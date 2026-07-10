Andrew Gillum: qué pasó con el excandidato a gobernador de Florida arrestado en Alabama

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Andrew Gillum. Foto: AFP

Andrew Gillum, exalcalde de Tallahassee y excandidato demócrata a gobernador de Florida, fue arrestado el jueves 2 de julio.

La detención ocurrió en Daphne, Alabama, durante una parada de tránsito en la que agentes reportaron hallazgos dentro de su vehículo.

La policía informó que encontró presuntas drogas y objetos asociados al consumo de sustancias.

De acuerdo con el jefe de la Policía de Daphne, Brian Gulsby, un oficial detuvo a Gillum cerca de las 10:45 p. m.

El procedimiento ocurrió luego de que el funcionario observara una conducción irregular en la carretera Highway 98.

Durante el contacto inicial, otro agente observó una pipa de vidrio en la consola del vehículo.

Former Democratic gubernatorial candidate Andrew Gillum has been arrested for drug possession.



He served as the Mayor of Tallahassee from 2014 to 2018.https://t.co/5dU4BQ3v8P — The Floridian (@Floridianpress) July 7, 2026

¿Qué encontraron los policías dentro del vehículo de Andrew Gillum?

Según la Policía de Daphne, los agentes retiraron a Gillum del automóvil. Posteriormente, realizaron una inspección del vehículo como parte del procedimiento.

Durante la revisión encontraron presuntamente dos pipas adicionales y varios cigarrillos de marihuana.

También localizaron tres paquetes con sustancias que luego presuntamente dieron positivo para metanfetamina, de acuerdo con lo reportado por Fox News.

Gulsby explicó que la cantidad encontrada correspondía a una porción destinada para consumo personal.

Tras la inspección, Gillum fue arrestado y trasladado a la cárcel de la ciudad de Daphne.

Luego fue llevado al Baldwin County Jail para continuar con el proceso.

El exalcalde quedó registrado por tres cargos:

Posesión de una sustancia controlada, considerado un delito grave

Posesión de marihuana

Posesión de parafernalia relacionada con drogas

Los dos últimos cargos son considerados delitos menores.

¿Quién es Andrew Gillum?

Gillum fue una de las figuras emergentes del Partido Demócrata en Estados Unidos. Su mayor exposición nacional ocurrió durante las elecciones de Florida de 2018.

Ese año consiguió la nominación demócrata para competir por la gobernación del estado.

En esa contienda enfrentó al republicano Ron DeSantis, actual gobernador de Florida.

La elección terminó con una diferencia ajustada entre ambos candidatos.

Antes de competir por la gobernación, Gillum fue alcalde de Tallahassee. La ciudad es la capital del estado de Florida.

Durante esa etapa, fue considerado una de las nuevas figuras del liderazgo demócrata.

Su campaña de 2018 generó atención nacional por la posibilidad de convertirse en el primer gobernador afroamericano de Florida.

Otros episodios que afectaron su trayectoria política

El arresto en Alabama ocurre después de otros episodios que marcaron la carrera pública de Gillum.

Las autoridades informaron que esa persona sufrió una emergencia médica relacionada con una presunta sobredosis.

Gillum negó haber consumido drogas y no enfrentó cargos por ese incidente.

En 2022, fiscales federales lo acusaron de fraude electrónico y conspiración.

El caso estaba relacionado con fondos obtenidos durante su etapa política. El juicio realizado en 2023 terminó sin una condena. A pesar de esto, el jurado no logró alcanzar un acuerdo definitivo sobre los cargos.

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