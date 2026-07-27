¿Vives en California? Instala MyShake hoy y gana segundos vitales antes de un sismo

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App para sismo en California. Foto creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

Nadie puede decirte cuándo ocurrirá el próximo terremoto en California. Lo que sí puede cambiar es la forma en que reaccionas cuando sucede. Unos cuantos segundos de anticipación pueden marcar la diferencia entre quedar expuesto o alcanzar un lugar seguro, y precisamente para eso existe MyShake.

Es una aplicación gratuita que las autoridades estatales recomiendan tener instalada en el celular.

La herramienta forma parte del sistema oficial de alerta temprana de terremotos de California y, cuando detecta un sismo que podría afectar tu ubicación, envía una notificación antes de que lleguen las ondas más intensas.

No predice terremotos. Lo que hace es aprovechar la velocidad con la que viaja la información para darte un pequeño margen de reacción.

¿Qué es MyShake y cómo funcionan las alertas de sismos en California?

De acuerdo con la Guía de Preparación para Terremotos (Earthquake Readiness Guide) y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), MyShake utiliza la plataforma ShakeAlert, una red de sensores sísmicos instalada en distintos puntos del estado.

Cuando esos sensores detectan un terremoto, el sistema calcula rápidamente su magnitud y ubicación. Si determina que el movimiento podría sentirse donde estás, envía una alerta al teléfono antes de que lleguen las sacudidas más fuertes.

Según la información oficial, la aplicación emite avisos para terremotos de magnitud 4.5 o superior que puedan representar un riesgo para el usuario.

¿Cómo descargar y configurar MyShake para recibir alertas tempranas?

Instalar la aplicación toma apenas unos minutos, pero configurarla correctamente es lo que realmente permite aprovechar el sistema.

Después de descargar MyShake desde Google Play o la App Store, las autoridades recomiendan seguir estos pasos:

Permitir el envío de notificaciones

En iPhone, activar las Alertas Críticas para que el aviso suene incluso si el teléfono está en modo “No molestar”

para que el aviso suene incluso si el teléfono está en modo “No molestar” Configurar la ubicación principal o HomeBase , normalmente el domicilio

, normalmente el domicilio Mantener habilitados los permisos de ubicación , incluso cuando no estés en casa

, incluso cuando no estés en casa En Android, revisar que la aplicación tenga autorización para mostrar notificaciones y funcionar correctamente aunque el dispositivo tenga activado el modo “No molestar”

Puede parecer un detalle menor, pero una actualización del sistema operativo puede modificar estos permisos. Por eso, la guía oficial recomienda revisarlos periódicamente.

¿Cuántos segundos antes avisa MyShake de un terremoto?

La respuesta depende de un factor que nadie controla: la distancia entre el usuario y el epicentro.

La información oficial de MyShake explica que muchas personas reciben la alerta unos segundos antes de sentir el movimiento, mientras que quienes se encuentran más alejados pueden obtener 30 segundos o incluso más para reaccionar.

En cambio, si el terremoto ocurre muy cerca del lugar donde estás, el aviso puede llegar cuando las primeras sacudidas ya comenzaron. Incluso en esos casos, la alerta sigue siendo útil porque confirma rápidamente que se trata de un sismo y recuerda las medidas de protección recomendadas.

¿Qué hacer cuando recibes una alerta de terremoto en California?

El Earthquake Readiness Guide insiste en una regla sencilla que conviene memorizar antes de necesitarla.

Agáchate para evitar perder el equilibrio

para evitar perder el equilibrio Cúbrete debajo de una mesa o escritorio resistente

debajo de una mesa o escritorio resistente Sujétate hasta que el movimiento termine

Si estás al aire libre, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que finalice el temblor.

¿Qué otras recomendaciones hacen las autoridades de California?

Descargar MyShake es solo una parte del plan.

Cal OES también recomienda preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.

Además, aconseja elaborar un plan familiar para saber dónde reunirse después de un terremoto y seguir los canales oficiales de información y las estaciones de radio que transmiten alertas de emergencia.

En California nadie puede evitar que ocurra un sismo. Lo que sí está al alcance de cualquier persona es estar mejor preparada. Y, en ocasiones, esos pocos segundos que ofrece una alerta temprana pueden convertirse en el tiempo más valioso del día.

Nadie puede decirte cuándo ocurrirá el próximo terremoto en California. Lo que sí puede cambiar es la forma en que reaccionas cuando sucede. Unos cuantos segundos de anticipación pueden marcar la diferencia entre quedar expuesto o alcanzar un lugar seguro, y precisamente para eso existe MyShake.

Es una aplicación gratuita que las autoridades estatales recomiendan tener instalada en el celular.

La herramienta forma parte del sistema oficial de alerta temprana de terremotos de California y, cuando detecta un sismo que podría afectar tu ubicación, envía una notificación antes de que lleguen las ondas más intensas.

No predice terremotos. Lo que hace es aprovechar la velocidad con la que viaja la información para darte un pequeño margen de reacción.

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