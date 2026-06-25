Tu ITIN puede haber vencido sin que lo sepas: cómo renovarlo en 2026 y por qué te conviene hacerlo ahora

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El ITIN abre puertas en trámites financieros y administrativos. Foto: Cuartoscuro

En Estados Unidos, miles de personas tienen un ITIN vencido y no lo saben. El ITIN, conocido en español como Número de Identificación Personal del Contribuyente, es usado por personas que deben declarar impuestos ante el IRS. Y es que, de acuerdo con el IRS, no siempre se envía una notificación cuando el número de identificación fiscal expira, y presentar una declaración con uno vencido puede provocar retrasos, multas y la pérdida de créditos tributarios a los que sí se tiene derecho.

El vencimiento puede ocurrir por dos razones distintas, pero se puede renovar a través del Formulario W-7 del IRS.

¿Cómo saber si el ITIN está vencido?

De acuerdo con el IRS, la agencia tributaria de Estados Unidos, un ITIN vence automáticamente si no fue usado en una declaración federal de impuestos durante tres años consecutivos. Los contribuyentes que no presentaron declaración en 2022, 2023 ni 2024 vieron expirar su número el 31 de diciembre de 2025.

También hay vencimientos ligados a los dígitos del propio número. Según el IRS, los ITIN con dígitos centrales del 70 al 88 —los cuatro números del medio en el formato 9XX-XX-XXXX— están vencidos sin importar cuándo fueron usados por última vez. Los asignados antes de 2013 con dígitos centrales del 90 al 99, con excepción del 93, también expiraron.

¿Qué pasa si se presenta la declaración con un ITIN vencido?

Las consecuencias son concretas. Según el IRS, presentar con un ITIN vencido puede provocar:

Retraso en el procesamiento de la declaración.

Imposibilidad de reclamar créditos fiscales, como el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit).

Reducción del reembolso o generación de multas e intereses.

¿Para qué más sirve el ITIN además de los impuestos?

Aunque fue creado con fines tributarios, el ITIN también abre puertas en varios trámites financieros y administrativos. Tenerlo vigente puede marcar la diferencia en procesos que van mucho más allá de la declaración anual.

Entre los usos verificados:

Cuentas bancarias — varios bancos en Estados Unidos lo aceptan en lugar del número de Seguro Social para abrir cuentas de cheques o ahorros.

Hipotecas — existen programas específicos de préstamos hipotecarios (ITIN mortgage loans) para quienes no tienen SSN.

Tarjetas de crédito — algunas instituciones financieras lo admiten para solicitar crédito y construir historial crediticio en el país.

Negocios — con un ITIN activo se puede solicitar un Número de Identificación del Empleador (EIN), necesario para abrir un negocio formalmente.

Reembolsos fiscales — el IRS está dejando de emitir cheques físicos; para recibir el reembolso por transferencia bancaria, la cuenta debe estar vinculada a un ITIN vigente.

¿Cómo renovarlo?

La renovación se hace a través del Formulario W-7 del IRS, marcando la casilla “Renew an existing ITIN” en la esquina superior derecha del formulario. No hace falta adjuntar una declaración de impuestos si el trámite es exclusivamente de renovación, pero sí se deben incluir documentos de identidad vigentes. Un pasaporte es suficiente por sí solo. Si no se tiene, se deben presentar dos documentos que acrediten identidad y estatus de extranjero.

El formulario puede entregarse de tres formas:

Por correo al IRS, junto con los documentos originales o copias certificadas por la agencia emisora.

En persona en un Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) del IRS.

A través de un Agente de Aceptación Certificado, quien puede verificar los documentos sin necesidad de enviarlos al IRS directamente.

El tiempo de procesamiento es de aproximadamente siete semanas en condiciones normales, y puede extenderse hasta 11 durante la temporada alta. El IRS recomienda iniciar el trámite al menos con 11 semanas de anticipación antes de la fecha límite para presentar la declaración.

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