Mundial 2026 en EE.UU.: los 10 mejores momentos que vivió la comunidad latina

GENERANDO AUDIO...

Los latinos se hicieron presentes dentro y fuera de la cancha. Foto: Cuartoscuro

Desde la inauguración en el Estadio Ciudad de México hasta las hazañas de selecciones sudamericanas en suelo estadounidense, la Copa del Mundo 2026 dejó una huella particular para la comunidad latina en Estados Unidos.

No fue solo un torneo de futbol: fue también una fiesta cultural, con música, rituales de afición y remontadas históricas que unieron a millones de personas frente a la pantalla, dentro y fuera de los estadios.

1. La inauguración en el Estadio Ciudad de México

El 11 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México, conocido también como Estadio Azteca, se convirtió en el primer recinto del mundo en albergar tres partidos inaugurales, luego de las ediciones de 1970 y 1986. La fiesta en la capital mexicana no sólo celebró la victoria sobre Sudáfrica, también dio inicio a una fiesta con alma y esencia latina.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

2. Shakira y “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial

Shakira, junto al nigeriano Burna Boy, estrenó el 14 de mayo “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026, y lo interpretó en vivo en la ceremonia inaugural de Ciudad de México. La canción, que mezcla afrobeats, dance-pop y reggaetón, se convirtió en la primera canción oficial de un Mundial en llegar al número uno del Billboard Global Excl. U.S., según reportó Billboard.

HIT DA COPA! “Dai Dai”, de Shakira e Burna Boy, alcança o topo do Spotify Global com 4,21 milhões de streams (#1). #FIFAWorldCuppic.twitter.com/RzmzjG6Cms — Tracklist (@tracklist) July 1, 2026

3. Ecuador venció por primera vez a Alemania en un Mundial

El 25 de junio, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Ecuador remontó un 2-1 histórico ante Alemania, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata tras el gol tempranero de Leroy Sané. Fue la primera victoria de “la Tri” ante los alemanes en un Mundial, y le dio el pase a dieciseisavos como uno de los mejores terceros.

4. Paraguay eliminó a Alemania por penales, 24 años después

El 29 de junio, en octavos de final, Paraguay empató 1-1 con Alemania (gol de Julio Enciso, empate de Kai Havertz) y definió la serie 4-3 en penales gracias al arquero Orlando Gill, que atajó dos remates. Fue la revancha de la eliminación paraguaya de 2002 ante el mismo rival, convirtiéndose en una victoria histórica para la selección sudamericana.

5. El ambiente latino se apoderó de los estadios estadounidenses

En sedes como Los Ángeles, Houston, Miami, Chicago y Nueva York, los cánticos, las banderas y la pasión característica de las hinchadas latinoamericanas se convirtieron en parte de la identidad del torneo, según reportó MLSSoccer.

6. México y Argentina, con pleno de victorias en la fase de grupos

México y Argentina fueron, junto con Francia, las únicas tres selecciones que ganaron sus tres partidos en la fase de grupos — algo que México lograba por primera vez en su historia mundialista. Además, Colombia logró llevarse el primer lugar de su grupo, por sobre Portugal, dejando en claro el poderío latino en el torneo.

7. Messi rompió el récord histórico de goles en Mundiales

Con su doblete ante Austria el 22 de junio, Messi superó las 16 anotaciones acumuladas de Miroslav Klose, el alemán que ostentaba el récord de máximo goleador histórico de la Copa del Mundo desde 2014. Messi llegó así a 21 goles mundialistas en su carrera, convirtiéndose en el máximo “artillero” en la historia de los mundiales.

8. Argentina venció a Inglaterra y jugará la final contra España

Este 15 de julio, Argentina remontó un 2-1 ante Inglaterra en semifinales: Anthony Gordon había puesto en ventaja a los ingleses, Enzo Fernández empató al minuto 87 y Lautaro Martínez, asistido por Messi, decretó la remontada en el 90+2′. La victoria colocó a la nación americana en la antesala del campeonato, y dejando en claro el poderío del fútbol sudamericano.

9. Haití y Curazao, un regreso y un debut histórico por el Caribe

Haití regresó a un Mundial 52 años después de su única participación (1974), tras clasificar invicta en la eliminatoria de Concacaf pese a jugar sus partidos como local fuera de su territorio por la crisis política del país. Curazao, por su parte, debutó por primera vez en la historia de los Mundiales — y con apenas 158,000 habitantes, se convirtió en la nación más pequeña en clasificar a una Copa del Mundo, superando el récord que tenía Islandia y recibiendo un certificado Guinness por ello. Ambos debuts resonaron con fuerza entre las comunidades haitiana y caribeña en Estados Unidos.

10. Cuatro países latinoamericanos, entre los 10 que más boletos compraron en el mundo

Según un comunicado oficial de la FIFA, tras la primera preventa de entradas (hasta el 16 de octubre de 2025) se vendió más de un millón de boletos a aficionados de 212 países y territorios. En el top 10 global de países que más boletos compraron aparecieron cuatro naciones latinoamericanas: México (3er lugar), Brasil (6to), Colombia (8vo) y Argentina (9no) — más que cualquier otra región fuera de los propios países anfitriones. Es la prueba más concreta de que el público latinoamericano no solo miró el Mundial por televisión: fue, en masa, a llenar los estadios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.