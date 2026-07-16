El cheque del Seguro Social podría subir 74 dólares mensuales en 2027

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Ese incremento, sin embargo, no está garantizado todavía. Foto: AFP

El cheque promedio del Seguro Social podría subir cerca de 74 dólares al mes a partir de enero de 2027, según la proyección más reciente de The Senior CitizensLeague, organización que da seguimiento mes con mes a la inflación y su efecto sobre los beneficios de los adultos mayores.

La cifra surge de aplicar un ajuste de 3.8% al pago promedio de mil 938 dólares que recibieron los beneficiarios en junio pasado. Ese porcentaje se mantuvo igual al del mes anterior, aunque en mayo la propia organización había calculado un 3.9%.

Ese incremento, sin embargo, no está garantizado todavía. La cifra que llegará realmente a los cheques de millones de personas beneficiarias depende de los reportes de inflación de julio, agosto y septiembre, que la Administración del Seguro Social todavía no conoce por completo.

¿Cómo se calcula el aumento del Seguro Social cada año?

La Administración del Seguro Social no negocia ni decide el ajuste de forma discrecional. El aumento anual por costo de vida —conocido como COLA, por sus siglas en inglés— se calcula comparando el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina del tercer trimestre del año con el mismo periodo del año anterior, tal como lo establece la ley que rige el programa.

Ese índice, conocido como CPI-W, lo calcula cada mes el Buró de Estadísticas Laborales, la misma dependencia que reportó en julio que la inflación anual bajó a 3.5%, muy por debajo del 4.2% registrado apenas en mayo.

La desaceleración fue mayor a la que esperaban los analistas, que proyectaban 3.9% para junio, de acuerdo con CBS News. Esa caída en los precios fue justamente la que movió a la baja algunas de las proyecciones para 2027, aunque no todas coincidieron en la misma cifra.

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Los cambios en el aumento del Seguro Social

La organización AARP, por su parte, calculó un aumento más moderado, de 3.6%, frente al 3.8% que proyecta The Senior Citizens League. De aplicarse ese rango completo, el cheque promedio de las personas ya jubiladas subiría entre 75 y 79 dólares al mes, hasta unos 2 mil 149 dólares en el escenario más alto, de acuerdo con el análisis que hizo CBS News con datos de la Administración del Seguro Social.

Alex Moore, estadístico de The Senior Citizens League, fue más allá al explicar que “la inflación está bastante inestable en este momento”. Esa frase resume bien por qué ninguna de las proyecciones actuales puede darse por definitiva.

El ajuste, en caso de confirmarse en octubre, no llegaría solo a las personas jubiladas. También se aplicaría a:

Personas con discapacidad que reciben beneficios por incapacidad (SSDI)

Viudas, viudos e hijos que reciben beneficios de sobreviviente

Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo pago sube con el mismo porcentaje

¿Cuándo se sabrá la cifra final del aumento?

La Administración del Seguro Social anunciará el ajuste oficial de 2027 el 14 de octubre, una vez que se publique el reporte de inflación de septiembre, de acuerdo con AARP. Ese es el mismo procedimiento que se siguió el año pasado, cuando el aumento vigente desde enero de 2026 quedó fijado en 2.8%, un punto porcentual por debajo de lo que reclaman ahora las principales organizaciones de defensa de personas mayores.

Para The Senior Citizens League, incluso un ajuste de 3.8% se quedaría corto frente a lo que realmente gastan los adultos mayores. Según una encuesta propia realizada en junio, 89% de las personas consultadas consideró que el aumento de 2.8% aplicado este año fue insuficiente frente al costo real de vida.

La organización sostiene que los beneficios del Seguro Social han perdido casi 14% de su poder adquisitivo en la última década, porque el índice que usa el gobierno no refleja bien gastos como la salud, que pesan más en el presupuesto de las personas mayores.

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