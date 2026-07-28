Ferias de útiles escolares gratis en Los Ángeles: fechas y puntos de entrega

| 14:34 | Rosmelin Delgado | Uno TV
Múltiples ferias de útiles escolares gratis se realizarán en Los Ángeles.
En cada actividad habrá entrega de mochilas. Foto: LightFieldStudios / Envato

Múltiples organizaciones realizarán ferias de útiles escolares gratis, en distintos puntos de Los Ángeles, para apoyar a las familias en el regreso a clases 2026-2027.

Las jornadas incluyen entrega de mochilas, materiales académicos y otros recursos para estudiantes de diferentes edades. Además, habrá actividades recreativas, ferias de salud, rifas, alimentos, cortes de cabello gratuitos y más.

Organizaciones de Nueva York también anunciaron actividades similares en la Gran Manzana. Durante agosto habrá jornadas en Nueva Jersey, Queens y Brooklyn, donde se entregarán mochilas con materiales escolares sin costo.

¿Dónde habrá útiles escolares gratis en Los Ángeles?

Cada actividad estará abierta al público en general hasta agotar existencias o completar el aforo previsto. Éstas son las ferias anunciadas por los organizadores:

Lincoln Heights Back to School

Se realizará el sábado 1 de agosto, entre 1:00 pm y 6:00 pm (PST), en 2814 N. Broadway. Durante la actividad habrá principalmente la entrega de mochilas y útiles escolares.

Además, las familias podrán disfrutar de presentaciones en vivo, una zona infantil, cortes de cabello gratuitos, una clínica de futbol, distribución de alimentos, una feria de salud y recursos.

Desde Instagram, los organizadores aclaran que los niños deben asistir para recibir su mochila.

Feria de Pacoima

Será el sábado 1 de agosto de 2026, entre 10:00 am y 2:00 pm (PST), en el 11251 Glenoaks Blvd, Pacoima, CA 91331. Está organizada por Los Angeles Department of Water and Power (LADWP).

“El evento incluirá útiles escolares gratis, recursos comunitarios, información sobre salud y bienestar, actividades familiares, rifas, distribución de alimentos, entretenimiento y mucho más”, se lee en el sitio web.

Feria de Telemundo y NBC4

Se trata de la campaña “Apoyando Nuestras Escuelas”, organizada por las cadenas televisivas Telemundo 52 y NBC4. Del 31 de julio al 10 de agosto (PST), habrá entrega de mochilas y útiles académicos en cinco YMCA del Área Metropolitana de Los Ángeles.

Dena Community Backpack Giveaway

Esta feria de útiles escolares se realizará el domingo 2 de agosto, de 10:00 am a 3:00 pm (PST), en el Rose Bowl Stadium, ubicado en el 1001 Rose Bowl Drive, Pasadena, CA 91103.

Además de entregar mochilas y útiles escolares gratuitos, la actividad ofrecerá acceso a recursos educativos y la presencia de organizaciones comunitarias que proponen talleres, tutorías y referencias a programas de apoyo.

Aunque la asistencia es gratuita, debes registrarte a través del código QR reflejado en la imagen publicada en Instagram.

Big Sleeps

Por cuarto año consecutivo, el artista de tatuajes Big Sleeps realizará el domingo 9 de agosto, entre 10:00 am y 2:00 pm (PST), su “Campaña de Recolección de Mochilas y Eventos Comunitarios”.

Durante la jornada, que se realizará en el 1725 Toberman St Los Angeles, se estarán repartiendo mochilas, ropa y zapatos nuevos. También habrá barberos que ofrecerán cortes de cabello gratuitos.

Growing ’N Grace

Esta organización comunitaria y de fe también ofrecerá una jornada gratuita de regreso a clases en Los Ángeles.

El evento está dirigido a los niños de PreK a 12º. grado y a las familias de veteranos. El sábado 8 de agosto, entre 10:00 a.m. y 1:00 p.m. (PST), entregará mochilas, útiles escolares, comida y otros recursos desde 8475 Vermont Avenue.

Antes de asistir a cualquiera de estas ferias de útiles escolares, verifica si el evento requiere registro previo o si los niños deben estar presentes para recibir los materiales. Algunos solicitan su presencia para constatar que los recursos van dirigidos a un estudiante.

También es recomendable llegar con anticipación, ya que la entrega de mochilas y materiales estará disponible hasta agotar existencias o alcanzar la capacidad prevista.

Si no logras asistir a cualquiera de estas ferias, recuerda que algunos supermercados como Walmart ofrecen útiles escolares con descuentos que superan el 50% en artículos básicos como crayones, lápices y mochilas.

Asimismo, en Estados Unidos existen ayudas gubernamentales y programas para útiles escolares, las cuales pueden aliviar el presupuesto antes de que inicie el ciclo escolar.

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