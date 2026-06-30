¿Buscas a una persona desaparecida en Venezuela? Así puedes usar las plataformas de búsqueda 

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Foto: AFP

En medio de la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, han surgido distintas plataformas digitales creadas por ciudadanos, desarrolladores y organizaciones para ayudar a localizar a un familiar o persona desaparecida, reportar casos de menores no acompañados y canalizar información sobre personas hospitalizadas.

Estas herramientas han sido desarrolladas de forma independiente como respuesta a la falta de transparencia en el manejo de información y funcionan como bases de datos colaborativas donde se registran y consultan casos en tiempo real.

Plataformas digitales creadas tras los terremotos para localizar a un familiar y coordinar ayuda

Las plataformas de búsqueda surgieron durante los días posteriores a los terremotos en Venezuela, mientras miles de familias intentaban obtener información sobre sus familiares.

Su objetivo principal es:

Centralizar reportes de personas desaparecidas

Facilitar el reencuentro entre familiares

Registrar menores rescatados sin identificar

Apoyar la localización de pacientes hospitalizados

Canalizar información humanitaria entre voluntarios

Venezuela Te Busca: cómo registrar o buscar a una persona desaparecida

Una de las plataformas más utilizadas es Venezuela Te Busca, desarrollada como un sistema colaborativo para registrar y consultar casos.

El acceso se realiza a través de venezuelatebusca.com, donde se puede:

Registrar a una persona desaparecida

Informar sobre una persona encontrada

Consultar el listado de reportes existentes

Para completar el registro, el sistema solicita información básica como nombre, descripción física y datos de contacto de referencia. También permite a los usuarios buscar coincidencias dentro de la base de datos publicada.

Desaparecidos Terremoto Venezuela: registro masivo y búsqueda con reconocimiento facial

Otra herramienta activa es desaparecidosterremotovenezuela.com, creada específicamente para la emergencia.

La plataforma permite:

Reportar personas desaparecidas

Subir fotografías para búsqueda por reconocimiento facial

Consultar una base de datos pública de casos

El formulario solicita datos como nombre, apellido, número de cédula, dirección, fotografías y señas particulares.

De acuerdo con la información publicada en el sistema, se han registrado más de 79 mil casos, de los cuales alrededor de 61 mil personas continúan reportadas como desaparecidas.

Registro de niños rescatados por terremoto en Venezuela

La plataforma niñosrescatadosve.com está enfocada en la localización y reunificación de menores de edad.

Permite:

Buscar niños por nombre, apellido o edad

Registrar menores rescatados

Consultar casos activos

Según los registros disponibles, muchos menores sin identificar o aún no reunificados se encuentran en el Hospital Pérez Carreño de Caracas, donde se concentran parte de las labores de atención.

Localiza Pacientes: plataforma oficial para verificar personas hospitalizadas

A diferencia de otras iniciativas, Localiza Pacientes (localizapacientes.com) es la única plataforma de carácter gubernamental incluida en este ecosistema.

Su función es permitir la verificación de personas ingresadas en centros de salud del país.

El sistema funciona ingresando:

Nombre y apellido

Número de cédula (si está disponible)

Si existe coincidencia, la plataforma indica el centro hospitalario donde se encuentra la persona.

FVivemas: red digital para coordinar asistencia médica y voluntariado

La plataforma desarrollada por FVivemas funciona como una red de emergencia para conectar pacientes, familiares y personal de salud.

Entre sus funciones principales se encuentran:

Registro de pacientes hospitalizados

Reporte de personas que requieren atención médica

Registro de médicos y voluntarios sanitarios

Centralización de información de emergencia

Estas plataformas forman un ecosistema digital creado de manera independiente por ciudadanos y organizaciones, en respuesta a la necesidad urgente de localizar personas tras los terremotos.

Aunque no dependen de un único sistema oficial, en conjunto han permitido centralizar información, agilizar búsquedas y facilitar el contacto entre familias y equipos de apoyo en un contexto de emergencia nacional.

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