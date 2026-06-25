La oficina de asilo de Tampa deja de atender en persona: qué deben saber los solicitantes de asilo en Florida

GENERANDO AUDIO...

El cambió desapareció el servicio de información en ventanilla. Foto: Cuartoscuro

Desde el pasado 20 de abril, todas aquellas personas que tengan casos de asilo pendientes en la región de Tampa ya no pueden llegar a la oficina a pedir información, resolver dudas o consultar el avance de sus trámites. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) eliminó la atención presencial informativa en esa sede, un cambio que toma por sorpresa a miles de solicitantes que dependían de ese punto de contacto directo con la agencia.

Lo que hace más significativo este ajuste es que Tampa no fue la única. La oficina de asilo de Miami tomó la misma medida dos semanas antes, el 6 de abril, y otras ciudades del país —Chicago, Los Ángeles, Nueva York— siguieron el mismo camino en fechas cercanas. No se trata de un cierre aislado sino de un giro de política a nivel nacional, y eso plantea una pregunta central para los solicitantes en Florida: ¿qué ocurre ahora con sus casos?

¿Qué cambia exactamente y a quiénes afecta esta medida?

El alcance real del cambio afecta dos aspectos clave del funcionamiento ordinario de este espacio. Lo que desaparece es el servicio de información en ventanilla — la posibilidad de llegar sin cita a preguntar sobre un trámite, pedir orientación o verificar datos de un expediente.

Lo que no cambia, al menos por ahora, es el procesamiento de los casos: las entrevistas de asilo siguen programándose y los expedientes continúan siendo revisados desde esas mismas oficinas.

🚨DHS Anuncia Nuevas Tarifas de Inmigración y Medidas de Cumplimiento de Ley 🚨



Estos cambios garantizan que los servicios de inmigración sean financiados por los que los utilizan.



Más en: https://t.co/lL2OPx834N pic.twitter.com/LarNsRBTlT — USCIS Español (@USCIS_es) April 28, 2026

De acuerdo con USCIS, la oficina de Tampa atiende a solicitantes ubicados en el norte, el oeste y partes del centro de Florida. La lista de condados bajo su jurisdicción es extensa, lo que da una idea de cuántas personas se ven afectadas:

Alachua

Baker

Bay

Bradford

Calhoun

Citrus

Clay

Columbia

Dixie

Duval

Escambia

Flagler

Franklin

Gadsden

Gilchrist

Gulf

Hamilton

Hernando

Hillsborough

Holmes

Jackson

Jefferson

Lafayette

Leon

Levy

Liberty

Madison

Manatee

Nassau

Okaloosa

Pasco

Pinellas

Putnam

Santa Rosa

St. Johns

Sumter

Suwannee

Taylor

Union

Wakulla

Walton

Washington

En el sur del estado, la oficina de Miami —que cubre condados como Polk, Sarasota, Lake, Marion y Volusia— tomó la misma decisión el 6 de abril, dos semanas antes que Tampa.

¿Cómo pueden obtener ayuda los solicitantes de asilo en Florida?

Ante esta situación, USCIS señala que los solicitantes tienen varias alternativas para gestionar sus trámites sin necesidad de presentarse físicamente. Estas son las opciones disponibles según la agencia:

Herramientas en línea: En uscis.gov/tools se puede verificar el estado de un caso, enviar documentos y acceder a información sobre formularios y plazos.

Centro de contacto telefónico: Para situaciones que requieren atención directa, USCIS habilitó la línea 800-375-5283 (TTY: 800-767-1833), disponible en inglés y español .

. Citas presenciales por excepción: Las oficinas de campo de USCIS pueden ofrecer citas en persona a quienes no puedan resolver su trámite por teléfono o internet, aunque no aceptan visitas sin cita previa.

Para los solicitantes que tengan entrevistas ya programadas, el cambio no altera esas citas. Sin embargo, quienes necesiten orientación sobre documentos, plazos o cualquier aspecto de su expediente tendrán que hacerlo a través de los canales digitales o telefónicos — lo que representa un obstáculo real para personas con acceso limitado a internet o con barreras idiomáticas más allá del español.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.