Ola de calor en Nueva York: 53 piscinas públicas gratis abiertas hasta septiembre

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Piscinas públicas en NY. Foto creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

La ola de calor en Estados Unidos volverá a sentirse con fuerza en Nueva York durante esta semana. La ciudad mantiene abiertas 53 piscinas públicas al aire libre hasta septiembre, una alternativa gratuita para familias latinas, trabajadores y adultos mayores que buscan escapar del calor extremo sin gastar dinero.

Hay algo profundamente neoyorquino en ver a medio barrio haciendo fila bajo el sol para entrar a una piscina pública. No es glamour. Es supervivencia urbana. Y cuando el termómetro supera los 90 °F, refrescarse deja de ser un capricho.

Desde el 27 de junio y hasta el 13 de septiembre, las piscinas de NYC Parks funcionan en los cinco boroughs con un horario fijo: 11:00 a.m. a 7:00 p.m., con cierre de 3:00 a 4:00 p.m. para limpieza. Durante emergencias por calor extremo, las piscinas olímpicas e intermedias pueden extender su servicio hasta las 8:30 p.m., según la ciudad.

¿Qué piscinas públicas gratuitas de Nueva York están abiertas durante la ola de calor?

La lista completa es larga, pero hay algunas que destacan por tamaño, ubicación y fácil acceso en subway.

Manhattan

Asser Levy Pool

Asser Levy Place y East 23rd Street

Frederick Douglass Pool

Amsterdam Avenue y calles 100-102

Highbridge Pool

Amsterdam Avenue y West 173rd Street

Brooklyn

McCarren Park Pool

Williamsburg / Greenpoint

Sunset Park Pool

7th Avenue entre calles 41 y 44

Red Hook Pool

Bay y Henry Streets

Queens

Astoria Pool

19th Street y 23rd Drive

Windmuller Pool

54th Street y 39th Road

Marie Curie Park Pool

211th Street y 46th Avenue

Bronx

Crotona Pool

173rd Street y Fulton Avenue

Van Cortlandt Pool

West 242nd Street y Broadway

Mapes Pool

East 180th Street

Staten Island

Tottenville Pool

Hyland Boulevard y Joline Avenue

West Brighton Pool

Henderson Avenue

Lyons Pool

Pier 6 y Victory Boulevard

La lista completa está disponible en el portal oficial de NYC Parks.

¿Qué necesitas llevar para entrar a las piscinas públicas de Nueva York?

Aquí viene la parte que muchos descubren demasiado tarde. Las reglas son estrictas y el personal las revisa en la entrada.

Debes llevar:

Traje de baño con forro de malla intacto

Candado resistente para los casilleros

Chanclas o calzado acuático

Protector solar y toalla

No te dejarán entrar con:

Camisetas de colores o con estampados

Ropa de calle

Tenis deportivos

Bolsos grandes dentro de la zona de piscina

Si vas con bebés, necesitan pañales de natación. Parece un detalle menor, pero es una de las razones más comunes por las que las familias tienen que regresar a casa.

¿Qué piscinas indoor siguen funcionando todo el año?

Además de las piscinas al aire libre, Nueva York mantiene 12 piscinas cubiertas abiertas durante todo el año.

Gratis hasta los 24 años

$150 al año para adultos de 25 a 61 años

$25 al año para mayores de 62, veteranos y personas con discapacidad

10% de descuento si tienes una tarjeta IDNYC válida

La ciudad también ofrece clases de natación gratuitas para niños, bebés y adultos mayores.

¿Cómo protegerte durante la ola de calor en Estados Unidos?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que el índice de calor puede superar ampliamente la temperatura real. La recomendación es simple:

Llega antes de las 11:00 a.m.

Lleva una botella de agua reutilizable

Reaplica protector solar cada dos horas

Evita permanecer en fila bajo el sol durante mucho tiempo

Consulta el pronóstico en weather.gov o en la página de NBC News Weather antes de salir

Hay un detalle que es importante para la comunidad latina: muchas de estas piscinas están en barrios donde después puedes encontrar comida económica y familiar. Sunset Park, Jackson Heights o el Bronx ofrecen desde pupusas hasta arepas y bodegas con sándwiches fríos. En una ciudad donde todo parece costar más cada verano, poder pasar el día en una piscina gratuita y comer sin vaciar la cartera sigue siendo una pequeña victoria cotidiana.

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