios han atraído a familias hispanas que buscan mayor estabilidad económica.

Dalton (Georgia)

Conocida como la “capital mundial de las alfombras” cuenta con una fuerte presencia latina desde hace décadas. La ciudad ofrece empleo en manufactura y una comunidad hispana consolidada que facilita la integración de nuevos residentes.

Pasco (Washington)

Forma parte de la región conocida como Tri-Cities y destaca por su crecimiento económico. La combinación de empleos agrícolas, logísticos y energéticos ha convertido a Pasco en uno de los destinos emergentes para los latinos en el estado de Washington.

Otros pueblos también buscados por latinos en Estados Unidos

Kissimmee (Florida)

Aunque suele quedar a la sombra de Orlando, Kissimmee ha desarrollado una identidad propia gracias a su gran población puertorriqueña e hispana. La ciudad es una de las opciones favoritas para quienes buscan vivir en Florida con costos más accesibles que Miami.

Pflugerville (Texas)

Ubicada en el área metropolitana de Austin, Pflugerville atrae cada vez más familias latinas jóvenes. Su cercanía con el sector tecnológico de Texas y sus buenas escuelas la han convertido en una de las localidades con mayor crecimiento demográfico del estado.

Yakima (Washington)

Se trata de uno de los centros agrícolas más importantes del país. La fuerte presencia de trabajadores latinos y las oportunidades relacionadas con la agricultura han consolidado a la ciudad como un referente para la comunidad hispana del noroeste estadounidense.

Olathe (Kansas)

Esta localidad cercana a Kansas City destaca por su crecimiento económico y calidad de vida. Muchos latinos eligen Olathe por sus oportunidades laborales, sus escuelas bien valoradas y un costo de vida más bajo que el de otras áreas metropolitanas.

Salisbury (Maryland)

Es una alternativa atractiva para quienes buscan vivir en la costa este sin asumir los altos costos de ciudades como Washington o Nueva York. La comunidad latina ha crecido gracias a empleos en servicios, agricultura y procesamiento de alimentos.

Santa Maria (California)

Ubicada en la costa central de California, Santa Maria ofrece un ritmo de vida más tranquilo que Los Ángeles o San Francisco. La ciudad combina una fuerte tradición agrícola con una comunidad latina consolidada y oportunidades laborales en distintos sectores productivos.

¿Por qué estos pueblos son tan elegidos por la comunidad latina?

Muchos de estos destinos comparten características similares que explican su popularidad. Los pueblos más elegidos por latinos en Estados Unidos suelen tener oportunidades laborales en sectores clave como construcción, servicios y comercio, además de redes familiares ya establecidas.

También influyen factores como el idioma, la presencia de escuelas bilingües y la facilidad para integrarse a la vida cotidiana.

Desde restaurantes hasta eventos culturales, la presencia hispana ha transformado estas localidades en espacios vibrantes donde conviven tradiciones de distintos países de América Latina.

¿Son estos pueblos una buena opción para migrar?

Maryland. Foto: AFP

Para muchas familias, estos destinos representan una opción viable para comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. Vivir en pueblos con alta presencia latina puede facilitar la adaptación migratoria y el acceso a redes de apoyo comunitario, especialmente para recién llegados.

Sin embargo, la elección depende de factores como empleo, costo de vida y oportunidades educativas, que varían significativamente entre cada localidad.

De esta forma, los pueblos con fuerte presencia latina en Estados Unidos no solo destacan por su población, sino también por su identidad cultural y oportunidades. Estos destinos reflejan cómo la comunidad latina ha transformado distintas regiones del país en espacios de integración, crecimiento y diversidad, consolidándose como parte esencial del tejido social estadounidense.