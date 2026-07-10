¿Volvió a temblar en Venezuela?: reportan un nuevo sismo en Caracas tras los terremotos
Un sismo de magnitud 3.9 se sintió este viernes 10 de julio en Caracas y otras zonas del centro de Venezuela, apenas dos semanas después de los terremotos que dejaron miles de víctimas y mantienen al país bajo una intensa actividad sísmica.
El movimiento fue breve, pero suficiente para que cientos de personas reportaran haber sentido vibraciones dentro de viviendas, oficinas y edificios.
En distintos sectores de la capital, algunas personas salieron a la calle de manera preventiva mientras esperaban información oficial sobre lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas heridas ni daños materiales asociados a este nuevo evento.
¿Dónde fue el epicentro del sismo en Venezuela?
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que el temblor ocurrió a las 10:53 de la mañana.
Según el organismo, el movimiento:
- Alcanzó una magnitud de 3.9 Mw
- Tuvo una profundidad de 9.9 kilómetros
- Se localizó 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira
Antes de ese reporte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó una estimación preliminar que ubicó la magnitud en 3.8 y el epicentro frente a las costas venezolanas.
Venezuela sigue registrando réplicas tras los terremotos del 24 de junio
Desde los terremotos del 24 de junio, Venezuela continúa registrando réplicas prácticamente todos los días, especialmente en la región centro-norte del país.
De acuerdo con Funvisis, durante las primeras 336 horas posteriores al doble terremoto se contabilizaron mil 113 réplicas.
Aunque la mayoría han sido de baja magnitud, varias han logrado sentirse en Caracas y otras ciudades cercanas al epicentro principal.
Los especialistas explican que este comportamiento forma parte del proceso natural de reajuste de las fallas geológicas después de un terremoto de gran intensidad.
El doble terremoto dejó miles de víctimas en Venezuela
El 24 de junio, Venezuela registró dos terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2, separados por apenas 39 segundos.
Las autoridades los consideran el desastre sísmico más grave ocurrido en la historia reciente del país.
El balance oficial más reciente reporta:
- 3 mil 889 personas fallecidas
- 16 mil 740 personas heridas
- Más de 30 mil afectados, entre damnificados, desplazados y ciudadanos que requirieron asistencia humanitaria
Los mayores daños se concentraron en La Guaira, seguida por Aragua, Miranda, Carabobo y el Distrito Capital, donde miles de viviendas e infraestructuras resultaron afectadas.
¿Dónde se puede donar para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela?
Mientras continúan las labores de recuperación, varias organizaciones mantienen abiertas sus campañas para apoyar a las familias afectadas.
Global Empowerment Mission (GEM) mantiene activa la ayuda humanitaria
La organización Global Empowerment Mission (GEM) continúa siendo una de las principales entidades que recibe ayuda para Venezuela.
Además de aceptar donaciones económicas, también mantiene abierta la convocatoria para voluntarios que deseen colaborar en la clasificación, empaque y preparación de cargamentos humanitarios.
La página de la GEM para donaciones a Venezuela
World Central Kitchen distribuye alimentos
La organización World Central Kitchen (WCK) mantiene activa su respuesta de emergencia mediante la preparación y distribución de comidas calientes para familias damnificadas y equipos de rescate que permanecen en las zonas afectadas.
Campaña de Ricky Martin para Venezuela
El cantante puertorriqueño Ricky Martin se sumó a la ola de solidaridad internacional con Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país.