Aunque terminó el ‘Operativo Midway Blitz’, ICE sigue actuando en las cortes de Chicago: qué deben saber los inmigrantes

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Agentes de ICE han las cortes y sus alrededores para realizar arrestos. Foto: AFP

El Operativo Midway Blitz llegó a su fin meses después de sacudir los vecindarios latinos de Chicago, pero la presencia de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) no desapareció con él. Según medios locales como Block Club Chicago, desde abril de 2026, agentes federales de inmigración han ingresado a cortes del Condado de Cook o han usado sus alrededores para realizar arrestos al menos siete veces, llevándose a tres personas.

En lugar de las redadas masivas que marcaron el otoño de 2025, ICE adoptó una estrategia más silenciosa — esperar a los inmigrantes justo donde saben que tienen que aparecer. Las cortes se convirtieron en uno de sus principales puntos de acción, incluso en casos donde una ley estatal prohíbe explícitamente esas detenciones.

¿En qué cortes ha actuado ICE y por qué eso representa un problema legal?

De acuerdo con la cadena WTTW, el 7 de mayo de 2026 agentes de migración fueron confirmados en cuatro cortes del Condado de Cook:

La Corte de Violencia Doméstica en el centro de Chicago

En la calle 111

En Grand y Central

En Maywood

Previo a la movilización, el gobernador JB Pritzker firmó la Ley de Acceso, Seguridad y Participación en las Cortes de Illinois, que prohíbe los arrestos civiles de migración dentro y alrededor de los juzgados cuando las personas asisten a ciertos procedimientos legales. Pese a esa protección, la administración Trump demandó a Illinois para bloquear la ley y el caso sigue activo en los tribunales federales, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación real.

Según el Chicago Sun-Times, el 81% de las personas detenidas durante el Midway Blitz no tenía antecedentes penales, contradiciendo la narrativa oficial de que el operativo apuntaba a los “peores de los peores”. De acuerdo con Capitol News Illinois, un juez federal ya ordenó la liberación de 32 personas arrestadas sin orden judicial ni causa probable durante ese operativo.

🚨 En Chicago continúan los operativos y arrestos relacionados con ICE. La situación mantiene en alerta a comunidades migrantes mientras se reportan nuevas detenciones en distintas zonas de la ciudad. 🇺🇸 pic.twitter.com/ZeYedD7hdr — PULSO (@PULSONOT) June 25, 2026

¿Qué derechos tienen los inmigrantes si ICE aparece en la corte?

Aunque la situación es confusa por el litigio en curso, existen protecciones vigentes que los inmigrantes deben conocer:

No están obligados a responder preguntas de ICE sin la presencia de un abogado , incluso si los agentes los abordan dentro o fuera del juzgado.

, incluso si los agentes los abordan dentro o fuera del juzgado. Tienen derecho a exigir una orden judicial firmada por un juez antes de cooperar con cualquier detención. Una orden administrativa de ICE no tiene el mismo peso legal que una orden emitida por un juez federal o estatal .

. Si asisten a una audiencia de violencia doméstica, la ley de Illinois ofrece una protección específica que sus abogados pueden invocar directamente ante el juez.

Deben notificar a su abogado o defensor público de inmediato si detectan la presencia de agentes de migración en las instalaciones antes o durante su cita.

¿Qué pasa si un inmigrante no va a su audiencia por miedo a ICE?

Faltar a una cita judicial puede tener consecuencias graves, en algunos casos más serias que las de presentarse. Según abogados de inmigración que trabajan con comunidades afectadas en Chicago, ausentarse sin justificación puede derivar en:

Emisión de una orden de arresto o deportación en rebeldía

Pérdida de beneficios o protecciones migratorias en trámite

Complicaciones adicionales en casos de violencia doméstica u otras situaciones donde la víctima necesita el respaldo del sistema judicial

La recomendación general de organizaciones de defensa en Chicago es consultar con un abogado antes de faltar a cualquier audiencia. Ir acompañado y con representación legal, cuando sea posible, sigue siendo la opción más segura.

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