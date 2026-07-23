¿Casarse con un militar en EE. UU.? Estos son los beneficios a los que podrías acceder

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Casarse con un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puede representar mucho más que un cambio en el estado civil. Dependiendo de la situación del militar, el matrimonio también puede abrir la puerta a distintos programas federales destinados a apoyar a las familias militares.

De acuerdo con el portal oficial Military OneSource, los cónyuges elegibles pueden acceder a beneficios relacionados con atención médica, educación, vivienda y otros servicios administrados por el Departamento de Defensa.

No obstante, la disponibilidad de estos programas depende de factores como el tipo de servicio del militar, su situación laboral y el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades.

Además, casarse con un militar no significa que los beneficios comiencen de inmediato. En la mayoría de los casos, el matrimonio debe registrarse oficialmente para que el cónyuge pueda ser reconocido como dependiente dentro del sistema del Departamento de Defensa.

¿Qué beneficios puedes obtener al casarte con un militar en Estados Unidos?

Según Military OneSource, las familias militares pueden acceder a distintos programas creados para brindar apoyo durante la carrera del integrante de las Fuerzas Armadas.

Entre los beneficios más comunes se encuentran:

Cobertura médica mediante TRICARE

Acceso a commissaries y exchanges militares

Programas educativos para familiares

Posibles beneficios relacionados con vivienda

Acceso a instalaciones y servicios militares

Algunos beneficios para sobrevivientes, cuando corresponda

No todos los matrimonios califican automáticamente para cada uno de estos programas. La elegibilidad depende del componente militar al que pertenezca el miembro del servicio (activo, Reserva o retirado), así como de las normas vigentes para cada beneficio.

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¿Cómo funciona el seguro médico TRICARE para los cónyuges?

Uno de los beneficios más importantes es el acceso al sistema de salud TRICARE.

De acuerdo con el portal oficial de TRICARE, los cónyuges elegibles pueden inscribirse en este programa una vez que el matrimonio haya sido registrado correctamente en el Defense Enrollment Eligibility Reporting System (DEERS), la base de datos utilizada por el Departamento de Defensa para administrar los beneficios de los familiares.

TRICARE ofrece diferentes planes de salud que varían según el lugar donde viva la familia, el tipo de servicio del militar y otros factores administrativos.

La cobertura puede incluir consultas médicas, atención hospitalaria, servicios preventivos, atención durante el embarazo, medicamentos recetados y otros tratamientos contemplados dentro del programa.

El portal oficial también explica que, tras el matrimonio, existe un periodo especial de inscripción para elegir o modificar el plan de salud disponible.

¿Qué sucede con la ayuda para vivienda?

Otro de los beneficios que pueden cambiar después del matrimonio está relacionado con la vivienda.

Según Military OneSource, los militares que reúnen los requisitos pueden recibir la Basic Allowance for Housing (BAH), una asignación destinada a ayudar a cubrir los gastos de alojamiento cuando no residen en instalaciones militares.

El matrimonio puede modificar el monto de esa asignación porque el Departamento de Defensa toma en consideración la existencia de dependientes y el lugar donde se encuentre destinado el militar.

No obstante, la BAH no constituye un beneficio independiente para el cónyuge. La asignación continúa siendo administrada por el miembro del servicio y su monto depende de factores como el rango militar, el código postal del destino y la composición familiar.

¿Los cónyuges pueden comprar en tiendas militares?

Sí, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Departamento de Defensa.

Military OneSource explica que los familiares registrados en DEERS pueden obtener una identificación militar que les permite acceder a los commissaries, donde se venden alimentos, y a los exchanges, establecimientos comerciales administrados por las Fuerzas Armadas.

Estos establecimientos suelen ofrecer productos con precios preferenciales y, en muchos casos, sin algunos impuestos estatales, lo que representa un ahorro para muchas familias militares.

Para utilizar estos servicios, el cónyuge debe contar con la identificación correspondiente emitida después del registro oficial como dependiente.

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