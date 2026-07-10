Conducir rápido en estos puentes de Nueva York ahora puede costarte hasta 100 dólares

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Foto: AFP

Las personas que transiten por algunos de los puentes y túneles más importantes de Nueva York deberán prestar más atención al límite de velocidad si no quieren pagar 100 dólares de multa.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) activó oficialmente las cámaras de velocidad en las zonas de obras con el objetivo de reforzar la seguridad de trabajadores y conductores.

El diario ABC News informó que la medida comenzó a aplicarse desde el 1º de julio y forma parte de un programa aprobado por el estado de Nueva York para reducir los accidentes en áreas donde se realizan trabajos de mantenimiento y construcción.

Durante los primeros 30 días, quienes sean detectados excediendo el límite de velocidad recibirán únicamente una advertencia. Posteriormente, las infracciones comenzarán a generar multas económicas.

¿Cómo funcionan las nuevas cámaras de velocidad en Nueva York?

Las cámaras estarán activas únicamente cuando existan zonas de obras en los puentes y túneles administrados por la MTA.

Según la autoridad de transporte, los dispositivos detectarán automáticamente a los conductores que circulen más de 10 millas por hora por encima del límite de velocidad establecido para esas áreas de construcción.

Durante el primer mes del programa, los automovilistas no recibirán sanciones económicas, sino una notificación de advertencia para familiarizarse con el nuevo sistema.

Una vez concluido ese periodo de gracia, las cámaras comenzarán a emitir multas de manera automática.

¿Cuánto será la multa por exceso de velocidad?

La MTA informó que las sanciones aumentarán conforme el conductor acumule infracciones dentro de un periodo de 18 meses.

El esquema será el siguiente:

Primera infracción: 50 dólares

Segunda infracción: 75 dólares

Tercera infracción y posteriores: 100 dólares

Las multas únicamente se aplicarán cuando el exceso de velocidad ocurra en una zona de obras activa donde estén funcionando las cámaras.

¿En qué puentes y túneles estarán las cámaras de velocidad?

El nuevo sistema ya fue activado en los nueve puentes y túneles operados por la MTA:

Bronx-Whitestone Bridge

Cross Bay Veterans Memorial Bridge

Henry Hudson Bridge

Hugh L. Carey Tunnel (Brooklyn-Battery Tunnel)

Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge

Queens Midtown Tunnel

Robert F. Kennedy Bridge

Throgs Neck Bridge

Verrazzano-Narrows Bridge

Antes del inicio del programa, la agencia instaló señales digitales y repartió material informativo para advertir a los conductores sobre la entrada en funcionamiento de las cámaras.

Story here 👉️ https://t.co/GVSzQPyPaV Speed cameras are now active in work zones at MTA bridges and tunnels across New York City. Drivers caught going more than 10 mph over the posted speed limit will receive a warning for a first offense, followed by fines of $50, $75 and $100… pic.twitter.com/AK95fv7cxD — Eyewitness News (@ABC7NY) June 30, 2026

¿Por qué Nueva York instaló estas cámaras de velocidad?

El programa tiene como finalidad proteger a las cuadrillas que trabajan en proyectos de mantenimiento y reparación sobre la infraestructura vial.

La MTA señala que los trabajadores de construcción permanecen expuestos al tránsito mientras realizan sus labores, por lo que reducir la velocidad de los vehículos ayuda a disminuir el riesgo de accidentes, una medida clave que coincide con el debate en torno a la implementación de las nuevas cámaras con Inteligencia Artificial que supervisan el comportamiento dentro de los autos.

Las cámaras forman parte de una iniciativa impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, quien firmó en 2021 una ley que permitió utilizar este sistema en zonas de obras de carreteras estatales.

En 2025, la Legislatura estatal amplió el programa para incluir también los puentes y túneles administrados por la MTA.

¿Cuándo comenzarán las multas en Nueva York?

Aunque las cámaras ya comenzaron a operar, las sanciones económicas no serán inmediatas.

La MTA explicó que los primeros 30 días funcionarán como un periodo educativo, durante el cual los conductores que excedan el límite de velocidad recibirán únicamente una advertencia.

Al finalizar ese plazo, las infracciones registradas por las cámaras comenzarán a generar multas conforme al esquema aprobado por el estado.

La agencia recomienda respetar la velocidad indicada en las zonas de construcción, donde los límites pueden reducirse temporalmente para proteger tanto a los trabajadores como a los demás usuarios de la vía.

Con la entrada en vigor del programa, las autoridades esperan mejorar la seguridad en los principales corredores de transporte de la ciudad y reducir los incidentes relacionados con el exceso de velocidad.

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