Centros de acopio para Venezuela en Nueva York: dónde donar, qué llevar y cómo participar en la ayuda tras los terremotos 

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Foto: AFP

La organización Venezolanos en New York, junto a otras fundaciones de la diáspora venezolana en el área triestatal, ha activado una red de centros de acopio para canalizar ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

El objetivo inmediato es completar el envío de un contenedor humanitario programado para salir este miércoles 1 de julio de 2026, por lo que la logística y los puntos de entrega están operando bajo tiempos acelerados.

La ayuda será distribuida por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes han hecho colectivas masivas y hacen la logística de entrega de los donativos en La Guaira.

Centro de acopio en Nueva York para Venezuela: qué se está recolectando y qué no se acepta

Las organizaciones han definido una lista concreta de prioridades para optimizar el espacio del envío internacional.

Se está solicitando principalmente:

Insumos médicos básicos (gasas, antisépticos, alcohol, vendas, guantes)

Medicamentos de uso general (sin abrir y dentro de fecha de vencimiento)

Artículos de higiene personal (jabón, desinfectantes, toallas sanitarias)

Potabilizadores de agua en pastillas

No se está recibiendo ropa ni agua embotellada debido a restricciones de espacio y logística de transporte. En el caso del agua, se prioriza únicamente la donación de tabletas potabilizadoras.

Centros de acopio activos en Nueva York y Nueva Jersey

La red de recolección de ayuda humanitaria para Venezuela se ha extendido en el área triestatal, con varios puntos activos en Nueva York y Nueva Jersey donde se reciben insumos de primera necesidad.

En estos espacios se están canalizando principalmente medicamentos, material médico, artículos de higiene y otros productos solicitados para su envío inmediato.

Nueva York

El Budare Café – Jackson Heights

87-21 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372

87-21 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372 El Budare Café – Jackson Heights (segunda sede)

94-06 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372

94-06 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372 Lulla’s Social Club

169 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206

169 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206 Casa Ora

148 Meserole St, Brooklyn, NY 11206

Nueva Jersey

Maracaibo NJ

1218 John F. Kennedy Blvd, Union City, NJ 07087

Horarios, entrega y cómo llevar las donaciones

Los centros de acopio funcionan principalmente con coordinación comunitaria, por lo que los horarios pueden variar según la sede.

En la mayoría de los puntos activos:

La recepción de donaciones se realiza en horario diurno (desde las 9:00 am ET) , según disponibilidad de voluntarios.

, según disponibilidad de voluntarios. Se recomienda confirmar antes de acudir a través de Instagram o contacto directo del centro

Las entregas deben llevarse empacadas y clasificadas por tipo de insumo para facilitar el proceso logístico

para facilitar el proceso logístico Algunos puntos permiten coordinación previa para entregas programadas

¿Se pueden enviar donaciones por delivery o apps?

Sí, algunas organizaciones han confirmado que es posible enviar insumos mediante servicios como Uber Eats, DoorDash o mensajería, siempre que la entrega se coordine previamente con el centro de acopio.

Sin embargo, es necesario:

Confirmar que haya una persona disponible para recibir el paquete

Etiquetar claramente el contenido como donación humanitaria

Coordinar previamente por Instagram o mensaje directo con la organización correspondiente

Nueva York: se necesitan voluntarios para procesar donaciones

La organización informó que la cantidad de donativos recibidos en los últimos días ha superado las expectativas iniciales, por lo que ahora la prioridad no es solo la recolección, sino el procesamiento y preparación logística de los insumos para su envío a Venezuela.

Warehouse principal de recepción

93-15 Corona Avenue, Elmhurst, NY 11373

Este punto funcionará como centro de descarga y organización de donaciones provenientes de distintos centros de acopio del área triestatal.

Debido al volumen de insumos recibidos, se ha abierto una convocatoria urgente de voluntarios para apoyar las siguientes tareas:

Descarga de donativos que llegan desde los distintos puntos de recolección

Clasificación de insumos médicos y artículos de primera necesidad

Reempaque y organización de cajas para envío internacional

Consolidación de pallets para logística de transporte

El llamado está dirigido a personas con disponibilidad inmediata que puedan sumarse durante la jornada de trabajo en el almacén. El responsable en el lugar es Lebjulet, encargado de coordinar las labores logísticas en el sitio.

Quién está impulsando la ayuda

La movilización está siendo impulsada por la comunidad venezolana en Nueva York y Nueva Jersey, que supera las decenas de miles de residentes en el área triestatal, según estimaciones comunitarias.

Organizaciones, fundaciones y redes de voluntarios han articulado una respuesta rápida para canalizar ayuda humanitaria hacia Venezuela, especialmente en un contexto donde la demanda de insumos médicos es prioritaria.

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