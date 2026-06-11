Venezolanos en EE.UU. 2026: el TPS sigue válido por orden judicial pero la Corte Suprema decide en julio — lo que deben hacer ahora mismo

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El próximo 2 de octubre vence el TPS para este grupo. Foto: Cuartoscuro

La situación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para venezolanos en Estados Unidos es una de las más complejas del sistema migratorio actual. Y es que aunque miles ya perdieron esa protección, hay un grupo específico que aún la conserva, respaldado por una orden judicial que enfrenta su prueba definitiva en los próximos meses.

La administración Trump terminó las dos designaciones de TPS para Venezuela, la de 2021 el 7 de noviembre de 2025 y la de 2023 el 3 de octubre del mismo año. Esto tras una orden de emergencia de la Corte Suprema que suspendió la protección temporal que un juez federal había restaurado. Sin embargo, un grupo reducido conserva protección vigente como resultado de una orden judicial separada: quienes recibieron documentos antes del 5 de febrero de 2025.

Quiénes son los venezolanos que aún tienen TPS válido

Según la guía oficial del USCIS, conservan protección activa los venezolanos que recibieron documentos relacionados con el TPS, ya sea un Documento de Autorización de Empleo (EAD), un Formulario I-797 o un Formulario I-94, en o antes del 5 de febrero de 2025, y cuya fecha de vencimiento indica el 2 de octubre de 2026.

Esta protección deriva de una orden específica del juez del Distrito Norte de California emitida el 30 de mayo de 2025. En ella se preservó los derechos de quienes recibieron esos documentos antes de que DHS anunciara la terminación.

Para saber si se está en este grupo, hay que revisar físicamente los documentos. Si el EAD tiene una fecha de expiración del 2 de octubre de 2026 y fue emitido antes del 5 de febrero de 2025, la protección sigue en pie. Si el documento tiene fechas anteriores y no se recibió una extensión automática que lo lleve al 2 de octubre de 2026, el TPS ya terminó.

Hay también un escenario adicional que algunos beneficiarios desconocen. Quienes presentaron a tiempo una renovación del EAD (Formulario I-765) antes de que venciera su documento existente pueden tener una extensión automática de hasta 540 días contados desde la fecha de vencimiento impresa en su tarjeta. Para demostrarlo ante un empleador se necesita el EAD vencido más el aviso de recibo del USCIS (Formulario I-797) que confirma que la renovación fue recibida.

Trump terminó las designaciones TPS para Venezuela en 2025. Foto: AFP

Qué protecciones tienen y qué opciones pueden explorar

Mientras el TPS esté vigente, los beneficiarios en este grupo conservan dos derechos fundamentales: autorización legal para trabajar en EE.UU. y protección contra la deportación. El TPS no otorga un camino directo hacia la residencia permanente ni hacia la ciudadanía, pero sí proporciona estabilidad legal mientras los titulares exploran otras opciones migratorias.

Para quienes tienen TPS vigente hasta octubre de 2026 y quieren prepararse ante la posibilidad de que la protección no se extienda, estas son las principales alternativas legales que pueden evaluarse con un abogado de inmigración, según el despacho Ilabaca Law y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes:

Asilo: quienes tienen un temor fundado de persecución en Venezuela pueden presentar una solicitud de asilo. En general debe hacerse dentro del primer año de la última entrada al país, aunque existen excepciones por cambio de circunstancias que podrían aplicar dado el deterioro continuo de la situación en Venezuela.

quienes tienen un temor fundado de persecución en Venezuela pueden presentar una solicitud de asilo. En general debe hacerse dentro del primer año de la última entrada al país, aunque existen excepciones por cambio de circunstancias que podrían aplicar dado el deterioro continuo de la situación en Venezuela. Retención de remoción o Convención Contra la Tortura: si se inician procedimientos de deportación, se puede solicitar estas formas de protección ante un juez de inmigración, sin el límite de un año que aplica al asilo.

si se inician procedimientos de deportación, se puede solicitar estas formas de protección ante un juez de inmigración, sin el límite de un año que aplica al asilo. Peticiones familiares: si existe un cónyuge, padre o hijo mayor de 21 años con ciudadanía americana o residencia permanente, esa persona puede presentar una petición I-130 en nombre del venezolano.

si existe un cónyuge, padre o hijo mayor de 21 años con ciudadanía americana o residencia permanente, esa persona puede presentar una petición I-130 en nombre del venezolano. Cancelación de remoción: para quienes llevan al menos 10 años de presencia continua en EE.UU., tienen buena conducta moral y pueden demostrar que su deportación causaría un daño extremo e inusual a un familiar ciudadano o residente permanente.

El juicio que podría cambiarlo todo

El 29 de abril de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales en dos casos consolidados: Trump v. Miot, sobre el TPS de Haití, y Mullin v. Dahlia Doe, sobre el de Siria. Pero aunque ninguno de los dos involucra directamente a Venezuela, su fallo, que se espera antes de que finalice junio o en los primeros días de julio, podría tener consecuencias directas e inmediatas sobre todos los venezolanos con TPS.

Según expertos, la pregunta central que la Corte debe responder es si el Poder Ejecutivo tiene autoridad legal para terminar unilateralmente el TPS y si esas decisiones pueden ser revisadas por los tribunales. Si la Corte falla a favor de los titulares del TPS, la suspensión que en octubre de 2025 permitió que las terminaciones venezolanas entraran en vigor podría levantarse, reabriendo la posibilidad de que el fallo del Noveno Circuito que declaró ilegales esas terminaciones recupere efecto.

Si la Corte falla a favor del gobierno, las terminaciones de TPS quedarán respaldadas de forma permanente y el litigio activo en los tribunales inferiores perdería su sustento. Según CNN, las señales que dejaron los argumentos orales de abril sugieren que la mayoría de los jueces podría inclinarse hacia la posición del gobierno, aunque una decisión formal aún no ha sido emitida.

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