Series y telenovelas mexicanas en Estados Unidos: estas son las más vistas en Netflix, Univisión y Telemundo en junio

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Kate del Castillo. Foto: Archivo UNOTV

Las producciones mexicanas siguen dominando las pantallas de millones de hispanos en Estados Unidos. Mientras algunos espectadores siguen cada noche las historias que transmite la televisión abierta, otros prefieren ver capítulos completos en plataformas de streaming cuando tienen tiempo disponible.

Te dejamos algunas de nuestras opciones favoritas en las clásicas cadenas de Univision y Telemundo, y también de Netflix, que apuesta por producciones mexicanas que mezclan drama, romance, acción y suspenso.

Las tres telenovelas mexicanas más vistas en Netflix

1. “Rosario Tijeras”

La quinta temporada de Rosario Tijeras se perfila como la principal apuesta mexicana de Netflix durante junio.

La serie protagonizada por Bárbara de Regil regresó el 10 de junio con nuevos episodios y continúa siendo una de las producciones latinoamericanas más exitosas de la plataforma.

La trama sigue combinando acción, romance y conflictos criminales, elementos que han convertido a la producción en una de las favoritas del público hispano tanto en México como en Estados Unidos.

2. “Madre de alquiler”

Aunque no es un estreno reciente, la producción continúa figurando entre las telenovelas mexicanas más vistas por los usuarios hispanos de Netflix gracias a su historia centrada en una mujer que busca recuperar a los hijos que le fueron arrebatados años atrás.

Su mezcla de drama familiar, secretos y venganza la mantiene entre las opciones más recomendadas dentro del catálogo latinoamericano.

3. “Perfil falso”

La serie continúa atrayendo espectadores interesados en historias cargadas de romance, engaños y giros inesperados. Aunque se presenta como una serie, su estructura narrativa recuerda a las telenovelas tradicionales que durante décadas dominaron la televisión mexicana.

Las tres telenovelas más vistas en Univision

1. “Mi Verdad Oculta”

La producción de TelevisaUnivisión protagonizada por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de Univision. Su estreno en 2025 reunió más de dos millones de espectadores.

La historia sigue a una mujer que regresa para buscar justicia por un hecho ocurrido años atrás, pero termina enfrentando situaciones que cambian por completo sus planes.

2. “Mi Rival”

La telenovela cerró recientemente su emisión con cifras destacadas. El episodio final alcanzó 2,2 millones de espectadores y se ubicó entre los programas más vistos de la televisión hispana en Estados Unidos.

Durante toda su emisión se mantuvo entre los dramas más exitosos de Univision y ayudó a consolidar el liderazgo de la cadena frente a Telemundo.

3. “Hermanas, un amor compartido”

Hermanas, un amor compartido sigue la historia de Rebeca y Mónica, dos hermanas cuya relación se ve marcada por un giro dramático cuando una de ellas pierde la oportunidad de criar a su hija tras ser acusada injustamente.

La telenovela está protagonizada por Danna García y Adriana Louvier, acompañadas por un elenco que incluye a Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui.

Según datos de TelevisaUnivisión, la producción se ubicó junto a Mi Verdad Oculta y Mi Rival entre las telenovelas con mejor desempeño entre adultos jóvenes y la audiencia hispana en Estados Unidos. Además, la historia continúa en emisión a través de Univision y la plataforma ViX.

Las tres producciones mexicanas que dominan Telemundo

1. “La Reina del Sur“

La historia protagonizada por Kate del Castillo sigue siendo uno de los mayores referentes de Telemundo.

La Reina del Sur cuenta la historia de Teresa Mendoza, una joven mexicana que se ve obligada a huir de su país tras el asesinato de su pareja, un piloto vinculado al narcotráfico

Años después de su estreno, continúa atrayendo espectadores y aparece con frecuencia entre las producciones más comentadas por los seguidores de las telenovelas.

2. “El Señor de los Cielos“

El Señor de los Cielos narra la historia de Aurelio Casillas, un poderoso narcotraficante conocido por utilizar una flota de aviones para transportar droga entre distintos países.

Interpretado por Rafael Amaya, el personaje se convirtió en uno de los más populares de la televisión hispana gracias a una trama que combina acción, crimen, traiciones y disputas por el poder.

A más de una década de su estreno, la serie sigue siendo una de las producciones más exitosas y reconocidas de Telemundo. Su actualidad está marcada por el próximo estreno de la décima y última temporada, programada para julio, que pondrá fin a una de las franquicias más longevas de la televisión en español.

3. “Dinastía Casillas“

La nueva etapa del universo creado alrededor de El Señor de los Cielos ha generado expectativa entre los seguidores de la franquicia, especialmente por el regreso de personajes históricos de la historia.

En conjunto, este tipo de producciones confirman la vigencia del drama televisivo en la audiencia hispana de Estados Unidos, donde las historias cargadas de conflicto, emoción y personajes de largo recorrido siguen generando altos niveles de conexión con el público.

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