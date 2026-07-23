Buena noticia para inmigrantes en Virginia: la licencia de conducir ahora dura más tiempo

GENERANDO AUDIO...

La tarjeta de privilegio ahora tiene una vigencia de entre 5 y 8 años. Foto: AFP

El estado de Virginia extendió la vigencia de la tarjeta de privilegio de manejo, el documento que permite conducir de forma legal a las personas sin estatus migratorio regular que viven en el estado.

Desde el 1 de julio, la tarjeta dejó de renovarse cada 2 años y ahora tiene una vigencia de entre 5 y 8 años, la misma que aplica para las licencias de conducir estándar. El cambio ya quedó incorporado al Código de Virginia, en el artículo que regula específicamente estas tarjetas.

La actualización busca que los inmigrantes no tengan que volver al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) con tanta frecuencia sólo para renovar su documento. Sin embargo, el beneficio no llega de manera automática para quien ya tiene una tarjeta vigente. La nueva vigencia solo se aplica a partir de la próxima renovación o reemplazo de cada tarjeta, según el propio texto de la ley.

¿Qué cambió exactamente y desde cuándo?

La medida llegó a través de dos proyectos de ley idénticos, identificados como HB911 y SB446, que la Asamblea General de Virginia aprobó durante la sesión de 2026. El primero fue impulsado principalmente por el delegado demócrata Alfonso López, y ambos pasaron con votaciones divididas, 60 votos a favor y 34 en contra en la Cámara de Delegados, y 21 a favor y 19 en contra en el Senado.

La gobernadora Abigail Spanberger firmó ambas leyes el 13 de abril, con entrada en vigor fijada para el 1 de julio, de acuerdo con el expediente oficial de la Asamblea General.

Hey Virginia, this Vehicle Theft Prevention Month, rememeber… high-tech vehicles can be targeted by thieves too! Act now:



🚘 Park in well-lit areas.

🔒 Always close and lock all doors and windows — even in your garage.

🔑 Keep all your keys in a safe place.#TheftPrevention pic.twitter.com/ZJK9oSyAhi — VirginiaDMV (@VirginiaDMV) July 20, 2026

La tarjeta de privilegio de manejo se creó apenas en 2020 y, desde entonces, exigía una renovación cada 2 años, un trámite que implicaba pagar de nuevo la cuota y presentarse otra vez en persona.

Para obtener una por primera vez, un inmigrante debe cumplir con lo siguiente:

Haber reportado ingresos de fuentes de Virginia, o figurar como dependiente en una declaración de impuestos presentada en el estado durante los últimos 12 meses

No tener la licencia de conducir suspendida o revocada en Virginia ni en ningún otro estado

No estar obligado a presentar prueba de presencia legal en el país, ya que la tarjeta fue diseñada específicamente para quienes no cuentan con estatus migratorio regular

Sobre el costo, esta tienen un precio de 50 dólares por la tarjeta de privilegio de manejo original, y otros 50 dólares por cada renovación. Si se trata de una tarjeta combinada con permiso de aprendizaje, la cuota es de 53 dólares.

¿A quién beneficia el cambio y qué falta por resolver?

El cambio forma parte de un paquete más amplio de leyes migratorias que la Asamblea General aprobó este año, entre ellas restricciones a los acuerdos entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con The Commonwealth Institute.

La misma organización documentó que, antes de este año, los titulares de la tarjeta debían regresar al DMV con mucha más frecuencia que cualquier otro conductor del estado, lo que representaba un gasto adicional de tiempo y dinero.

Pese a lo anterior, la página oficial del DMV de Virginia sobre la tarjeta de privilegio de manejo aún describe la vigencia anterior de 2 años y no refleja el cambio aprobado por la Asamblea General, por lo que es importante confirmar directamente en una oficina del DMV cuántos años de vigencia corresponden a cada tarjeta nueva o renovada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.