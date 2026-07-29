Nueva York ordena fin de convenios policiales con ICE a 12 agencias

GENERANDO AUDIO...

Las agencias tienen al 14 de agosto para explicar su convenio con ICE. Foto: AFP

El estado de Nueva York le ordenó a 12 agencias policiales locales dar por terminados los convenios que mantenían con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul hicieron el anuncio el pasado 24 de julio, a través de la recién creada Oficina de Confianza del Inmigrante. Se trata de la primera acción de este tipo que emprende la oficina desde que fue creada, apenas 2 meses atrás.

Estos acuerdos, conocidos como convenios 287(g), le permitían a policías y alguaciles locales actuar como agentes migratorios: arrestar a alguien por una orden civil de ICE o interrogarlo en la calle por sospechar de su estatus migratorio. Ese poder ya no se puede ejercer, pero las 12 agencias todavía tienen una fecha distinta —y más próxima— para rendirle cuentas al estado.

¿Qué es lo que cambia exactamente con la nueva ley de Nueva York?

La orden se desprende de la Local Cops, Local Crimes Act, la ley que Hochul firmó el 27 de mayo dentro del paquete de presupuesto estatal y que quedó codificada como la Sección 170-k de la Ley Ejecutiva de Nueva York.

Desde el momento de su firma, ninguna agencia o gobierno local puede firmar, renovar, modificar o extender un convenio 287(g) con ICE, tal como detalla la carta que la Oficina de Confianza del Inmigrante envió a cada una de las 12 agencias.

Los convenios que ya estaban firmados antes de la ley quedarán nulos y sin ningún efecto legal a partir del 25 de agosto de 2026, 90 días después de que Hochul la promulgó. La misma ley le exige a cada agencia con un convenio vigente activar la cláusula de terminación que tenga pactada con ICE.

The promise of New York City is inscribed on the Statue of Liberty: this place would welcome anyone seeking refuge or a better life.



We are a city of immigrants, and our long tradition of offering safe haven to all, as well as our laws, reflect that. To every immigrant New… https://t.co/m4Wxhakf9G — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 29, 2026

El argumento oficial es que este tipo de convenios erosionaba la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones locales, y hacía que los residentes fueran menos propensos a denunciar delitos o pedir ayuda a la policía.

“Nueva York es más fuerte cuando cada comunidad puede confiar en las instituciones que existen para servirle. La Oficina de Confianza del Inmigrante ayudará a que las escuelas, los gobiernos locales y las agencias públicas sigan siendo espacios de seguridad y apoyo, y no instrumentos de la campaña de miedo e intimidación del gobierno federal”, dijo James en el comunicado.

Hochul, por su parte, fue más tajante: “Nadie está por encima de la ley. En Nueva York no toleraremos que se desvíen recursos locales hacia la aplicación de leyes migratorias civiles federales a costa de la seguridad pública”.

¿Qué agencias deben responder y qué pasa si no lo hacen?

Las 12 agencias notificadas tienen hasta el 14 de agosto para explicarle a la oficina en qué estado se encuentra su convenio y qué pasos han dado para terminarlo, según la carta enviada por la Fiscalía. Son estas:

Departamento de Policía del Condado de Nassau

Oficina del Alguacil del Condado de Nassau

Departamento de Policía de Mohawk Village

Oficina del Alguacil del Condado de Madison

Oficina del Alguacil del Condado de Niagara

Oficina del Alguacil del Condado de Steuben

Oficina del Alguacil del Condado de Cattaraugus

Departamento de Policía de Camden

Oficina del Alguacil del Condado de Broome

Departamento de Policía de Allegany Village

Oficina del Alguacil del Condado de Rensselaer

Oficina del Alguacil del Condado de Otsego

La Oficina de Confianza del Inmigrante puede emitir citatorios, entrevistar testigos, revisar expedientes y llevar acciones civiles contra cualquier agencia que incumpla la ley, pues forma parte de la División de Justicia Social de la Fiscalía y tiene autoridad para investigar tanto a gobiernos locales como a sus empleados y contratistas.

¿Qué otras restricciones trae el paquete de leyes migratorias de Nueva York?

El mismo paquete legislativo, aprobado también el 27 de mayo, restringe el uso de recursos estatales y locales para hacer cumplir leyes migratorias civiles, prohíbe alojar a detenidos migratorios en cárceles o centros juveniles del estado y limita qué tanta información sensible pueden compartir las agencias locales con autoridades migratorias federales. También suma protecciones nuevas para estudiantes y familias dentro de las escuelas públicas.

Antes de esta ley, un residente podía toparse con un oficial local actuando con las mismas facultades que un agente del ICE. Esa posibilidad queda descartada dentro de Nueva York.

Cualquier neoyorquino que presencie una acción de cumplimiento migratorio federal puede reportarla a través del portal de la Fiscalía, y quien considere que una agencia estatal o local violó estas protecciones puede llamar a la línea directa de la oficina. Casos de detenciones cuestionadas ya han llevado a algunos residentes a documentar paso a paso una detención que consideran ilegal, un recurso que cobra más peso mientras se resuelve el futuro de estos convenios.

Nueva York no es el único lugar donde se ensayan estos límites: otras ciudades del país ya habían anunciado medidas para mantener a ICE fuera de sus operativos de cara al Mundial 2026, aunque con marcos legales distintos y sin el respaldo de una ley estatal. Lo que sí distingue a este caso es que la orden llega con fechas concretas, con un mecanismo de vigilancia capaz de investigar y sancionar, y con un plazo que ya corre para 12 agencias que hasta hace unas semanas operaban bajo un esquema completamente distinto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.