¿Volvió a temblar en Venezuela?: reportan un nuevo sismo en Caracas tras los terremotos

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Foto: AFP

Un sismo de magnitud 3.9 se sintió este viernes 10 de julio en Caracas y otras zonas del centro de Venezuela, apenas dos semanas después de los terremotos que dejaron miles de víctimas y mantienen al país bajo una intensa actividad sísmica.

El movimiento fue breve, pero suficiente para que cientos de personas reportaran haber sentido vibraciones dentro de viviendas, oficinas y edificios.

En distintos sectores de la capital, algunas personas salieron a la calle de manera preventiva mientras esperaban información oficial sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas heridas ni daños materiales asociados a este nuevo evento.

🚨 Caraqueños desalojaron edificios y oficinas ante sismo de 3.9



⚠️ Momentos de tensión y alarma se vivieron en la Gran Caracas la mañana de este viernes, cuando trabajadores de distintos sectores abandonaron de inmediato sus puestos de trabajo y salieron a las calles tras el… pic.twitter.com/6puxR4j2cr — EVTV (@EVTVMiami) July 10, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Venezuela?

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que el temblor ocurrió a las 10:53 de la mañana.

Según el organismo, el movimiento:

Alcanzó una magnitud de 3.9 Mw

Tuvo una profundidad de 9.9 kilómetros

Se localizó 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira

Antes de ese reporte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó una estimación preliminar que ubicó la magnitud en 3.8 y el epicentro frente a las costas venezolanas.

Venezuela sigue registrando réplicas tras los terremotos del 24 de junio

Desde los terremotos del 24 de junio, Venezuela continúa registrando réplicas prácticamente todos los días, especialmente en la región centro-norte del país.

De acuerdo con Funvisis, durante las primeras 336 horas posteriores al doble terremoto se contabilizaron mil 113 réplicas.

Aunque la mayoría han sido de baja magnitud, varias han logrado sentirse en Caracas y otras ciudades cercanas al epicentro principal.

Los especialistas explican que este comportamiento forma parte del proceso natural de reajuste de las fallas geológicas después de un terremoto de gran intensidad.

El doble terremoto dejó miles de víctimas en Venezuela

El 24 de junio, Venezuela registró dos terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2, separados por apenas 39 segundos.

Las autoridades los consideran el desastre sísmico más grave ocurrido en la historia reciente del país.

El balance oficial más reciente reporta:

3 mil 889 personas fallecidas

16 mil 740 personas heridas

Más de 30 mil afectados, entre damnificados, desplazados y ciudadanos que requirieron asistencia humanitaria

Los mayores daños se concentraron en La Guaira, seguida por Aragua, Miranda, Carabobo y el Distrito Capital, donde miles de viviendas e infraestructuras resultaron afectadas.

¿Dónde se puede donar para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela?

Mientras continúan las labores de recuperación, varias organizaciones mantienen abiertas sus campañas para apoyar a las familias afectadas.

Global Empowerment Mission (GEM) mantiene activa la ayuda humanitaria

La organización Global Empowerment Mission (GEM) continúa siendo una de las principales entidades que recibe ayuda para Venezuela.

Además de aceptar donaciones económicas, también mantiene abierta la convocatoria para voluntarios que deseen colaborar en la clasificación, empaque y preparación de cargamentos humanitarios.

La página de la GEM para donaciones a Venezuela

World Central Kitchen distribuye alimentos

La organización World Central Kitchen (WCK) mantiene activa su respuesta de emergencia mediante la preparación y distribución de comidas calientes para familias damnificadas y equipos de rescate que permanecen en las zonas afectadas.

Campaña de Ricky Martin para Venezuela

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se sumó a la ola de solidaridad internacional con Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país.