¿Tu vuelo fue afectado por las lluvias? Estas aerolíneas ofrecen este beneficio gratis a viajeros

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Las fuertes lluvias que afectan el área metropolitana de Nueva York llevaron a las aerolíneas American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue y United Airlines a activar políticas especiales para que los pasajeros puedan cambiar o cancelar sus vuelos gratis sin pagar cargos adicionales.

De acuerdo con el portal Pix 11, las exenciones comenzaron a aplicarse a los vuelos programados durante el 28 y 29 de julio de 2026, por lo que se trata de un beneficio gratis que están ofreciendo las aerolíneas de Estados Unidos.

¿Qué beneficios de vuelos gratis ofrece la aerolínea American Airlines por las fuertes lluvias?

La aerolínea American Airlines eliminó el cargo por cambio para los pasajeros con vuelos afectados el 28 de julio de 2026, incluso para quienes compraron boletos en tarifa Economy Basic.

De acuerdo con la política publicada por American Airlines, la exención aplica siempre que el pasajero:

Mantenga la misma ciudad de origen y destino

Realice el cambio antes del 28 de julio

Reserve un vuelo en la misma cabina

Si el nuevo itinerario tiene un precio superior, el pasajero deberá pagar la diferencia tarifaria correspondiente.

La aerolínea también informó que el viaje podrá completarse dentro del año siguiente a la fecha de emisión del boleto original.

¿Cómo cambiar un vuelo con Delta Air Lines sin pagar cargos?

Delta Air Lines permite reprogramar los vuelos afectados hasta el 31 de julio de 2026 sin cobrar la diferencia de tarifa, siempre que el pasajero mantenga la misma cabina.

Según explica la compañía en el sitio oficial de Delta Air Lines, quienes no puedan viajar dentro de ese periodo también tienen la opción de cancelar el boleto y utilizar el valor restante para una nueva reserva durante el año siguiente a la emisión del pasaje.

Esta alternativa permite conservar el dinero del boleto sin perder su valor, aunque el nuevo viaje deberá cumplir con las condiciones establecidas por la aerolínea.

¿Qué pasajeros pueden cambiar o cancelar su vuelo con JetBlue?

JetBlue activó una política especial para los pasajeros que tengan vuelos programados los días 28 y 29 de julio de 2026 con origen o destino en varios aeropuertos del área metropolitana de Nueva York.

La medida aplica para vuelos desde o hacia:

Nueva York-JFK

LaGuardia

Newark

Long Island/Islip

Westchester County

De acuerdo con JetBlue, los clientes podrán modificar su viaje hasta el 1 de agosto de 2026, siempre antes de la salida originalmente programada y utilizando la aplicación móvil o el sitio web.

La aerolínea también indicó que los pasajeros cuyos vuelos sean cancelados podrán solicitar un reembolso al método de pago original. Para acceder a este beneficio, la reserva debió realizarse antes del 26 de julio de 2026.

¿Qué opciones ofrece United Airlines a los viajeros afectados?

United Airlines informó que los pasajeros podrán cambiar sus vuelos sin pagar cargos adicionales cuando el nuevo itinerario salga entre el 29 y el 30 de julio de 2026.

Según la política publicada por United Airlines, el beneficio aplica únicamente cuando el pasajero conserva la misma ciudad de origen y destino, además de la misma cabina o clase de servicio.

Si el nuevo vuelo corresponde a una tarifa superior o implica un cambio de ruta, podrían aplicarse diferencias de precio.

¿Cómo saber si tu vuelo está cubierto por estas exenciones?

Las aerolíneas activan estas políticas únicamente para los vuelos incluidos dentro de las alertas por condiciones meteorológicas.

Por esa razón, aunque haya lluvias en la ciudad, no todos los itinerarios califican automáticamente para cambiarse sin costo.

Antes de salir hacia el aeropuerto, es recomendable revisar el estado del vuelo desde la aplicación móvil o el sitio web oficial de la aerolínea.

Si la reserva está cubierta por la exención, normalmente el sistema mostrará las opciones disponibles para modificar el viaje.

¿Qué hacer si tu vuelo fue cancelado por las lluvias?

Si la aerolínea cancela el vuelo debido al mal tiempo, lo primero es ingresar al sitio web o a la aplicación para revisar las alternativas disponibles.

Dependiendo de la política de cada compañía, el pasajero podrá:

Reprogramar el vuelo sin pagar cargos

Elegir otra fecha dentro del periodo autorizado

Solicitar un reembolso cuando la aerolínea lo permita

Conservar el valor del boleto para utilizarlo en un viaje posterior

Si el cambio no puede realizarse en línea, también es posible comunicarse con el servicio de atención al cliente.

Las aerolíneas recomiendan realizar cualquier modificación lo antes posible, ya que la disponibilidad de asientos suele reducirse rápidamente cuando miles de pasajeros intentan reprogramar sus vuelos afectados por el mismo evento meteorológico.

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