ICE y centros de votación: la verdad sobre si puede acudir a las urnas en Estados Unidos

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ICE en centros de votación. Foto tomada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

La posibilidad de que ICE se presente en centros de votación reavivó un intenso debate en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde la gobernadora Kathy Hochul anunció nuevas medidas para impedir que la presencia de agentes migratorios genere miedo entre los electores durante las elecciones de 2026.

¿Puede ICE presentarse legalmente en centros de votación?

La respuesta corta es no, al menos si se trata de un despliegue para vigilar, patrullar o intervenir en el proceso electoral.

El Brennan Center for Justice, una de las organizaciones más reconocidas en materia de derecho electoral en Estados Unidos, sostiene que las leyes federales prohíben que agentes federales armados interfieran en las elecciones o sean desplegados en lugares donde se desarrolla la votación. Esa protección no solo abarca los centros de votación, sino también los sitios de conteo de votos y otros espacios destinados al proceso electoral.

La organización recuerda que esta prohibición existe desde el siglo XIX y sigue vigente porque busca impedir cualquier forma de intimidación contra los votantes, sin importar si ocurre dentro o en las inmediaciones de las urnas.

Más aún, el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado previamente que no existen planes para enviar agentes de ICE a los centros de votación, aunque declaraciones de algunos aliados del presidente Donald Trump mantuvieron vivas las preocupaciones.

¿Por qué Nueva York endureció las restricciones contra ICE en centros de votación?

La controversia creció después de que Kathy Hochul defendiera, durante una entrevista con Face the Nation de CBS News, la legislación estatal que limita la presencia de ICE en los centros electorales.

La gobernadora considera que la sola aparición de agentes migratorios podría provocar un efecto de intimidación, sobre todo entre comunidades latinas, inmigrantes y afroamericanas.

“¿Pueden imaginar este escenario?”, cuestionó Hochul al advertir sobre el temor que podría generarse el día de la elección.

Aunque reconoció que la legislación federal ya restringe la presencia de agentes armados en estos lugares, insistió en que su gobierno aplicará una política de “confiar, pero verificar”, supervisando que las reglas realmente se respeten.

¿Qué pasa si ICE aparece cerca de un centro de votación?

Este es uno de los puntos más delicados.

De acuerdo con el Brennan Center, ICE no tiene funciones relacionadas con la administración electoral. Su presencia cerca de las urnas podría interpretarse como un acto de intimidación si afecta la libertad de los ciudadanos para emitir su voto.

La organización explica que cualquier intento de desalentar la participación electoral mediante la presencia de autoridades armadas podría violar tanto leyes federales como estatales.

Si un votante considera que fue intimidado, puede:

Reportar la situación a las autoridades electorales locales

Solicitar apoyo legal si considera vulnerado su derecho al voto

Comunicarse con la línea nacional 866-OUR-VOTE (866-687-8683), habilitada para atender problemas relacionados con las elecciones

El choque político entre Hochul y Trump

El debate ya dejó de ser exclusivamente jurídico.

Hochul acusó a la administración Trump de debilitar las garantías de seguridad electoral y sostuvo que Nueva York no puede depender únicamente del gobierno federal para proteger el proceso democrático.

También criticó que el presidente vuelva a cuestionar la legitimidad de las elecciones antes de que se celebren. A su juicio, esa estrategia solo incrementa la desconfianza entre los ciudadanos.

Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene que no existe un plan para desplegar agentes de ICE en los centros de votación. Sin embargo, las declaraciones públicas de algunos aliados del mandatario, que incluso plantearon esa posibilidad frente a eventuales amenazas de seguridad, han sido suficientes para mantener encendida la discusión.

Al final, más allá del enfrentamiento político, la legislación vigente sigue marcando un límite claro: los agentes federales de inmigración no pueden utilizar los centros de votación como espacios de vigilancia migratoria, porque el derecho a votar debe ejercerse sin intimidación y bajo la protección de las leyes electorales estadounidenses.

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