Astronautas latinos de la NASA: mexicanos, puertorriqueños y sudamericanos que llegaron a órbita

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Una docena de hispanos han logrado viajar al espacio con la NASA. Foto: Envato.

Durante décadas, millones de niños latinos crecieron mirando las estrellas con la sensación de que el espacio era un lugar reservado para otros. Sin embargo, la historia cuenta algo distinto. Desde Costa Rica y México hasta Puerto Rico, Perú, Colombia y familias migrantes en Estados Unidos, los astronautas latinos de la NASA han demostrado que el talento no entiende de fronteras.

Hoy, alrededor de una docena de hispanos y latinoamericanos han logrado viajar al espacio con la agencia espacial estadounidense, convirtiéndose en referentes para nuevas generaciones que sueñan con llegar más allá de la Tierra.

¿Cuántos astronautas latinos de la NASA han viajado al espacio?

De acuerdo con información oficial de la NASA, cerca de 12 astronautas de origen latino o herencia hispana han participado en misiones espaciales. Algunos nacieron en América Latina y otros crecieron en Estados Unidos dentro de familias latinas, pero todos comparten un elemento: lograron abrirse paso en uno de los entornos profesionales más exigentes del planeta.

Lo interesante es que la presencia latina en la exploración espacial no es un fenómeno reciente. Desde los años ochenta, científicos, pilotos, médicos e ingenieros hispanos comenzaron a formar parte de los programas espaciales estadounidenses.

¿Quién fue el primer astronauta latino en la NASA?

La historia suele comenzar con un nombre imprescindible: Franklin Chang-Díaz, físico nacido en Costa Rica.

La NASA lo seleccionó en 1980 y se convirtió en el primer astronauta hispano de la agencia. Su trayectoria sigue siendo impresionante incluso bajo los estándares actuales. Participó en siete misiones espaciales, una cifra que lo colocó durante años entre los astronautas con más vuelos de la historia. Además, acumuló más de mil 500 horas en el espacio.

Su éxito abrió una puerta simbólica para miles de jóvenes latinoamericanos que hasta entonces veían el programa espacial como algo lejano.

¿Quiénes son los astronautas latinos más destacados de la NASA?

La lista incluye perfiles muy diversos. Algunos fueron pilotos militares. Otros eran maestros, médicos o ingenieros.

Entre los nombres más relevantes aparecen:

Franklin Chang-Díaz (Costa Rica) , pionero latino y veterano de siete misiones

, pionero latino y veterano de siete misiones Ellen Ochoa , primera mujer hispana en viajar al espacio y posteriormente directora del Centro Espacial Johnson. Participó en cuatro misiones espaciales

, primera mujer hispana en viajar al espacio y posteriormente directora del Centro Espacial Johnson. Participó en cuatro misiones espaciales Joseph Acabá , de raíces puertorriqueñas, quien acumuló más de 300 días en el espacio durante tres misiones y más tarde fue nombrado jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA

, de raíces puertorriqueñas, quien acumuló más de 300 días en el espacio durante tres misiones y más tarde fue nombrado jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA Carlos Noriega , nacido en Perú, veterano de dos vuelos espaciales y varias caminatas espaciales

, nacido en Perú, veterano de dos vuelos espaciales y varias caminatas espaciales George Zamka , de ascendencia colombiana, quien llegó a comandar una misión del Transbordador Espacial

, de ascendencia colombiana, quien llegó a comandar una misión del Transbordador Espacial Serena Auñón-Chancellor , médica e ingeniera con raíces cubanas que formó parte de las expediciones 56 y 57 de la Estación Espacial Internacional

, médica e ingeniera con raíces cubanas que formó parte de las expediciones 56 y 57 de la Estación Espacial Internacional John “Danny” Olivas , hijo de familia mexicana y protagonista de cinco caminatas espaciales

, hijo de familia mexicana y protagonista de cinco caminatas espaciales Sidney Gutiérrez, considerado el primer astronauta hispano nacido en Estados Unidos que llegó a comandar un transbordador espacial

Más recientemente, Frank Rubio, hijo de inmigrantes salvadoreños, se convirtió en noticia mundial tras completar una misión de 371 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional, una de las estancias más largas realizadas por un astronauta estadounidense.

👩‍🚀Celebrating Dr. Ellen Ochoa on International Women in Engineering Day!

Engineer, inventor, astronaut, and trailblazer, Dr. Ochoa helped advance optical inspection technologies, holds 3 related patents, & led NASA's Johnson Space Center. An inspiration for future generations! pic.twitter.com/HYmgBeG7X7 — Vertex Optics, Inc. (@vertex_optics) June 23, 2026

¿Qué papel han tenido los astronautas mexicanos en la exploración espacial?

Cuando se habla de astronautas mexicanos, un nombre destaca inmediatamente: Rodolfo Neri Vela.

El científico originario de Guerrero se convirtió en el primer mexicano en viajar al espacio cuando participó en la misión STS-61-B del transbordador Atlantis en noviembre de 1985. Durante ese vuelo orbitó la Tierra 109 veces y colaboró en el despliegue de satélites de comunicaciones.

Su misión marcó un antes y un después para la ciencia mexicana.

El 27 de noviembre de 1985, Rodolfo Neri Vela se convierte en el primer astronauta mexicano en salir al espacio en una misión de la NASA.🚀👨‍🚀#Efemérides#VCarranza pic.twitter.com/6WPtANZKOX — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) November 26, 2024

Décadas después apareció otra figura inspiradora: José Hernández Moreno, hijo de trabajadores agrícolas mexicanos. Tras ser rechazado en múltiples ocasiones por la NASA, finalmente fue seleccionado como astronauta y voló al espacio en 2009. Su historia de perseverancia sigue siendo una de las favoritas dentro de la comunidad latina.

Soyuz MS-09 (serial number 739) launched to the ISS OTD 2018, docking with ISS 2 days later for a 194+d stay. Onboard were ISS EO-56/57 crewmembers Commander Sergei Prokopyev (Roscosmos), Flight Engineer 1 Alexander Gerst (ESA) & Flight Engineer 2 Serena Auñón-Chancellor (NASA). pic.twitter.com/sw2LgQRFJv — Astro Info Service (@aisoffice) June 6, 2024

También destaca Katya Echazarreta, la primera mujer nacida en México que viajó al espacio. Aunque su misión se realizó mediante Blue Origin y no como astronauta de la NASA, su vuelo en 2022 la convirtió en un símbolo para miles de jóvenes mexicanas interesadas en carreras científicas.

¿Por qué los astronautas latinos de la NASA siguen siendo tan importantes?

Más allá de los récords y las estadísticas, los astronautas latinos de la NASA representan algo difícil de medir. Representan posibilidad.

Cada uno llegó desde contextos distintos. Algunos crecieron en familias migrantes. Otros aprendieron inglés como segundo idioma. Varios enfrentaron rechazos antes de conseguir un lugar en el programa espacial. Esa combinación de disciplina, educación y resiliencia explica por qué sus historias siguen resonando con tanta fuerza entre los hispanos de Estados Unidos.

Porque cuando un astronauta latino despega hacia el espacio, también despega una idea poderosa: que los límites suelen estar mucho más cerca de nuestra imaginación que de las estrellas.

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