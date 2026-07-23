Medicamentos en la frontera de EE. UU.: cómo demostrar que son de uso personal

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Ingresar a Estados Unidos con medicamentos para uso personal es una práctica común entre millones de viajeros. Sin embargo, las autoridades fronterizas pueden revisar los fármacos durante una inspección para verificar que cumplen con la normativa sanitaria y aduanera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) permiten el ingreso de muchos medicamentos destinados al tratamiento personal.

No obstante, la CBP recomienda transportarlos de forma que sea posible identificar fácilmente su contenido y demostrar que están destinados al uso del viajero.

No seguir estas recomendaciones no significa automáticamente que una persona haya cometido una infracción, pero sí puede generar preguntas adicionales, retrasos durante la inspección o incluso el decomiso de algunos productos cuando no cumplen con las normas aplicables.

¿Qué medicamentos personales puedes ingresar a Estados Unidos?

En términos generales, la FDA permite ingresar medicamentos destinados al tratamiento personal, siempre que su uso esté justificado y no existan restricciones específicas para el producto.

Esto incluye tanto medicamentos recetados como algunos de venta libre, aunque los oficiales de la CBP pueden solicitar información adicional durante una inspección.

Entre los productos que normalmente pueden transportarse para uso personal se encuentran:

Medicamentos con receta médica

Medicamentos de venta libre

Insulina

Inhaladores

Tratamientos para enfermedades crónicas

Vitaminas y suplementos personales

Si el medicamento contiene sustancias controladas o está sujeto a restricciones especiales, las autoridades pueden realizar verificaciones adicionales antes de autorizar su ingreso.

¿Cómo debes empacar los medicamentos para evitar problemas?

La forma en que transportas los medicamentos puede facilitar una inspección y reducir el riesgo de inconvenientes.

Tanto la FDA como la CBP recomiendan conservar los tratamientos en sus envases originales, con etiquetas legibles que permitan identificar el nombre del paciente, el medicamento y la dosis prescrita.

También aconsejan evitar mezclar pastillas de distintos tratamientos en un mismo recipiente y llevar únicamente la cantidad necesaria para la duración del viaje.

Si todavía tienes dudas sobre dónde llevar los medicamentos al viajar a Estados Unidos, la recomendación general es mantener los tratamientos esenciales en el equipaje de mano para tenerlos disponibles durante el vuelo y evitar inconvenientes si el equipaje facturado se retrasa o se extravía.

¿Qué medicamentos suelen recibir mayor atención en la frontera?

Algunos tratamientos suelen estar sujetos a controles más estrictos debido a que contienen sustancias reguladas por la legislación estadounidense.

Es el caso de determinados opioides, analgésicos narcóticos, medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), sedantes y algunos fármacos psiquiátricos.

En determinados casos también conviene verificar previamente qué antibióticos puedes ingresar a Estados Unidos, ya que algunos productos pueden requerir documentación adicional dependiendo de su composición.

¿Necesitas llevar la receta médica al pasar la aduana de Estados Unidos?

La normativa estadounidense no exige que todos los medicamentos vayan acompañados de una receta. No obstante, disponer de una copia puede facilitar el proceso cuando se trata de medicamentos controlados, tratamientos poco comunes o cantidades superiores a las habituales para un viaje.

Lo ideal es que la receta incluya:

Nombre del paciente

Nombre genérico del medicamento

Dosis

Datos del médico tratante

Si está disponible en inglés puede agilizar la revisión, aunque no constituye un requisito obligatorio.

¿Cuánta cantidad de medicamentos puedes ingresar?

La FDA explica que, en muchos casos, los medicamentos destinados al uso personal suelen limitarse a un suministro razonable para el tratamiento, que con frecuencia no supera los 90 días. Sin embargo, la cantidad permitida puede variar dependiendo del medicamento y de las circunstancias del viaje.

Durante una inspección, las autoridades también pueden considerar la duración de la estancia, el tipo de tratamiento, la naturaleza del medicamento y la documentación presentada por el viajero.

Si el oficial considera que la cantidad transportada excede lo razonable para un uso personal, puede solicitar información adicional antes de permitir el ingreso.

¿Cómo reducir el riesgo de problemas al ingresar a Estados Unidos con medicamentos?

Antes del viaje conviene revisar que todos los medicamentos estén correctamente identificados y llevar únicamente la cantidad necesaria para el tratamiento.

También resulta recomendable conservar la receta médica cuando el medicamento sea controlado o poco habitual y verificar con anticipación si existe alguna restricción específica para el producto que se pretende ingresar.

Seguir estas medidas no garantiza que no exista una inspección, pero sí facilita que las autoridades puedan comprobar rápidamente que los medicamentos corresponden a un tratamiento personal y no a una importación con fines comerciales.

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