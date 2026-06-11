Las 5 celebridades latinas que se han animado a hablar de su salud mental y por qué

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Selena Gómez. Foto: AFP

La salud mental ha dado enormes pasos en vías a dejar de ser un tema tabú dentro de la comunidad latina. Cada vez más celebridades utilizan entrevistas, documentales y redes sociales para hablar de sus propias experiencias con trastornos como ansiedad, depresión o trastorno bipolar, abriendo sus corazones a su público y también con el objetivo de reducir el estigma y motivar a otros a buscar ayuda profesional.

Aunque cada vivencia es única, las celebridades que se han animado a abrirse a contar su historia comparten un objetivo común: mostrar que la salud mental puede afectar a cualquier persona, sin importar el éxito o la fama.

Selena Gomez

La cantante y actriz estadounidense de ascendencia mexicana reveló en 2020 que había sido diagnosticada con trastorno bipolar.

En su documental My Mind & Me, disponible en Apple TV, Gomez mostró los desafíos que vivió durante años y cómo buscó ayuda profesional.

Su testimonio ha sido reconocido por organizaciones de concienciación sobre salud mental, destacando la importancia de la visibilidad de estas experiencias.

J Balvin

El cantante colombiano ha hablado públicamente sobre episodios de ansiedad y depresión, incluso en momentos de gran éxito internacional.

Balvin ha señalado que muchas personas creen que la fama elimina los problemas emocionales, y su objetivo al compartir su experiencia es mostrar que buscar ayuda profesional es crucial.

“Puede parecer que nuestra vida es perfecta, pero eso no es real. Todos somos humanos, todos pasamos por cosas. Mi consejo: no te lo guardes. Cuando lidias con la ansiedad o la depresión, puedes sentirte solo o como una carga, pero no es así. Quienes te quieren, quieren ayudarte, así que dales una oportunidad”, expresó en una entrevista para Men’s Health en 2025.

Camila Cabello

La cantante cubano-mexicana reveló para ABC News que durante años vivió ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). En un ensayo publicado durante el mes de Concienciación sobre la Salud Mental en 2020, explicó que estos problemas le provocaban insomnio, dolores de cabeza y pensamientos obsesivos.

“Recuerdo a mi madre y yo en una habitación de hotel leyendo libros sobre el TOC porque estaba desesperada por encontrar alivio. Yo experimentaba lo que parecía una ansiedad constante, inquebrantable e implacable que hacía que el día a día fuera dolorosamente difícil”, indicó.

Cabello decidió compartir su experiencia para contribuir a normalizar las conversaciones sobre salud mental, al igual que ocurre con las enfermedades físicas.

Demi Lovato

La actriz y cantante se ha consolidado como una de las voces latinas más visibles en temas de salud mental durante más de una década.

La artista ha hablado sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y trastornos alimentarios. “Pasé tantos años luchando y no sabía por qué lidiaba de cierta manera con la depresión en momentos tan bajos, cuando aparentemente tenía ante a mí un mundo lleno de oportunidades”, dijo en una entrevista para Billboard.

Su activismo incluye colaboraciones con campañas de sensibilización y organizaciones que buscan reducir el estigma en torno a los trastornos mentales.

Karol G

La cantante colombiana ha abordado públicamente momentos de ansiedad y la presión de mantener una carrera internacional.

Su enfoque se centra en el autocuidado y el equilibrio emocional, reconociendo que el éxito profesional no elimina los desafíos mentales.

“Si no lo gestionas, te puede poner en una posición mental de superioridad que te aleja de la música, de la gente, de la familia”, expresó la compositora en una entrevista para Vogue España.

Karol G también ha compartido que priorizar la salud mental es tan importante como cuidar el bienestar físico, conectando especialmente con jóvenes que siguen su trayectoria.

La importancia de hablar de sobre la salud mental

Es sin duda bienvenido que la conversación sobre salud mental se haya trasladado a espacios más cotidianos como redes sociales, entrevistas y podcasts. Esto ha permitido que el tema deje de estar limitado a entornos clínicos y se hable con más naturalidad en la vida diaria.

Los testimonios públicos han ayudado a visibilizar el tema, lo cual ha sido un gran avance para romper el hielo en la necesidad de prestar atención al propio estado de salud mental. Han permitido que muchas personas se sientan más cómodas al hablar de lo que viven y consideren la posibilidad de buscar ayuda sin miedo al estigma.

Aun así, los especialistas insisten en que la información en internet debe contrastarse con fuentes médicas y que la evaluación profesional sigue siendo necesaria para cualquier diagnóstico o tratamiento.

Reconocer cuándo se necesita apoyo profesional y acudir a especialistas capacitados sigue siendo un paso clave en cualquier proceso de atención.

El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) de Estados Unidos recomienda prestar atención a señales que pueden estar relacionadas con depresión u otros trastornos del estado de ánimo.

Entre los principales síntomas a los que se debe prestar atención se encuentran:

La presencia de tristeza prolongada o sensación de vacío emocional durante varios días o semanas seguidas

Cambios en el estado de ánimo que afectan la vida cotidiana y las relaciones personales

Cansancio constante o falta de energía incluso después de descansar

Dificultad para concentrarse, tomar decisiones o mantener rutinas diarias básicas

Pérdida de interés en actividades que antes resultaban agradables

Alteraciones en el sueño o el apetito sin una causa física aparente

Sentimientos de desesperanza, irritabilidad o desconexión emocional

Más información oficial y recursos de ayuda pueden consultarse en el sitio del NIMH:https://www.nimh.nih.gov/health/find-help.

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