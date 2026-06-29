Miss Venezuela confirma la muerte de su madre tras el terremoto: la enfermera sobrevivió y contó lo ocurrido

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Foto: AFP

La Miss Venezuela 1985 y preparadora de reinas de belleza, Giselle Reyes, confirmó la muerte de su madre luego del colapso de la residencia Los Monjes, ubicada en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

Según explicó la propia Reyes en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, la información que recibió la familia indica que su madre falleció a causa de un infarto provocado por el fuerte impacto emocional del derrumbe del edificio donde se encontraba.

La enfermera que la acompañaba en el momento del colapso sobrevivió y fue quien comunicó a la familia lo ocurrido tras ser rescatada.

Giselle Reyes relató cómo ocurrió la muerte de su madre

El entorno de la exmiss explicó que el colapso de la residencia se produjo de forma repentina durante los movimientos sísmicos registrados en el país.

En videos difundidos en redes sociales se puede ver que muchos edificios colapsaron segundos después de haber comenzado el segundo terremoto.

Reyes agradeció públicamente los mensajes de apoyo. “Gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de solidaridad, cariño y apoyo tras la muerte de mi mamá. Sin palabras para agradecer tanto afecto en un momento tan doloroso”, expresó.

La familia detalló que la mujer no habría sufrido heridas directas por el derrumbe, sino un cuadro cardíaco asociado al impacto del evento.

La trabajadora que se encontraba con la madre de la exmiss logró sobrevivir al derrumbe del edificio, pero se desconoce su estado de salud.

Tras ser localizada por los equipos de rescate, pudo ofrecer información sobre lo ocurrido dentro de la residencia en los momentos previos al colapso.

Los terremotos en Venezuela dejan más de mil 400 fallecidos

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

De acuerdo con el último balance oficial, al menos 1.430 personas han muerto y se contabilizan más de 3 mil heridos a partir del colapso de al menos 50 edificios y estructuras, principalmente en el estado de La Guaira, lugar donde hay mayores daños estructurales tras los sismos.

Cientos de rescatistas nacionales e internacionales participan en las labores de rescate luego de haber cumplido 72 horas tras la tragedia. Especialistas han traído unidades caninas para lograr la extracción y localización de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.

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