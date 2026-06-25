Carlos Torres, actor de ‘La Reina del Flow’: cómo se convirtió en uno de los galanes latinos más queridos

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Carlos Torres, de 37 años, ha grabado más de 20 telenovelas. Foto: Theo Wargo / AFP

Desde 2018, cuando se estrenó ‘La Reina del Flow’, los protagonistas de la teleserie colombiana obtuvieron una explosiva fama con sus personajes. Uno de ellos es Carlos Torres, quien asumió el papel de un polémico cantante llamado ‘Charly Flow’.

Primero como villano y luego como héroe redimido, el artista de 37 años elevó el personaje a algo icónico. Sus movimientos con las manos, las frases típicas de Medellín, el léxico, la mirada y hasta la forma de sonreír y caminar conectaron con miles de fans en Latinoamérica.

Durante ocho años y tres temporadas, Charly Flow obtuvo fuera de cámaras prácticamente la misma fama que tenía dentro de la historia. Esto, además, convirtió a Carlos Torres en uno de los galanes latinos más queridos del momento.

La otra protagonista es Carolina Ramirez, que recientemente se convirtió en madre primeriza a los 42 años. La actriz interpretó a ‘Yeimy Montoya’, una aguerrida cantante que busca venganza mientras se gana el trono de reina en la música urbana.

Cómo aumentó la fama de Carlos Torres a través de ‘La Reina del Flow’

Aunque solo fue una teoría, la primera de las claves es que el actor nacido en Barranquilla asumió a un Charly Flow que tenía curiosas similitudes físicas con el cantante colombiano Maluma, que en mayo anunció que será papá por segunda ocasión.

El peinado, los músculos, el estilo para cantar y hasta los tatuajes terminaron por crear a un personaje que, pese a haber sido el principal villano de inicio, acabó gustando a la audiencia.

Charly Flow era pegajoso y divertido con frases como “Oigan a mi tía”, “qué chimba” y “qué hubo princesa”, típicas de la jerga paisa en Colombia.

Allí fue cuando el actor Carlos Torres empezó a alimentarse de fama, sumado a la memorable interpretación que brindó durante ocho años. Y todavía, porque algunos artistas de ‘La Reina del Flow’ siguen recitando conciertos en España.

Esa manera de fusionarse tan bien con Charly llevó a Carlos Torres a la cúspide del éxito en toda Hispanoamérica, a pesar de la simpleza de su nombre.

Cómo él mismo llegó a decir en redes sociales: “Carlos Torres hay miles”, pero Charly Flow solo hay uno.

Sin embargo, no todo el crédito es de Charly. La personalidad y el atractivo físico del actor colombiano también le ha otorgado popularidad. Recientemente fue entrevistado en el programa español ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano.

Como demanda el formato del espacio, Carlos Torres fue incitado a hablar de temas personales: cuánto dinero tiene el banco, cuántas veces tiene intimidad al mes, entre otros detalles que de forma jocosa siguen conectando con sus fans.

Con 6.5 millones de seguidores en Instagram, el actor baila, modela e interactúa con los usuarios que le buscan. Además de ser Charly Flow, Carlos Torres es un artista guapísimo, con un físico envidiable y un carisma que es el sello de los latinos.