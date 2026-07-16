Nueva temporada de “Top Chef VIP” en Telemundo: cuándo se estrena y quiénes participan

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Carmen Villalobos animará “Top Chef VIP 5”. Foto: Edgar Negrete / Cuartoscuro

La nueva temporada de “Top Chef VIP” sigue tomando forma y la cadena Telemundo ya confirmó quiénes son los famosos que participarán en el reality show.

El programa de cocina y competencia gastronómica estrenará su quinta temporada el martes 1 de septiembre, a partir de las 7:00 pm ET.

La actriz colombiana Carmen Villalobos seguirá siendo la presentadora en cada episodio. De hecho, a través de un video publicado en la cuenta de Telemundo Realities, la famosa es quien comparte la lista de competidores.

“Mi gente hermosa, ¿cómo están? No les parece que esta cocina está como muy vacía. Necesitamos verdaderos valientes que se unan a este reto. No se preocupen, que yo misma me voy a encargar de buscarlos”, anunció Villalobos, protagonista de “Sin senos sí hay paraíso”, la teleserie que sufrió una tragedia en plena grabación.

¿Quiénes participarán en “Top Chef VIP 5”?

Primer grupo

Ninel Conde : actriz y cantante mexicana

: actriz y cantante mexicana Carlos Cruz “Caramelo” : influencer dominicano y ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars”

: influencer dominicano y ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” Sheynnis Palacios : reina de belleza y modelo nicaragüense

: reina de belleza y modelo nicaragüense Pedro Luis “La Divaza” Figueroa : influencer venezolano

: influencer venezolano Aylín Mujica : actriz cubana

: actriz cubana Mauricio Garza : actor mexicano

: actor mexicano Diana Haro : actriz mexicana

: actriz mexicana Roberto Romano : actor mexicano

: actor mexicano Gaby Borges : actriz mexicana

: actriz mexicana Miguel Arce: actor y conductor peruano

Segundo grupo

Athenea Pérez : modelo española

: modelo española Carlos Ferro : actor mexicano

: actor mexicano Carlos Ponce : actor y cantante puertorriqueño

: actor y cantante puertorriqueño José “Guty” Carrera : actor ecuatoriano-peruano

: actor ecuatoriano-peruano José Joel : cantante y actor mexicano

: cantante y actor mexicano Kelly Ríos : influencer y exparticipante de “Exatlón Estados Unidos”

: influencer y exparticipante de “Exatlón Estados Unidos” Lupillo Rivera : actor y cantante mexicano que recientemente se comprometió con Taína Pimentel

: actor y cantante mexicano que recientemente se comprometió con Taína Pimentel Nailea Norvind : actriz mexicana

: actriz mexicana Nievelis González : estrella de reality shows puertorriqueña

: estrella de reality shows puertorriqueña Stephanie Salas: cantante, actriz y empresaria mexicana

¿Quiénes son los jueces y de qué trata el programa?

A la cocina de “Top Chef VIP” también regresan los expertos del jurado: Antonio “Toño” de Livier, de Mexicali, la dominicana Inés Páez “Tita” y la mexicana Betty Vázquez.

A través de sus conocimientos gastronómicos, ellos son los encargados de evaluar cada platillo y decidir quién sigue o quién abandona la competencia.

Al igual que otros realities de cocina, en “Top Chef VIP” los participantes deben poner a prueba sus habilidades culinarias bajo la presión del tiempo y su destreza personal en la cocina.

Todas las semanas se enfrentarán a diferentes retos, en los que no solo deben armar un platillo, sino también crear recetas y sorprender a los jueces. Cada semana, uno de ellos resultará eliminado hasta llegar al campeón en la gran final.

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