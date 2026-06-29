Centros de acopio para Venezuela en Nueva York: dónde donar, qué llevar y cómo participar en la ayuda tras los terremotos
La organización Venezolanos en New York, junto a otras fundaciones de la diáspora venezolana en el área triestatal, ha activado una red de centros de acopio para canalizar ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.
El objetivo inmediato es completar el envío de un contenedor humanitario programado para salir este miércoles 1 de julio de 2026, por lo que la logística y los puntos de entrega están operando bajo tiempos acelerados.
La ayuda será distribuida por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes han hecho colectivas masivas y hacen la logística de entrega de los donativos en La Guaira.
Centro de acopio en Nueva York para Venezuela: qué se está recolectando y qué no se acepta
Las organizaciones han definido una lista concreta de prioridades para optimizar el espacio del envío internacional.
Se está solicitando principalmente:
- Insumos médicos básicos (gasas, antisépticos, alcohol, vendas, guantes)
- Medicamentos de uso general (sin abrir y dentro de fecha de vencimiento)
- Artículos de higiene personal (jabón, desinfectantes, toallas sanitarias)
- Potabilizadores de agua en pastillas
No se está recibiendo ropa ni agua embotellada debido a restricciones de espacio y logística de transporte. En el caso del agua, se prioriza únicamente la donación de tabletas potabilizadoras.
Centros de acopio activos en Nueva York y Nueva Jersey
La red de recolección de ayuda humanitaria para Venezuela se ha extendido en el área triestatal, con varios puntos activos en Nueva York y Nueva Jersey donde se reciben insumos de primera necesidad.
En estos espacios se están canalizando principalmente medicamentos, material médico, artículos de higiene y otros productos solicitados para su envío inmediato.
Nueva York
- El Budare Café – Jackson Heights
87-21 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372
- El Budare Café – Jackson Heights (segunda sede)
94-06 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372
- Lulla’s Social Club
169 Graham Ave, Brooklyn, NY 11206
- Casa Ora
148 Meserole St, Brooklyn, NY 11206
Nueva Jersey
- Maracaibo NJ
1218 John F. Kennedy Blvd, Union City, NJ 07087
Horarios, entrega y cómo llevar las donaciones
Los centros de acopio funcionan principalmente con coordinación comunitaria, por lo que los horarios pueden variar según la sede.
En la mayoría de los puntos activos:
- La recepción de donaciones se realiza en horario diurno (desde las 9:00 am ET), según disponibilidad de voluntarios.
- Se recomienda confirmar antes de acudir a través de Instagram o contacto directo del centro
- Las entregas deben llevarse empacadas y clasificadas por tipo de insumo para facilitar el proceso logístico
- Algunos puntos permiten coordinación previa para entregas programadas
¿Se pueden enviar donaciones por delivery o apps?
Sí, algunas organizaciones han confirmado que es posible enviar insumos mediante servicios como Uber Eats, DoorDash o mensajería, siempre que la entrega se coordine previamente con el centro de acopio.
Sin embargo, es necesario:
- Confirmar que haya una persona disponible para recibir el paquete
- Etiquetar claramente el contenido como donación humanitaria
- Coordinar previamente por Instagram o mensaje directo con la organización correspondiente
Nueva York: se necesitan voluntarios para procesar donaciones
La organización informó que la cantidad de donativos recibidos en los últimos días ha superado las expectativas iniciales, por lo que ahora la prioridad no es solo la recolección, sino el procesamiento y preparación logística de los insumos para su envío a Venezuela.
Warehouse principal de recepción
93-15 Corona Avenue, Elmhurst, NY 11373
Este punto funcionará como centro de descarga y organización de donaciones provenientes de distintos centros de acopio del área triestatal.
Debido al volumen de insumos recibidos, se ha abierto una convocatoria urgente de voluntarios para apoyar las siguientes tareas:
- Descarga de donativos que llegan desde los distintos puntos de recolección
- Clasificación de insumos médicos y artículos de primera necesidad
- Reempaque y organización de cajas para envío internacional
- Consolidación de pallets para logística de transporte
El llamado está dirigido a personas con disponibilidad inmediata que puedan sumarse durante la jornada de trabajo en el almacén. El responsable en el lugar es Lebjulet, encargado de coordinar las labores logísticas en el sitio.
Quién está impulsando la ayuda
La movilización está siendo impulsada por la comunidad venezolana en Nueva York y Nueva Jersey, que supera las decenas de miles de residentes en el área triestatal, según estimaciones comunitarias.
Organizaciones, fundaciones y redes de voluntarios han articulado una respuesta rápida para canalizar ayuda humanitaria hacia Venezuela, especialmente en un contexto donde la demanda de insumos médicos es prioritaria.
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