Diarrea explosiva: el origen de la Cyclospora en EE.UU. y el caso Taco Bell

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

Un brote de Cyclospora en Estados Unidos ha encendido las alertas sanitarias por el sostenido aumento de casos.

Se trata de una infección intestinal que puede provocar diarrea intensa y prolongada.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que los casos confirmados desde el 1 de mayo pasaron de 843 a mil 645 entre el 9 y el 13 de julio.

El CDC también estima que hay más de 5 mil 100 reportes adicionales pendientes de análisis. La cifra es muy superior a los 249 casos registrados a estas alturas del año pasado.

Con corte al 13 de julio, se han reportado a los CDC casos desde cuatro estados: Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky.

La enfermedad es causada por un parásito llamado Cyclospora cayetanensis, que puede llegar al organismo a través de alimentos o agua contaminados.

El caso también generó atención por una investigación relacionada con la cadena de restaurantes Taco Bell, después de que algunas sucursales retiraran temporalmente ciertos ingredientes.

La cadena informó que retiró productos de manera voluntaria mientras las autoridades sanitarias revisan la posible relación con el brote.

State, local, and federal partners are working together to investigate a multi-state outbreak of the parasite Cyclospora. Investigations to identify sources of illness are ongoing. For the latest information, visit: https://t.co/dA79vo8m7q

CDC has also issued a Health Alert… pic.twitter.com/BdJwXtB5MC — CDC (@CDCgov) July 15, 2026

¿Qué se sabe del caso Taco Bell y el brote de Cyclospora?

La cadena entró en el radar público a inicios de julio, cuando sucursales del área de Detroit colocaron letreros en los que avisaban que no podían vender lechuga, cilantro, cebolla, pico de gallo ni guacamole “debido a un retiro nacional”.

Restaurantes en Texas hicieron lo mismo. Sin embargo, ni la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ni el Departamento de Agricultura (USDA) anunciaron un retiro de esos ingredientes.

El 14 de julio, The Washington Post reportó, citando a dos fuentes cercanas a la investigación, que autoridades sanitarias federales y estatales estaban indagando si los restaurantes de Taco Bell tuvieron algún papel en el brote.

La cadena respondió que “los funcionarios de salud pública no han confirmado un vínculo con Taco Bell ni con ningún ingrediente, proveedor, restaurante o minorista específico”.

Y precisaron que el retiro de ingredientes se limitó en sucursales selectas de manera voluntaria y temporal, como medida precautoria.

Las autoridades de Michigan, el estado más afectado, señalan la lechuga u otras verduras de hoja verde como posible vehículo.

Pero aclaran que no se puede descartar otro alimento y que no se ha identificado ningún tipo de producto, cultivador o proveedor.

Sin embargo, la cadena no ha sido señalada oficialmente como responsable del brote. Un dato clave: algunas de las personas infectadas no comieron en Taco Bell.

En paralelo, la FDA rastrea el origen de cebollas blancas y de rabo, pepinos y cilantro, y los CDC han revisado brotes vinculados a restaurantes de comida mexicana, una cadena de supermercados y un evento con servicio de banquetes.

Esto indica que la investigación continúa abierta y podría involucrar diferentes fuentes de contaminación.

¿Dónde se concentra el brote de Cyclospora en Estados Unidos?

Los primeros casos comenzaron a registrarse a finales de junio en Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky.

Posteriormente, otros estados reportaron infecciones, incluyendo Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Texas.

Michigan se convirtió en uno de los estados con mayor número de casos registrados.

Las autoridades estatales indicaron que investigan posibles vínculos con productos de hoja verde, aunque no existe una confirmación definitiva.

¿Qué es la Cyclospora y por qué causa diarrea intensa?

Los CDC definen la Cyclospora como una infección intestinal provocada por un parásito microscópico que afecta principalmente el sistema digestivo.

Su síntoma más característico es una diarrea frecuente que puede durar días o incluso semanas si no recibe tratamiento.

También puede provocar dolor abdominal, náuseas, cansancio, pérdida de apetito y reducción de peso.

A diferencia de otros microorganismos que causan enfermedades gastrointestinales, la Cyclospora no suele transmitirse directamente entre personas.

¿Qué alimentos pueden contener Cyclospora en Estados Unidos?

Los brotes anteriores investigados por las autoridades han sido relacionados con productos frescos consumidos sin cocción.

Entre los alimentos analizados aparecen la lechuga, el cilantro, la albahaca, los frutos rojos y los cebollines.

Estos ingredientes suelen formar parte de ensaladas, salsas, tacos, hamburguesas o guacamole.

Por eso, los especialistas los consideran difíciles de rastrear, ya que muchas personas recuerdan un plato, pero no todos sus ingredientes.

¿Cómo protegerse de la Cyclospora en Estados Unidos?

Los CDC recomiendan lavarse las manos antes y después de preparar alimentos.

También aconsejan lavar cuidadosamente frutas y verduras frescas antes de consumirlas.

En productos con superficies firmes, recomiendan utilizar un cepillo limpio para retirar suciedad y posibles contaminantes.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades piden mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

El brote recuerda la importancia de la seguridad alimentaria, especialmente con productos frescos que se consumen sin cocción.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.