Qué pasa si repruebas el examen de la licencia de conducir en Estados Unidos: cuántas veces lo puedes intentar

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Foto: AFP

Presentar el examen para obtener una licencia de conducir puede generar nervios, especialmente para quienes lo hacen por primera vez. Sin embargo, fallar la prueba escrita o el examen práctico es una situación relativamente común y, en la mayoría de los estados, los solicitantes tienen varias oportunidades para volver a intentarlo.

Eso sí, las reglas cambian dependiendo del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado. Algunos permiten realizar el examen nuevamente al día siguiente, mientras que otros establecen periodos de espera, cobran una tarifa adicional o incluso obligan a reiniciar el proceso después de varios intentos fallidos.

Conocer estas reglas puede evitar retrasos y gastos innecesarios al momento de solicitar una licencia de conducir en Estados Unidos.

¿Cuántas veces puedes repetir el examen de la licencia de conducir?

No existe una regla única para todo Estados Unidos.

De acuerdo con información recopilada por especialistas en educación vial y las normas de distintos DMV estatales, la mayoría de los estados permite hasta tres intentos para aprobar el examen de conocimientos o el examen práctico antes de exigir que el solicitante vuelva a presentar la solicitud o pague nuevamente la tarifa correspondiente.

Por ejemplo:

Algunos estados permiten volver a presentar el examen al día siguiente.

Otros exigen esperar entre cinco y siete días antes de un nuevo intento.

En determinados casos, después del tercer intento fallido es necesario volver a iniciar el trámite desde el principio.

Por ese motivo, siempre es recomendable consultar las reglas específicas del DMV del estado donde se solicita la licencia.

¿Qué pasa si repruebas tres veces el examen de la licencia de conducir?

En muchos estados, reprobar tres veces consecutivas tiene consecuencias administrativas.

Dependiendo de la legislación local, el solicitante puede verse obligado a:

presentar una nueva solicitud;

pagar nuevamente la tarifa correspondiente;

obtener un nuevo permiso de aprendizaje;

o completar cursos adicionales de educación vial antes de volver a presentar el examen.

Por ejemplo, el DMV de Virginia exige completar un curso de educación para conductores antes de permitir un cuarto intento después de tres reprobaciones consecutivas. Otros estados aplican reglas diferentes, por lo que el procedimiento puede variar significativamente.

¿Reprobar el examen afecta tu historial de conducción?

La respuesta es no.

Reprobar el examen escrito o la prueba práctica no genera puntos en la licencia, no afecta el historial de conducción ni incrementa el costo del seguro, ya que la persona todavía no ha obtenido una licencia de conducir definitiva.

La principal consecuencia suele ser el tiempo adicional para completar el proceso y, en algunos estados, el pago de nuevas tarifas por volver a presentar la evaluación.

Esto significa que un resultado reprobatorio no tendrá efectos negativos permanentes una vez que el conductor obtenga su licencia.

¿Cómo aumentar las probabilidades de aprobar el examen de la licencia de conducir?

Las autoridades estatales recomiendan preparar el examen utilizando exclusivamente el manual oficial del DMV correspondiente al estado donde se presentará la prueba, ya que las preguntas se elaboran con base en esa guía.

También resulta útil:

realizar exámenes de práctica antes de acudir al DMV;

repasar señales de tránsito y normas de prioridad;

estudiar las leyes específicas del estado;

practicar el examen de manejo con un conductor autorizado;

y no presentar la prueba hasta sentirse preparado.

En estados como Carolina del Norte y Virginia, los propios DMV ofrecen manuales gratuitos y pruebas de práctica para ayudar a los solicitantes a familiarizarse con el formato del examen.

Aunque reprobar puede resultar frustrante, la mayoría de los estados ofrece nuevas oportunidades para intentarlo. La clave está en conocer las reglas del DMV local, estudiar el manual oficial y aprovechar el tiempo entre un intento y otro para reforzar los conocimientos antes de regresar a presentar el examen.

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