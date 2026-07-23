Corte le cierra la puerta a miles de estudiantes indocumentados en Texas: cómo los afecta la decisión

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Deberán pagar la tarifa completa que es de más de 50 dólares por crédito. Foto: AFP

Una Corte federal de apelaciones cerró la última puerta legal que tenían miles de estudiantes indocumentados en Texas para recuperar el derecho a pagar colegiatura como cualquier residente del estado.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito falló, el pasado 9 de julio, por dos votos contra uno, en contra de un grupo de alumnos, una organización defensora de inmigrantes y un colegio comunitario que pedían intervenir en el caso para defender la ley.

El documento, firmado por el juez Jerry Smith y publicado por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, confirma que la Texas Dream Act sigue sin poder aplicarse en ninguna universidad pública del estado.

La medida no representa una prohibición nueva. La colegiatura estatal para estudiantes sin papeles ya estaba congelada desde junio de 2025, cuando el gobierno federal demandó a Texas y el entonces fiscal general, Ken Paxton, aceptó no defender la norma ante el juez.

Lo que resolvió el Quinto Circuito fue negarle a los estudiantes la posibilidad de pelear esa decisión dentro del mismo expediente. Todavía no está claro si les queda algún otro camino legal para revertirla.

¿Qué argumentó la corte para dejar la ley sin efecto?

La Texas Dream Act llevaba casi 25 años en vigor cuando fue bloqueada, de acuerdo con reportó el Texas Tribune. Firmada en 2001 por el entonces gobernador republicano Rick Perry, permitía que estudiantes sin estatus migratorio legal pagaran la misma colegiatura que los residentes de Texas, siempre que cumplieran ciertos requisitos académicos.

La demanda del gobierno federal argumentó que ese beneficio violaba una ley federal de 1996, la cual prohíbe a los estados dar ventajas educativas a personas sin papeles si esas mismas ventajas no están disponibles para cualquier ciudadano estadounidense, sin importar en qué estado viva.

Según ese mismo reportaje del Texas Tribune, para calificar los estudiantes debían cumplir con:

Haber egresado de una preparatoria en Texas o contar con un diploma equivalente obtenido en el estado.

Haber vivido en Texas al menos 3 años antes de graduarse de preparatoria.

Firmar una carta en la que se comprometían a solicitar la residencia permanente en cuanto fueran elegibles.

El panel, integrado por tres jueces, coincidió en que la ley de Texas entraba en conflicto directo con esa norma federal. La mayoría, formada por Smith y el juez Don Willett, sostuvo que los estudiantes, la organización La Unión del Pueblo Entero y el Colegio Comunitario de Austin no lograron demostrar que su defensa de la ley tuviera bases legales sólidas para participar en el juicio, según el mismo fallo. La jueza Irma Carrillo Ramírez fue la única voz disidente en la votación.

Texas and the Trump DOJ just secured another major victory for the rule of law.



The Fifth Circuit upheld the END of in-state tuition for illegal immigrants in Texas. https://t.co/AW35SAzrRO — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 9, 2026

¿A quiénes afecta el fallo y qué sigue ahora?

La Texas Dream Act había beneficiado a más de 57 mil estudiantes en Texas desde que entró en vigor, según los documentos que sus propios abogados presentaron ante la corte y que recogió el Texas Tribune. Sin el estatus de residente, esos alumnos deben pagar la tarifa completa que se cobra a quienes vienen de fuera del estado, muy por encima de los 50 dólares por hora crédito que pagan los residentes texanos.

De acuerdo con KUT, la estación de NPR en Austin, la colegiatura de un estudiante de la Universidad de Texas en Austin podría pasar de 11 mil a 22 mil 500 dólares al año tras perder el estatus de residente.

El gobernador Greg Abbott celebró la decisión en su cuenta de X y la calificó como “otra gran victoria para el estado de derecho”. La organización Texas Civil Rights Project, que representó a parte de los estudiantes, dijo estar “sumamente decepcionada” con el resultado, según Spectrum News.

Su presidenta, Rochelle Garza, señaló que durante casi 25 años el estado entendió que invertir en todos los alumnos era invertir en su propio futuro económico.

¿Qué sigue para los estudiantes inmigrantes en Texas?

El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educacional, conocido como MALDEF, representó a otro grupo de estudiantes en Estados Unidos y adelantó que buscará una nueva revisión ante instancias federales superiores.

Su presidente, Thomas Saenz, calificó el fallo como una de las mayores tragedias judiciales de los últimos años y advirtió que el caso todavía no está cerrado. Mientras tanto, las universidades públicas de Texas deben seguir cobrando la tarifa de no residente a los estudiantes sin estatus legal, tal como lo han hecho desde mediados de 2025.

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